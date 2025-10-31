  • Megjelenítés
Vigyázat, nagy gyengülés jöhet ennél a devizánál
Deviza

Vigyázat, nagy gyengülés jöhet ennél a devizánál

Portfolio
A hedge fundok szerint év végére elérheti a 160-as szintet a dollár/jen árfolyam - írja a Bloomberg.

Makro hedge fundok arra fogadnak, hogy a jen év végéig akár 160-ig is gyengül a dollárral szemben. Ezt a várakozást a Federal Reserve (Fed) és a Japán Jegybank (BoJ) eltérő kamatpolitikája táplálja.

Csütörtökön megugrott a dollárerősödésre játszó call opciók forgalma.

A 150 millió dolláros vagy annál nagyobb nominális értékű callok forgalma hatszorosa volt a put opciókénak a Depository Trust & Clearing Corporation adatai szerint.

A dollár csütörtökön február óta a legerősebb szintre kapaszkodott a jennel szemben. A BoJ változatlanul hagyta az irányadó kamatot, és kevés jelzést adott a következő emelés időzítéséről. A piac nagyjából 45% esélyt ad egy negyed százalékpontos decemberi emelésnek.

Ezzel szemben a Fed szerdán kamatot csökkentett, ugyanakkor Jerome Powell elnök figyelmeztetett, hogy a decemberi újabb vágás nem garantált.

Az eltérő álláspontok miatt a makro hedge fundok "egy hónapon belül 157-es, év végére 158–160-as dollár/jen pályát" várnak – mondta Sagar Sambrani, a Nomura International Plc londoni szenior devizaopciós kereskedője. Pénteken a jen 153,65 és 154,17 között mozog a dollárral szemben.

"Ezt a kereskedést a makro-ügyfélkörünk erősen keresi, főként digitális struktúrákon keresztül, mivel a realizált volatilitás jól tartja magát" – tette hozzá. "RKO-struktúrákat is látunk a prémium olcsóbbítása érdekében, számítva a jegybanki beavatkozás lehetőségére a 160-as kulcsszint közelében." A reverse knock-out (RKO) opciók olcsóbbak a standard calloknál, mert ha egy meghatározott árfolyamküszöb sérül, akkor a lejáratkor értéktelenné válnak.

Nemcsak az opciós kereskedők látnak esélyt a 160-as szint elérésére: az Amundi szerint, ha a dollár/jen áttöri a 155-öt, az árfolyam akár eddig a szintig is felkúszhat.

A Société Générale SA devizaopciós kereskedésének globális társigazgatója, Thomas Bureau szerint szintén élénkül a kereslet a kiütési záradékot tartalmazó, olcsóbb dollár/jen opciós konstrukciók iránt. Úgy véli, az egyhónapos lejárat körüli knock-out opciók továbbra is a taktikai, rövid távú védekezés első számú eszközei.

