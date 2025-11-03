Falnak ütközött a forint
A délelőtti forinterősödés után az elmúlt órákban korrekció látszik az euró-forint piacon. A 386,8-as korábbi csúcsról apró lépésekben mostanra 387,25-ig emelkedett az árfolyam.
Gyengült a svájci frank a meglepő inflációs adat után
A várakozásokat alulmúló októberi inflációs adat hírére gyengüléssel reagál a svájci frank, a reggeli 417,9-es szintről 416,6-ig csökkent az árfolyam a forinttal szemben.
Az alpesi ország devizája eközben az euróval és a dollárral szemben is enyhén leértékelődött, a frank-euró jegyzés most 1,076, míg a svájci deviza ára dollárban kifejezve 1,2395.
Szakadék szélén egyensúlyozik az európai gazdaság
Októberben 0,1 százalékra lassult a svájci infláció, ami fokozza a nyomást a Svájci Nemzeti Bankon (SNB), hogy a frank erejét ellensúlyozva akár ismét a negatív tartományba vágja a kamatot - közölte a Bloomberg.
Oldalazik a forint
Nincs érdemi változás a devizapiacon: a forint euróval szembeni jegyzése 387,2, a dolláré 336,2 forint.
A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?
A 2025-ös év továbbra is a dollár gyengüléséről szól, majdnem 12%-kal értékelődött le az amerikai deviza az euróval szemben. Ugyanakkor egyre több az arra utaló jel, hogy a dollár elleni pozícionáltság mostanra olyan erős, hogy a piac a várható amerikai kamatcsökkentések ellenére is fordulhat. De mi lesz így a forinttal a következő hónapokban?
Alábbhagyott a forint-vágta
A délelőtti erősödés után az elmúlt órában 387 körül stabilizálódott a forint jegyzése az euróval szemben. Az aktuális árfolyam 387,1.
K&H: Jövőre nagyon elszáll a költségvetési hiány, 20-25 százalékos a lakások túlározottsága
Az idei év alacsony növekedése után jövőre élénkülés várható a hazai gazdaságban - erre az erősödő fogyasztás, lassuló infláció és az alacsony bázisadatok is alapot szolgáltathatnak. Az infláció jövő év elején benézhet 3 százalék alá, a lassulás azonban csak ideiglenes: év végére ismét 4,5 százalék körüli szinten lehet. Az ingatlanpiacon megfigyelhető egy 20-25 százalékos túlárazottság, de a lakásépítések alacsony száma és az élénk kereslet miatt rövid távon további drágulás a várható. A költségvetés 2024-ben még viszonylag jó helyzetben volt, a következő években azonban a mostani jóléti intézkedésekkel egyre nagyobb lehet az elcsúszás.
Régiós szinten is jó napja van a forintnak
Régiós versenytársaihoz képest is jól teljesít a forint:
- a lengyel zloty árfolyama délelőtt 91,0-ig,
- a cseh koronáé 15,9-ig, míg
- a román lejé 76,1-ig csökkent.
Mindhárom deviza esetben enyhe forinterősödést látunk a mai nap.
Régen volt ilyen erős a dollár
Három hónapja nem látott alacsonyan van az euró árfolyama a dollár ellenében: a mostani 1,151-es jegyzésre legutóbb augusztus 1-jén volt példa.
Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását
Visszautasíthatja Ukrajna támogatási kérelmét a Nemzetközi Valutaalap (IMF), ha Belgium továbbra is ellenáll a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználásának a megszállás alatt álló ország támogatására. Ugyanaz az általuk folyósított összeg töredéke lenne az uniós támogatásnak, a gazdasági stabilitás garanciája nélkül kétszer is meggondolják, folyósítsák-e az ukránok által igényelt összeget.
Kettős üzenet érkezett az európai feldolgozóiparból
Az euróövezet feldolgozóipari termelése nyolcadik egymást követő hónapban javult októberben, de üteme továbbra is mérsékelt, mivel az új megrendelések stagnáltak és a foglalkoztatás csökkent - derül ki a Hamburg Commercial Bank (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence közös felméréséből.
Kitart a forinterő
Bár a délelőtti nagy erősödés megállt, a hazai deviza árfolyama továbbra is 387,0 közelében van az euróval szemben.
A dollár egységéért most 336,1 forintot kell fizetni.
Mik mozgatják ma a piacokat?
Az MNB szeptemberi hitelintézeti mérlege mellett ma főként amerikai makroadatok mozgathatják a piacokat. Bár a kormányzati leállás továbbra is tart, délután feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index és az ISM feldolgozóipari indexe is érkezik, melyek jelzik, hogy a Fed kamatvágása után hol tart a reálgazdaság. Az ISM-ek most azért lehetnek különösen fontosak, mert a héten alakuló kamatvárakozásokat és a dollár, illetve kockázati étvágy rövid távú irányát is befolyásolhatják.
387 alatt az euró: közel 2 éve nem volt ilyen
Tovább szárnyal a forint, melynek kurzusa már 387 alá is benézett (az aktuális árfolyam 386,8). Ezzel az euró jegyzése 2023 januárja óta nem látott szintre csökkent.
A forint a dollárral szemben is repülőrajtot vett, az elmúlt órában közel 1 forintot csökkenve most 335,8-nál van az árfolyam.
Megdőlt a hajnali csúcs is
Tovább erősödik a forint az euró ellenében, mostanra pedig már a hajnali 387,49-es szintet is átvitte. A jegyzés egészen 387,3-ig süllyedt.
Jól tartja magát a forint
Bár az elmúlt órában többször is felszúrt a forint árfolyama, a hazai deviza továbbra árfolyama továbbra is csúcsközelben maradt, a kurzus most 387,6.
Évekig magasan ragadhat az infláció az örökös EU-tagjelölt országban
Októberben a vártnál nagyobb mértékben lassult Törökországban az infláció (32,9 százalékra), ami erősítheti a jegybank elkötelezettségét a kamatcsökkentések folytatása mellett - számolt be a Bloomberg.
Erősödik a dollár
Az elmúlt percekben erősödni kezdett a dollár a forinttal és a nemzetközi kulcsvalutákkal szemben egyaránt:
- A zöldhasú jegyzése a hazai devizával szemben 336,4-ig emelkedett.
- Az euróval szembeni kurzus a reggeli 1,154-es szintről 1,152-ig csökkent.
- A svájci frank jegyzése pedig a korábbi 1,243-ról 1,241-re süllyedt.
Továbbra is a carry trade a forint legnagyobb támasza
A hazai deviza jó teljesítményét már hónapok óta az úgynevezett carry trade-ügyletek támogatják leginkább, amelyet a magas hazai kamatszint tesz lehetővé. Az elmúlt hónapokban az Európai Központi Bank és a régiós jegybankok is csökkentették irányadó rátájukat, miközben a hazai kamatszint relatíve magas maradt, azaz a kamatkülönbözet nőtt. Ez vonzóvá tette a forinteszközöket a külföldi befektetők számára, akik olcsó finanszírozás mellett forintban tartanak pozíciót, hogy a magasabb kamatprémiumon profitáljanak.
Másfél éves csúcson a forint!
A devizapiacokat az elmúlt héten a dollár erősödése és az euró gyengülése jellemezte, amely a forint relatív pozícióját is meghatározta. A devizaárfolyamokat meghatározó legfontosabb események az amerikai Fed kamatcsökkentése, az Európai Központi Bank kamattartása, valamint a harmadik negyedéves GDP-adatok megérkezése voltak.
Az EUR/USD árfolyam a múlt hét folyamán egyértelműen gyengült: az 1,16 körüli szintekről 1,1537-re esett. A mozgásban szerepet játszott a Fed kamatcsökkentése melletti óvatos hangvétel, illetve a mérlegszűkítés leállításának bejelentése, amely összességében inkább a dollárnak kedvezett. A Trump–Hszi találkozó által enyhülő kereskedelmi feszültség szintén támogatta a dollárt, így az euró gyengülése folytatódott.
Az euróval szemben a forint árfolyama a hét során csak mérsékelten változott, enyhe lecsorgást mutatva a 388-as szint közelébe. A forint ezzel stabil maradt az euróval szemben, noha az EKB iránymutatás-hiánya és a szolgáltatási infláció megemelkedése némileg bizonytalanabb képet vetített előre.
Az USD/HUF árfolyam a pénteki nap végére 336,37 környékére emelkedett, ami enyhe forintgyengülést jelent. A dollárt a Fed kommunikációja és a geopolitikai feszültségek enyhülése is támogatta, így a forint az amerikai devizával szemben alulteljesített.
Az euró ellenében a mostani hét a hazai deviza erősödésével kezdődött: a hajnali 388,1-ről 387,7-ig csökkent a forint árfolyama.
Az árfolyam ráadásul hajnali 5 óra után egészen 387,49-ig süllyedt, ami 2024 áprilisa óta nem látott szintet jelent.
A hazai deviza a dollárral szemben is erősödéssel nyitott: a hajnali 336,7 után mostanra 336,0-ig csökkent az árfolyam.
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát
Több komoly geopolitikai hír és jegybanki döntés után komoly izgalmakra számíthatunk a piacokon. A héten a befektetők elsősorban az amerikai ISM-indexekre és a péntekre várható munkaerőpiaci adatokra figyelnek, amelyek újraárazhatják a Fed kamatpályáját. Emellett a német külkereskedelmi mérleg és az ipari termelési számok kulcsinformációt adhatnak arról, mennyire stabilizálódik az európai gazdaság a gyenge feldolgozóipari környezetben. Magyarországon a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi adatok mutathatják meg, hogy a gazdaság képes-e elmozdulni a stagnálásból. A geopolitikai térben a Trump–Hszi megállapodás utóélete, illetve a még mindig elhúzódó amerikai kormányzati leállás okozhat váratlan volatilitást.
