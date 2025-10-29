Rossz néven vette a forint az amerikai jegybankelnök szavait

Nem tetszenek a forintnak Powell szavai
Bár az amerikai kamatcsökkentésre még nem reagált láthatóan a forint, azt a bejelentést, miszerint nem várható további csökkentés decemberben, már érzékenyen vette a magyar fizetőeszköz.
Az euróval szemben rövid időn belül kitört a korábbi, 50 filléres sávjából, jelenleg 388,7 forintot kérnek el egy európai valutáért. Az amerikai fizetőeszköz erősödésével sem bírt, 333 forintról egyenesen 335,6-ra ugrott a dollár ára.
Továbbra sem mozog ki a szűk, 50 filléres sávjából a forint, így a jegyzés továbbra is 388 eurónál jár. Ezzel szemben a kamatdöntés hírére az addigi 333-ról 333,4-re emelkedett az amerikai valuta jegyzése.
Estére sem mozdult a forint
Egész nap szűk, mintegy 50 filléres sávban mozgott a forint az euróval szemben, innen estére sem sikerült kitörnie, így továbbra is 388 körül jár a jegyzés.
Alig rezdül a forint
Reggel óta alig mozdult a forint az euróval szemben, a jelek szerint a befektetők kivárnak a ma esti Fed-döntés és a holnap reggeli GDP-adat előtt. Reggeli elemzésében az ING Bank arra figyelmeztetett, hogy a forint és a lengyel zloty esetében is jelentős pozíciók épültek fel, így a nemzetközi hangulat esetleges negatív fordulata komolyabb gyengülést hozhatna.
Hatalmas csúcsokat ostromol a forint – maradt még benne szufla?
Szerda reggel 388,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. Tegnap a magyar deviza 388 alatt is járt, ami új háromhetes csúcsot jelentett számára. Ráadásul innen csak
egy hajszálra van az október elején felállított 387,55-ös árfolyam, ami másfél éves csúcsot jelentett a forint szempontjából.
Mivel egyelőre magyar specifikus tényező nem hat az árfolyamra, ezért elsősorban a nemzetközi hangulatra hagyatkozhatunk. Ha ma is fennmarad a nyugodt piaci környezet, akkor nekifuthat az új csúcsoknak a magyar deviza. Ha ma nem sikerül az áttörés, akkor csütörtök reggel a GDP-adat függvényében mozdulhat a forint is. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a harmadik negyedévben is stagnálhatott a magyar gazdaság, vagyis tovább várat magára a régóta vágyott repülőrajt.
A nemzetközi devizapiacon is viszonylag nyugodt a hangulat, az euró-dollár 1,1635 körül jár, ami egyelőre minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A befektetők a Fed ma esti kamatdöntésére figyelnek, az általános vélekedés szerint újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés jön a tengerentúlon. A forint jelenleg 333,7-nél jár a dollárral szemben.
