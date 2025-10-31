Közel két éve nem csinált ilyet a forint

A forint péntek reggel mérsékelt mozgással kezdte a napot, miután a hét második felében több fontos jegybanki döntés és friss makroadat határozta meg a devizapiaci hangulatot.

Az euró árfolyama 388,2 forint körül jár, ami minimális, 0,06 százalékos gyengülést jelez a csütörtöki záráshoz képest.

A kurzus a hét eleje óta szűkebb sávban mozog, és továbbra is a 388–389 körüli tartományban ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 335,5 forintnál forog, közel 0,1 százalékos napi csökkenéssel. A hét során mindkét fő devizával szemben enyhe forinterősödés látszott, de a mozgások visszafogottak maradtak.

A hét egyik fő eseménye a szerdai amerikai Federal Reserve-ülés volt, amelyen a jegybank 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntés után a dollár először kissé gyengült, majd a globális kockázatkerülés és a magas kötvényhozamok támogatásával ismét erőre kapott, és a dollárindex három hónapos csúcs közelében stabilizálódott.

A csütörtök esti piaci hangulatot rontotta az amerikai technológiai részvények esése, ami szintén növelte a menedékdevizák vonzerejét.

Az Európai Központi Bank csütörtökön nem változtatott a kamatain, immár harmadik ülés óta. A döntést követően az euró nagyobb mozgás nélkül maradt, péntek reggel 1,1572 dollár körül jár.

A piaci reakció visszafogott, az üzenet szerint az EKB szerint a jelenlegi kamatszint megfelel a kilátásoknak, miközben az euróövezeti gazdasági kockázatok fokozatosan mérséklődnek.

A forint szempontjából meghatározó adat volt a csütörtökön közzétett magyar GDP is: a harmadik negyedévben negyedéves összevetésben stagnált a gazdaság. A piacok visszafogottan reagáltak, az adat érdemben nem mozdította el az árfolyamokat, ami arra utal, hogy a befektetők inkább a külpiaci tényezőkre figyelnek.

Péntek reggel a devizapiac továbbra is kiváró állapotban volt. A befektetői hangulatot globálisan a Fed bizonytalan iránya, a magas amerikai kötvényhozamok, valamint a technológiai szektor eredményei befolyásolják. A japán jen a friss inflációs adatok és a jegybank kamattartása után enyhén erősödött, de továbbra is február óta nem látott mélypontja közelében mozog a dollárral szemben.

A piacok pénteken egy sűrű makronaptárra figyelnek, amely rövid távon új irányt adhat a devizapiacoknak. Itthon reggel érkeznek a szeptemberi ipari termelői árak és a népmozgalmi statisztikák, de ezek várhatóan csak mérsékelt árfolyamhatással bírnak. A nemzetközi térben már hajnalban megjöttek a japán inflációs, valamint a kiskereskedelmi és ipari termelési adatok, amelyek a jen mozgása miatt közvetett módon a dollárt és így a régiós devizákat is befolyásolhatják.

A befektetők kiemelten figyelték az elmúlt hónapokban a kínai októberi beszerzésimenedzser-indexeket a vámháború miatt, a tényadatok pedig hét hónapja zsugorodást mutatnak. A kínai gazdaság vártnál rosszabb állapota érzékenyen érinti a globális kockázati étvágyat. Európában reggel a német kiskereskedelmi forgalom és importárak, később a francia, olasz és eurózónás októberi inflációs adatok érkeznek, amelyek újraértékelhetik az EKB kilátásait. Délután az amerikai Chicago Fed regionális bmi-je adhat jelzést az USA gazdasági lendületéről, ezáltal a dollár további pályájáról.

A kormányzati leállás miatt viszont munkaerőpiaci és PCE-inflációs adatok nélkül maradunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images