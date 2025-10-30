  • Megjelenítés
Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik
Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik

Csütörtök reggel a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollár megtartotta erősödését, az euró 1,162 körül ingadozik, a jen tovább gyengül, a forint pedig 334–335 között oldalaz a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. A mai napot az EKB-kamatdöntés, az eurózónás és amerikai GDP-adatok, valamint a hazai reggeli statisztikák tehetik mozgalmassá.
Megjött a GDP-adat, ez történik a forinttal

Az elemzői várakozásoknak megfelelő, stagnálást mutató harmadik negyedéves GDP-adat után egyelőre nem látszik nagy mozgás a forintnál. Az árfolyam továbbra is a nyitószint környékén oldalazik.

A dollár esetében is egy szűk sávban mozog csak az árfolyam 335 körül, bár a hajnali órákban 334,2-nél is járt már.

Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság

Stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.

Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság
Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik

Szerda este megvolt a Federal Reserve kamatdöntése: 25 bázisponttal csökkentették az irányadó rátát, illetve közöltléj, hogy december 1-jével befejezik az amerikai jegybank mérlegfőösszegének leépítését.

A döntést követően Jerome Powell elnök arra figyelmeztetett, hogy a jegybankon belül megosztottak a vélemények a további lépésekről, és a kormányzati leállás miatt kevés adat áll rendelkezésre, ami szűkíti a mozgásteret egy idei további vágásra, csökkenti annak esélyét.

A jelenlegi piaci árazás szerint a decemberi újabb kamatcsökkentés lehetősége nagyjából 68 százalékra esett vissza, miután a döntés előtt közel teljesen be volt árazva.

A dollár mindezek hatására megtartotta éjszakai erősödését, és kéthetes csúcs közelében maradt, miközben a befektetők a kockázatvállalási kedv óvatos élénkülését jelezték. Az euró 1,1616 dollár közelébe kapaszkodott vissza, miután előző nap 0,43 százalékkal gyengült.

A csütörtöki európai nyitásban az euró–dollár árfolyam 1,16205 körül jár, ami mintegy 0,14 százalékos erősödést jelent az előző záráshoz képest.

Háromnapos távon továbbra is enyhe korrekció figyelhető meg, az árfolyam nagyjából 0,26 százalékkal lejjebb áll, ugyanakkor a napi mozgás szűk sávban zajlik: a friss csúcs 1,1637, a mélypont 1,1597 közelében alakult. A piac ma is kivár, az irányt a fontos európai és amerikai makroadatok, valamint az Európai Központi Bank kamatdöntése rajzolhatja ki.

A font pedig 1,3204 dollár környékén, öt és fél hónapos mélypont közelében oldalazott.

A globális devizapiaci hangulatot csütörtök reggel az USD/JPY látványos elmozdulása is befolyásolja: a jegyzés 153,10-ről 153,50 fölé emelkedett, február óta nem látott szintet érve el.

Ennek oka, hogy a japán jegybank nem változtatott a politikáján, miközben a kormány várható fiskális élénkítése csökkenti a rövid távú szigorítás esélyét, ami tovább gyengíti a jent.

A forint a dollárral szemben 334,543 forinton áll, ami 0,14 százalékos gyengülést jelent.

Az eheti mozgások eddig mérsékeltek voltak, az árfolyam továbbra is a 334–335-ös sávban marad.

Az euróval szemben a forint 388,769-nél mozog, gyakorlatilag változatlanul; egy hónapos időtávon körülbelül 0,30 százalékkal gyengült, miközben visszatért a 388–389-es tartományba.

A 387,5 körüli szint továbbra is fontos támasznak számíthat a héten.

A geopolitikai térben továbbra is Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozójára figyelnek a piacok. A felek szerint alapvető megállapodás körvonalazódik egy kereskedelmi egyezményről, amely akár már csütörtökön aláírásra kerülhet.

A megbeszélés ugyan látványos vagy konkrét bejelentés nélkül zárult, a devizapiaci reakciók is mérsékeltek maradtak, ám a piaci hangulat óvatosan optimistává vált az eddigi ázsiai tőzsdei mozgások alapján.

Csütörtökön több adatközlés és jegybanki esemény is érdemben mozgathatja a piacokat. Magyarországon 8:30-kor érkezik a harmadik negyedéves GDP-adat, valamint a szeptemberi turisztikai szálláshelystatisztika.

Nemzetközi fronton 5:00-kor Japán kamatdöntéssel indult a nap, 8:30-kor Franciaország tette közzé harmadik negyedéves teljesítményét, 10:00-kor Spanyolország inflációs adatai következnek, 11:00-kor Németország és Olaszország GDP-adatai és tartományi inflációs statisztikái érkeznek. Délben publikálja az eurózóna GDP-jét, munkanélküliségi rátáját, inflációs várakozásait és bizalmi mutatóit.

Délután Németország inflációs adatát teszik közzé, majd 15:15-kor sor kerül az EKB mai kamatdöntésére.

Az Egyesült Államok a nap folyamán közli harmadik negyedéves GDP-adatait és az októberi új munkanélküli segélykérelmek számát, miközben folytatódnak az amerikai–kínai tárgyalások a lehetséges megállapodásról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

