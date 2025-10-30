Megvolt a nagy döntés – mutatjuk mi történik a forinttal

Visszakapaszkodott a forint
Az euróval szemben ugyan 389-ig ment fel az árfolyam az EKB-döntés előtt, félórával a kamattartás bejelentése után már 388,75-nél van újra az árfolyam.
A dollár esetében is tudott szépíteni a forint: miután a kurzus 336,8-ig szúrt fel, most már csak 335,78-nál jár.
A német infláció elérte a kívánt szintet, de látszik a felszín alatt egy rejtett veszély
A német infláció tovább mérséklődik, egyre közelebb kerülve az EKB által optimálisnak tartott szinthez – derül ki a Destatis német statisztikai hivatal friss közléséből.
Megvolt az EKB döntése, így reagálnak a devizapiacok
Az EKB kamatdöntésére elkezdett visszaerősödni az euró: már 1,1569 közelében van a váltás a napi mélypontot jelentő 1,1547 után. Az euróövezeti jegybank nem változtatott a kamatokon a várakozásoknak megfelelően, arra sem adtak egyelőre jelzést, hogy mikor jöhet az újabb vágás.
Itt az EKB kamatdöntése!
Változatlanul 2 százalékon hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntő ülésén. Az eurózóna jegybankja nyáron egy nyolc lépésből álló kamatcsökkentési ciklusnak ért a végére, az euróövezet gazdaságáról érkező adatok pedig egyre inkább afelé mutatnak, hogy hosszabb távon állandósul a jelenlegi kamatszint. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Történelmi csúcson az euró a jenhez képest
Ahogy arról írtunk, a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően 0,5%-on tartotta az irányadó kamatot a kétnapos monetáris politikai ülésének végén, és megismételte ígéretét, hogy folytatja a hitelfelvételi költségek emelését, ha a gazdaság a várakozásaiknak megfelelően alakul.
A befektetők azonban óvatosnak értékelték a döntést, mivel ismét csak két döntéshozó szorgalmazott kamatemelést – ugyanannyi, mint szeptemberben –, ami a központi bank fokozatos politikai normalizálási ütemét hangsúlyozza.
A lépés után a dollár közel 1%-kal erősödött a japán valutával szemben, 8,5 havi csúcsra, 154,18 jenre emelkedve.
Az euró 0,9%-kal 178,8 jenre erősödött, ami történelmi csúcsot jelent.
Az EKB döntés előtt megy a csapkodás
Az EKB kamatdöntése előtt sokan zárják a pozícióikat, ami gyengítőhatású az euróra: a dollárárfolyam már 1,156-ig jött le, ami közel kéthetes mélypontot jelent.
Mindez pedig a forintot is visszafogja: az árfolyam már napi szinten is gyengülésben van, az euró 389-ig szúrt fel.
A dollárral szemben még nagyobb a magyar deviza vesztesége, közel 0,5 százalékot gyengülve 336,5-ig ment fel az árfolyam.
Bekezdett a dollár
Kora délután gyors erősödésbe kapcsolt a dollár: az euróval szemben már 1,157-ig jött le az árfolyam 1,1625-ös szintről.
A forintot is elrántontták ezzel párhuzamosan: 334,1-ről gyorsan 335,7 fölé ugrott az árfolyam.
Gyengül vissza a forint
Elfogyóban van a magyar deviza minimális lendülete: a dollárhoz képest már napi szinten is gyengülésben van az árfolyam 335-nél.
Az eurónál is korrekció indult, a napi csúcsot jelentő 388,2-es szintről 388,6-ig jött vissza a váltás.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
A hazai devizában denominált államadósságtörlesztését is átstrukturálná a devizaadósság mellett Malawi. A dél-afrikai országban egyre inkább államcsőd közeli helyzet alakult ki.
Stagnált a német munkanélküliség
Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta havi összevetésben októberben, a világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) csütörtökön.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
2025 harmadik negyedévében az Európai Unió országainak gazdasága negyedéves alapon átlagosan 0,3 százalékkal, éves alapon pedig 1,5 százalékkal bővült -derült ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. Az európai összehasonlításból kiderül, hogy Magyarország gazdasága jelenleg elmarad a valutaövezet és az unió átlagától, a negyedéves alapon stagnáló, éves szinten 0,6 százalékos bővülést mutató hazai teljesítmény pedig csak a rangsor alsó helyeinek egyikére elég.
Erősödik a forint a dollárral szemben
A forint a dollárral szemben 0,7 egységet (0,2 százalék) erősödött csütörtökön, árfolyama 334 felett jár.
Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás
Európa versenyképessége kettős présbe került: technológiában az USA előzi, a hagyományos iparákban pedig Kína szorítja ki – kezdi elemzését Zsiday Viktor profi befektető. A keleti bővítésből fakadó költségelőny kifulladóban van, így a kontinens egyre inkább vámokkal és védőintézkedésekkel próbálhatja megőrizni jólétét. Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.
Nagy pofont kapott a német gazdaság
Negyedéves alapon stagnált a német gazdaság - adta hírül a Bloomberg. Bár Németország elkerülte a recessziót, a kereskedelmi háború negatív hatásai egyértelműen fékezik a növekedést, amelyet a szakértők szerint a kormány gazdaságélénkítő intézkedései is csak hosszabb távon tudnak majd ellensúlyozni. Eközben a francia GDP az éppen zajló kormányválság ellenére repülőrajtot vett: negyedéves alapon 0,5 százalékkal bővült a GDP, amelyre két éve nem volt példa. A növekedéshez az összes fontos szektor hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a belpolitikai nehézségek és a kereskedelmi háború ellenére az ország gazdasága stabil lábakon áll.
Bekezdett a forint
Délelőtt már elkezdett erőt mutatni a forint: 388,3-ig tudott erősödni az euróval szemben. E mögött paradox módon a vártnál jóval erősebb francia, valamint a várakozásoknak megfelelő német növekedési adat lehet, amely lendületet adott az eurónak is a dollárral szemben, ez pedig vitte magával a magyar devizát is.
Minimális erősödésben a forint
Egyelőre nincs nagy mozgás a forintárfolyamban, de az árfolyam 338,5 környékére nézett be, ami 0,05 százalékos erősödést jelent.
Megszólalt a magyar kormány az euró bevezetéséről!
A kormány egyértelműen állást foglalt az euró bevezetéséről. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint most nem éri meg tovább közeledni az eurózónához – még ha rövid távon lenne is előnye, hosszabb távon túl nagy árat kellene fizetni érte.
Megjött a GDP-adat, ez történik a forinttal
Az elemzői várakozásoknak megfelelő, stagnálást mutató harmadik negyedéves GDP-adat után egyelőre nem látszik nagy mozgás a forintnál. Az árfolyam továbbra is a nyitószint környékén oldalazik.
A dollár esetében is egy szűk sávban mozog csak az árfolyam 335 körül, bár a hajnali órákban 334,2-nél is járt már.
Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság
Stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.
Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik
Szerda este megvolt a Federal Reserve kamatdöntése: 25 bázisponttal csökkentették az irányadó rátát, illetve közöltléj, hogy december 1-jével befejezik az amerikai jegybank mérlegfőösszegének leépítését.
A döntést követően Jerome Powell elnök arra figyelmeztetett, hogy a jegybankon belül megosztottak a vélemények a további lépésekről, és a kormányzati leállás miatt kevés adat áll rendelkezésre, ami szűkíti a mozgásteret egy idei további vágásra, csökkenti annak esélyét.
A jelenlegi piaci árazás szerint a decemberi újabb kamatcsökkentés lehetősége nagyjából 68 százalékra esett vissza, miután a döntés előtt közel teljesen be volt árazva.
A dollár mindezek hatására megtartotta éjszakai erősödését, és kéthetes csúcs közelében maradt, miközben a befektetők a kockázatvállalási kedv óvatos élénkülését jelezték. Az euró 1,1616 dollár közelébe kapaszkodott vissza, miután előző nap 0,43 százalékkal gyengült.
A csütörtöki európai nyitásban az euró–dollár árfolyam 1,16205 körül jár, ami mintegy 0,14 százalékos erősödést jelent az előző záráshoz képest.
Háromnapos távon továbbra is enyhe korrekció figyelhető meg, az árfolyam nagyjából 0,26 százalékkal lejjebb áll, ugyanakkor a napi mozgás szűk sávban zajlik: a friss csúcs 1,1637, a mélypont 1,1597 közelében alakult. A piac ma is kivár, az irányt a fontos európai és amerikai makroadatok, valamint az Európai Központi Bank kamatdöntése rajzolhatja ki.
A font pedig 1,3204 dollár környékén, öt és fél hónapos mélypont közelében oldalazott.
A globális devizapiaci hangulatot csütörtök reggel az USD/JPY látványos elmozdulása is befolyásolja: a jegyzés 153,10-ről 153,50 fölé emelkedett, február óta nem látott szintet érve el.
Ennek oka, hogy a japán jegybank nem változtatott a politikáján, miközben a kormány várható fiskális élénkítése csökkenti a rövid távú szigorítás esélyét, ami tovább gyengíti a jent.
A forint a dollárral szemben 334,543 forinton áll, ami 0,14 százalékos gyengülést jelent.
Az eheti mozgások eddig mérsékeltek voltak, az árfolyam továbbra is a 334–335-ös sávban marad.
Az euróval szemben a forint 388,769-nél mozog, gyakorlatilag változatlanul; egy hónapos időtávon körülbelül 0,30 százalékkal gyengült, miközben visszatért a 388–389-es tartományba.
A 387,5 körüli szint továbbra is fontos támasznak számíthat a héten.
A geopolitikai térben továbbra is Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozójára figyelnek a piacok. A felek szerint alapvető megállapodás körvonalazódik egy kereskedelmi egyezményről, amely akár már csütörtökön aláírásra kerülhet.
A megbeszélés ugyan látványos vagy konkrét bejelentés nélkül zárult, a devizapiaci reakciók is mérsékeltek maradtak, ám a piaci hangulat óvatosan optimistává vált az eddigi ázsiai tőzsdei mozgások alapján.
Csütörtökön több adatközlés és jegybanki esemény is érdemben mozgathatja a piacokat. Magyarországon 8:30-kor érkezik a harmadik negyedéves GDP-adat, valamint a szeptemberi turisztikai szálláshelystatisztika.
Nemzetközi fronton 5:00-kor Japán kamatdöntéssel indult a nap, 8:30-kor Franciaország tette közzé harmadik negyedéves teljesítményét, 10:00-kor Spanyolország inflációs adatai következnek, 11:00-kor Németország és Olaszország GDP-adatai és tartományi inflációs statisztikái érkeznek. Délben publikálja az eurózóna GDP-jét, munkanélküliségi rátáját, inflációs várakozásait és bizalmi mutatóit.
Délután Németország inflációs adatát teszik közzé, majd 15:15-kor sor kerül az EKB mai kamatdöntésére.
Az Egyesült Államok a nap folyamán közli harmadik negyedéves GDP-adatait és az októberi új munkanélküli segélykérelmek számát, miközben folytatódnak az amerikai–kínai tárgyalások a lehetséges megállapodásról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Fontos szektorokat ostromolnak az oroszok.
Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról
Lassan mindenből önellátó lesz a szövetség egyik legerősebb hadserege.
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Az Országgyűlés dönt erről hamarosan.
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján
Jönnek a készenléti benzinkutak.
Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot
Egészen brutális a rali.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod