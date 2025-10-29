  • Megjelenítés
Megpiszkálhatták a devizaárfolyamokat, tagad a pénzügyminiszter
Thaiföld nem manipulálja a devizaárfolyamokat – közölte a pénzügyminiszter, aki szerint a jegybank beavatkozás nélkül is képes kezelni a helyi pénznem, a baht árfolyamát, és a kormány legkésőbb decemberig szigorítja az illegális pénzmozgások ellenőrzését.

Ekniti Nitithanprapas szerdán kijelentette, hogy

az ország nem folytat devizamanipulációt.

Szerinte a jegybank beavatkozás nélkül is rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel kezelni tudja a baht árfolyamát. Hozzátette, hogy a kormány legkésőbb decemberig fokozott ellenőrzés alá vonja az illegális pénzmozgásokat.

A múltban sem torzítottuk a baht kezelését, a jegybank ezen a téren mindig nagy körültekintéssel járt el

– mondta. "Vannak mechanizmusok az árfolyam felügyeletére beavatkozás nélkül is; nem célunk bármiféle torzítás előidézése" - tette hozzá.

Korábban az amerikai pénzügyminisztérium és a thaiföldi jegybank megállapodott abban, hogy nem alkalmaznak makroprudenciális vagy tőkeáramlási intézkedéseket, illetve állami befektetési eszközöket – például nyugdíjalapokat – az árfolyamok befolyásolására.

A jegybank hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem érinti árfolyam-politikáját és az árfolyamstabilitás fenntartására irányuló célját. Azt is kiemelte, hogy politikája nem a piac torzítását szolgálja kereskedelmi előnyök megszerzése érdekében.

Thaiföld gazdaságát az amerikai vámok, a magas háztartási eladósodottság és az erős baht is terheli. Ekniti szerint tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal a thai termékekre kivetett egyes vámok csökkentéséről.

Az Egyesült Államok 19 százalékos vámot állapított meg a Thaiföldről érkező egyes importárukra. Ez alacsonyabb a korábban jelzett 36 százaléknál, és összhangban van a régió más országaiban alkalmazott szintekkel.

Vasárnap Thaiföld és az Egyesült Államok keretmegállapodást kötött a kereskedelemről. A megállapodás értelmében Thaiföld az amerikai termékek megközelítőleg 99 százalékán eltörölné a vámtarifákat.

Forrás: Reuters

