Nagy dolgok történhetnek a japán jennel

Masszív fogadásokat kezdtel el kötni az opciós piacokon a makró hedge fundok. De nem csak ők, a nagy bankházak is kezdenek egy irányba állni, ha a japán jenről van szó. Ez pedig még nagy mozgásokat okozhat.

A héten meglepetésre az amerikai jegybank a vártnál szigorúbb hangnemet ütött meg, miközben a japán jegybank nem adta be a derekát az új vezetésnek.

Ennek ellenére a nagy alapkezelők olyan fogadásokat kezdtek el kötni, mintha a fentiekből nem érdekelné őket semmi.

Az opciós piacok szerint nagy dolgok történhetnek most a jennel.