Közel két éve nem csinált ilyet a forint

Kőkemény üzenet érkezett a Fed egyik döntéshozójától
A Federal Reserve decemberben ismét csökkentheti a kamatot a munkaerőpiac gyengesége miatt – mondta Christopher Waller Fed-kormányzó pénteken.
Az euróval szemben erősödött, a dollárral szemben gyengült a forint
A forint pénteken 0,2 százalékot erősödött az euróval szemben. Október pedig zsinórban a harmadik hónap volt, hogy erősödni tudott a magyar fizetőeszköz az euróval szemben (ezúttal 0,6 százalékot). Az EUR/HUF kurzusa így idei mélypontjának (387,4) közelében, 387,9-en áll péntek este.
A havi gyertya pedig 2024 januárja óta a legalacsonyabb szinten zárhat:
Eközben ma 0,2, a hónap egészét tekintve pedig 0,6 százalékot gyengült a forint a dollárral szemben.
Nagyot hajrázott a dollár
Az amerikai dollár a kormányzati leállással kapcsolatos bizonytalanságok ellenére erős hónapot zárt októberben és mintegy 1,9 százalékot erősödött az euróhoz képest (péntek 0,3 százalékos volt az erősödés mértéke), ezzel az EUR/USD kurzusa egészen augusztus 1-je óta nem látott szintre süllyedt.
Augusztus óta nem volt ilyen erős a dollár
Az amerikai fizetőeszköz már 0,4 százalékot erősödött az euróval szemben, ezzel pedig egészen az 1,152-es szintre jött vissza az EUR/USD.
Egészen augusztus 1-je óta nem volt ilyen erős a zöldhasú az euróval szemben.
388 alatt az euró
0,2 százalékos erősödésben van jelenleg a forint az euróhoz képest, ezzel pedig már 387,8-nál jár az EUR/HUF. Idei csúcsától egyébként ezzel alig marad el a forint, október 3-án 387,6-nál is járt már a kurzus.
Időt nyert Trump és Hszi - Kinek a torkán nyomják le a keserű pirulát?
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megállapodott abban, hogy majd megállapodnak egy kereskedelmi tűzszünetről. Azonban az eddig napvilágot látott részletek alapján csak a konfliktus ideiglenes jegeléséről van szó, miközben a strukturális feszültségek továbbra is fennmaradnak a felek között. Mindez nem is meglepő annak fényében, hogy egyik ország nemzetgazdasága sem mutatja a fájdalmas, de szükséges modellváltás jeleit, így a lényegi ellentmondások továbbra is fennmaradnak a felek között.
A forint erősödni akar, de a dollár nem engedi
A forint 5 órakor 387,72 környékén van az euróval szemben. Szemmel láthatólag erősödne tovább, de eközben a dollár is erősödik az euróval szemben, ami ellenszél a forint számára.
Gyengül a forint
A dollárral szemben.
Trendforduló a dollárban, nehezebb pálya a forintnak
A héten nagyot erősödött a dollár az euróval szemben. Elképzelhető, hogy megfordult az eddigi gyengülő trend. Ennek okairól és a lehetséges következményekről már október 9-én tájékoztattuk a Portfolio Signature előfizetőit.
Megfordult a forint szerencséje
336 fölé gyengült a dollárral és 338 fölé az euróval szemben.
Október eleje óta nem volt ilyen erős a forint
387,76 az árfolyam az euróval szemben.
Tovább erősödik a forint
335,2 a dollárral szemben.
Kissé erősödik a forint
Az euróval szemben 335,7 körül, a dollárral szemben 338,3 körül az árfolyam.
Orbán Viktor a gazdaságról beszélt
A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését szükségesnek tartja, de csak fokozatosan, mert a költségvetés nem bírná el egyszerre. Szerinte igazságosabb a teljes rendszerben emelni a nyugdíjakat, nem pedig csak bizonyos csoportoknál.
Várakozásai szerint a gazdaság várhatóan 0,6–1 százalékkal nőhet idén, ami a kormányfő szerint 400–500 milliárd forintos mozgásteret jelent a költségvetésnek. Dicsérte Nagy Márton minisztert, amiért egyszerre futtat hitel-, béremelési és adócsökkentési programot. A jövő pénteki Trump-találkozó kapcsán arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokat teljes körűen áttekintik, békepolitikáról és gazdasági együttműködésről tárgyalnak, különös hangsúllyal az energiabiztonságra.
A forint árfolyamánál egyelőre nagy kilengést nem hoztak ezek a kijelentések: a váltás 388,5 fölé ment fel, de ez szinte stagnálást jelent a nyitószinthez képest.
Orbán Viktor magyar-amerikai gazdasági csomagot vár a Trump-találkozótól
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott interjút,ahol a jövő pénteki amerikai útjáról is beszélt. Elmondta, reméli, hogy Donal Trumppal és csapatával a magyar delegáció egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tud hozni. A 14. havi nyugdíjról megismételte, hogy lépésekben tartja bevezethetőnek.
Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés
A forint péntek reggel mérsékelt mozgással kezdte a napot, miután a hét második felében több fontos jegybanki döntés és friss makroadat határozta meg a devizapiaci hangulatot.
Az euró árfolyama 388,2 forint körül jár, ami minimális, 0,06 százalékos gyengülést jelez a csütörtöki záráshoz képest.
A kurzus a hét eleje óta szűkebb sávban mozog, és továbbra is a 388–389 körüli tartományban ingadozik.
A dollár 335,5 forintnál forog, közel 0,1 százalékos napi csökkenéssel. A hét során mindkét fő devizával szemben enyhe forinterősödés látszott, de a mozgások visszafogottak maradtak.
A hét egyik fő eseménye a szerdai amerikai Federal Reserve-ülés volt, amelyen a jegybank 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntés után a dollár először kissé gyengült, majd a globális kockázatkerülés és a magas kötvényhozamok támogatásával ismét erőre kapott, és a dollárindex három hónapos csúcs közelében stabilizálódott.
A csütörtök esti piaci hangulatot rontotta az amerikai technológiai részvények esése, ami szintén növelte a menedékdevizák vonzerejét.
Az Európai Központi Bank csütörtökön nem változtatott a kamatain, immár harmadik ülés óta. A döntést követően az euró nagyobb mozgás nélkül maradt, péntek reggel 1,1572 dollár körül jár.
A piaci reakció visszafogott, az üzenet szerint az EKB szerint a jelenlegi kamatszint megfelel a kilátásoknak, miközben az euróövezeti gazdasági kockázatok fokozatosan mérséklődnek.
A forint szempontjából meghatározó adat volt a csütörtökön közzétett magyar GDP is: a harmadik negyedévben negyedéves összevetésben stagnált a gazdaság. A piacok visszafogottan reagáltak, az adat érdemben nem mozdította el az árfolyamokat, ami arra utal, hogy a befektetők inkább a külpiaci tényezőkre figyelnek.
Péntek reggel a devizapiac továbbra is kiváró állapotban volt. A befektetői hangulatot globálisan a Fed bizonytalan iránya, a magas amerikai kötvényhozamok, valamint a technológiai szektor eredményei befolyásolják. A japán jen a friss inflációs adatok és a jegybank kamattartása után enyhén erősödött, de továbbra is február óta nem látott mélypontja közelében mozog a dollárral szemben.
A piacok pénteken egy sűrű makronaptárra figyelnek, amely rövid távon új irányt adhat a devizapiacoknak. Itthon reggel érkeznek a szeptemberi ipari termelői árak és a népmozgalmi statisztikák, de ezek várhatóan csak mérsékelt árfolyamhatással bírnak. A nemzetközi térben már hajnalban megjöttek a japán inflációs, valamint a kiskereskedelmi és ipari termelési adatok, amelyek a jen mozgása miatt közvetett módon a dollárt és így a régiós devizákat is befolyásolhatják.
A befektetők kiemelten figyelték az elmúlt hónapokban a kínai októberi beszerzésimenedzser-indexeket a vámháború miatt, a tényadatok pedig hét hónapja zsugorodást mutatnak. A kínai gazdaság vártnál rosszabb állapota érzékenyen érinti a globális kockázati étvágyat. Európában reggel a német kiskereskedelmi forgalom és importárak, később a francia, olasz és eurózónás októberi inflációs adatok érkeznek, amelyek újraértékelhetik az EKB kilátásait. Délután az amerikai Chicago Fed regionális bmi-je adhat jelzést az USA gazdasági lendületéről, ezáltal a dollár további pályájáról.
A kormányzati leállás miatt viszont munkaerőpiaci és PCE-inflációs adatok nélkül maradunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hét hónapja zuhan a kínai gazdaság: olyan mélyponton van most, ami félelmetes lehet a világra nézve
Kínában hét hónapja folyamatosan zsugorodik a feldolgozóipar, a szeptemberi beszerzésimenedzser-index adat 49,8 pontról 49,0 pontra esett, jócskán elmaradva a várakozásoktól.
