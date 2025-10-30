  • Megjelenítés
FONTOS Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese
Megvolt a nagy döntés – mutatjuk mi történik a forinttal
Deviza

Megvolt a nagy döntés – mutatjuk mi történik a forinttal

Portfolio
Csütörtökön a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollárárfolyam ingadozott napközben, a jen tovább gyengült, a forint pedig 334–335 között mozog a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. Délután az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt voltak nagy mozgások, ami a forintárfolyamra is kihatott!
Visszakapaszkodott a forint

Az euróval szemben ugyan 389-ig ment fel az árfolyam az EKB-döntés előtt, félórával a kamattartás bejelentése után már 388,75-nél van újra az árfolyam.

A dollár esetében is tudott szépíteni a forint: miután a kurzus 336,8-ig szúrt fel, most már csak 335,78-nál jár.

A német infláció elérte a kívánt szintet, de látszik a felszín alatt egy rejtett veszély

A német infláció tovább mérséklődik, egyre közelebb kerülve az EKB által optimálisnak tartott szinthez – derül ki a Destatis német statisztikai hivatal friss közléséből.

Megvolt az EKB döntése, így reagálnak a devizapiacok

Az EKB kamatdöntésére elkezdett visszaerősödni az euró: már 1,1569 közelében van a váltás a napi mélypontot jelentő 1,1547 után. Az euróövezeti jegybank nem változtatott a kamatokon a várakozásoknak megfelelően, arra sem adtak egyelőre jelzést, hogy mikor jöhet az újabb vágás.

Itt az EKB kamatdöntése!

Változatlanul 2 százalékon hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntő ülésén. Az eurózóna jegybankja nyáron egy nyolc lépésből álló kamatcsökkentési ciklusnak ért a végére, az euróövezet gazdaságáról érkező adatok pedig egyre inkább afelé mutatnak, hogy hosszabb távon állandósul a jelenlegi kamatszint. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Történelmi csúcson az euró a jenhez képest

Ahogy arról írtunk, a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően 0,5%-on tartotta az irányadó kamatot a kétnapos monetáris politikai ülésének végén, és megismételte ígéretét, hogy folytatja a hitelfelvételi költségek emelését, ha a gazdaság a várakozásaiknak megfelelően alakul.

A befektetők azonban óvatosnak értékelték a döntést, mivel ismét csak két döntéshozó szorgalmazott kamatemelést – ugyanannyi, mint szeptemberben –, ami a központi bank fokozatos politikai normalizálási ütemét hangsúlyozza.

A lépés után a dollár közel 1%-kal erősödött a japán valutával szemben, 8,5 havi csúcsra, 154,18 jenre emelkedve.

Az euró 0,9%-kal 178,8 jenre erősödött, ami történelmi csúcsot jelent.

Az EKB döntés előtt megy a csapkodás

Az EKB kamatdöntése előtt sokan zárják a pozícióikat, ami gyengítőhatású az euróra: a dollárárfolyam már 1,156-ig jött le, ami közel kéthetes mélypontot jelent.

Mindez pedig a forintot is visszafogja: az árfolyam már napi szinten is gyengülésben van, az euró 389-ig szúrt fel.

A dollárral szemben még nagyobb a magyar deviza vesztesége, közel 0,5 százalékot gyengülve 336,5-ig ment fel az árfolyam.

Bekezdett a dollár

Kora délután gyors erősödésbe kapcsolt a dollár: az euróval szemben már 1,157-ig jött le az árfolyam 1,1625-ös szintről.

A forintot is elrántontták ezzel párhuzamosan: 334,1-ről gyorsan 335,7 fölé ugrott az árfolyam.

Gyengül vissza a forint

Elfogyóban van a magyar deviza minimális lendülete: a dollárhoz képest már napi szinten is gyengülésben van az árfolyam 335-nél.

Az eurónál is korrekció indult, a napi csúcsot jelentő 388,2-es szintről 388,6-ig jött vissza a váltás.

Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország

A hazai devizában denominált államadósságtörlesztését is átstrukturálná a devizaadósság mellett Malawi. A dél-afrikai országban egyre inkább államcsőd közeli helyzet alakult ki.

Stagnált a német munkanélküliség

Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta havi összevetésben októberben, a világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) csütörtökön.

Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

2025 harmadik negyedévében az Európai Unió országainak gazdasága negyedéves alapon átlagosan 0,3 százalékkal, éves alapon pedig 1,5 százalékkal bővült -derült ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. Az európai összehasonlításból kiderül, hogy Magyarország gazdasága jelenleg elmarad a valutaövezet és az unió átlagától, a negyedéves alapon stagnáló, éves szinten 0,6 százalékos bővülést mutató hazai teljesítmény pedig csak a rangsor alsó helyeinek egyikére elég.

Erősödik a forint a dollárral szemben

A forint a dollárral szemben 0,7 egységet (0,2 százalék) erősödött csütörtökön, árfolyama 334 felett jár.

Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás

Európa versenyképessége kettős présbe került: technológiában az USA előzi, a hagyományos iparákban pedig Kína szorítja ki – kezdi elemzését Zsiday Viktor profi befektető. A keleti bővítésből fakadó költségelőny kifulladóban van, így a kontinens egyre inkább vámokkal és védőintézkedésekkel próbálhatja megőrizni jólétét. Magyarország számára egyértelműen az európai térségben maradás jelenti a realitást.

Nagy pofont kapott a német gazdaság

Negyedéves alapon stagnált a német gazdaság - adta hírül a Bloomberg. Bár Németország elkerülte a recessziót, a kereskedelmi háború negatív hatásai egyértelműen fékezik a növekedést, amelyet a szakértők szerint a kormány gazdaságélénkítő intézkedései is csak hosszabb távon tudnak majd ellensúlyozni.  Eközben a francia GDP az éppen zajló kormányválság ellenére repülőrajtot vett: negyedéves alapon 0,5 százalékkal bővült a GDP, amelyre két éve nem volt példa. A növekedéshez az összes fontos szektor hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a belpolitikai nehézségek és a kereskedelmi háború ellenére az ország gazdasága stabil lábakon áll.

Bekezdett a forint

Délelőtt már elkezdett erőt mutatni a forint: 388,3-ig tudott erősödni az euróval szemben. E mögött paradox módon a vártnál jóval erősebb francia, valamint a várakozásoknak megfelelő német növekedési adat lehet, amely lendületet adott az eurónak is a dollárral szemben, ez pedig vitte magával a magyar devizát is.

Minimális erősödésben a forint

Egyelőre nincs nagy mozgás a forintárfolyamban, de az árfolyam 338,5 környékére nézett be, ami 0,05 százalékos erősödést jelent.

Megszólalt a magyar kormány az euró bevezetéséről!

A kormány egyértelműen állást foglalt az euró bevezetéséről. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint most nem éri meg tovább közeledni az eurózónához – még ha rövid távon lenne is előnye, hosszabb távon túl nagy árat kellene fizetni érte.

Megjött a GDP-adat, ez történik a forinttal

Az elemzői várakozásoknak megfelelő, stagnálást mutató harmadik negyedéves GDP-adat után egyelőre nem látszik nagy mozgás a forintnál. Az árfolyam továbbra is a nyitószint környékén oldalazik.

A dollár esetében is egy szűk sávban mozog csak az árfolyam 335 körül, bár a hajnali órákban 334,2-nél is járt már.

Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság

Stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.

Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik

Szerda este megvolt a Federal Reserve kamatdöntése: 25 bázisponttal csökkentették az irányadó rátát, illetve közöltléj, hogy december 1-jével befejezik az amerikai jegybank mérlegfőösszegének leépítését.

A döntést követően Jerome Powell elnök arra figyelmeztetett, hogy a jegybankon belül megosztottak a vélemények a további lépésekről, és a kormányzati leállás miatt kevés adat áll rendelkezésre, ami szűkíti a mozgásteret egy idei további vágásra, csökkenti annak esélyét.

A jelenlegi piaci árazás szerint a decemberi újabb kamatcsökkentés lehetősége nagyjából 68 százalékra esett vissza, miután a döntés előtt közel teljesen be volt árazva.

A dollár mindezek hatására megtartotta éjszakai erősödését, és kéthetes csúcs közelében maradt, miközben a befektetők a kockázatvállalási kedv óvatos élénkülését jelezték. Az euró 1,1616 dollár közelébe kapaszkodott vissza, miután előző nap 0,43 százalékkal gyengült.

A csütörtöki európai nyitásban az euró–dollár árfolyam 1,16205 körül jár, ami mintegy 0,14 százalékos erősödést jelent az előző záráshoz képest.

Háromnapos távon továbbra is enyhe korrekció figyelhető meg, az árfolyam nagyjából 0,26 százalékkal lejjebb áll, ugyanakkor a napi mozgás szűk sávban zajlik: a friss csúcs 1,1637, a mélypont 1,1597 közelében alakult. A piac ma is kivár, az irányt a fontos európai és amerikai makroadatok, valamint az Európai Központi Bank kamatdöntése rajzolhatja ki.

A font pedig 1,3204 dollár környékén, öt és fél hónapos mélypont közelében oldalazott.

A globális devizapiaci hangulatot csütörtök reggel az USD/JPY látványos elmozdulása is befolyásolja: a jegyzés 153,10-ről 153,50 fölé emelkedett, február óta nem látott szintet érve el.

Ennek oka, hogy a japán jegybank nem változtatott a politikáján, miközben a kormány várható fiskális élénkítése csökkenti a rövid távú szigorítás esélyét, ami tovább gyengíti a jent.

A forint a dollárral szemben 334,543 forinton áll, ami 0,14 százalékos gyengülést jelent.

Az eheti mozgások eddig mérsékeltek voltak, az árfolyam továbbra is a 334–335-ös sávban marad.

Az euróval szemben a forint 388,769-nél mozog, gyakorlatilag változatlanul; egy hónapos időtávon körülbelül 0,30 százalékkal gyengült, miközben visszatért a 388–389-es tartományba.

A 387,5 körüli szint továbbra is fontos támasznak számíthat a héten.

A geopolitikai térben továbbra is Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozójára figyelnek a piacok. A felek szerint alapvető megállapodás körvonalazódik egy kereskedelmi egyezményről, amely akár már csütörtökön aláírásra kerülhet.

A megbeszélés ugyan látványos vagy konkrét bejelentés nélkül zárult, a devizapiaci reakciók is mérsékeltek maradtak, ám a piaci hangulat óvatosan optimistává vált az eddigi ázsiai tőzsdei mozgások alapján.

Csütörtökön több adatközlés és jegybanki esemény is érdemben mozgathatja a piacokat. Magyarországon 8:30-kor érkezik a harmadik negyedéves GDP-adat, valamint a szeptemberi turisztikai szálláshelystatisztika.

Nemzetközi fronton 5:00-kor Japán kamatdöntéssel indult a nap, 8:30-kor Franciaország tette közzé harmadik negyedéves teljesítményét, 10:00-kor Spanyolország inflációs adatai következnek, 11:00-kor Németország és Olaszország GDP-adatai és tartományi inflációs statisztikái érkeznek. Délben publikálja az eurózóna GDP-jét, munkanélküliségi rátáját, inflációs várakozásait és bizalmi mutatóit.

Délután Németország inflációs adatát teszik közzé, majd 15:15-kor sor kerül az EKB mai kamatdöntésére.

Az Egyesült Államok a nap folyamán közli harmadik negyedéves GDP-adatait és az októberi új munkanélküli segélykérelmek számát, miközben folytatódnak az amerikai–kínai tárgyalások a lehetséges megállapodásról.

