Erősödik a dollár
Az elmúlt percekben erősödni kezdett a dollár a forinttal és a nemzetközi kulcsvalutákkal szemben egyaránt:
- A zöldhasú jegyzése a hazai devizával szemben 336,4-ig emelkedett.
- Az euróval szembeni kurzus a reggeli 1,154-es szintről 1,152-ig csökkent.
- A svájci frank jegyzése pedig a korábbi 1,243-ról 1,241-re süllyedt.
Továbbra is a carry trade a forint legnagyobb támasza
A hazai deviza jó teljesítményét már hónapok óta az úgynevezett carry trade-ügyletek támogatják leginkább, amelyet a magas hazai kamatszint tesz lehetővé. Az elmúlt hónapokban az Európai Központi Bank és a régiós jegybankok is csökkentették irányadó rátájukat, miközben a hazai kamatszint relatíve magas maradt, azaz a kamatkülönbözet nőtt. Ez vonzóvá tette a forinteszközöket a külföldi befektetők számára, akik olcsó finanszírozás mellett forintban tartanak pozíciót, hogy a magasabb kamatprémiumon profitáljanak.
Másfél éves csúcson a forint!
A devizapiacokat az elmúlt héten a dollár erősödése és az euró gyengülése jellemezte, amely a forint relatív pozícióját is meghatározta. A devizaárfolyamokat meghatározó legfontosabb események az amerikai Fed kamatcsökkentése, az Európai Központi Bank kamattartása, valamint a harmadik negyedéves GDP-adatok megérkezése voltak.
Az EUR/USD árfolyam a múlt hét folyamán egyértelműen gyengült: az 1,16 körüli szintekről 1,1537-re esett. A mozgásban szerepet játszott a Fed kamatcsökkentése melletti óvatos hangvétel, illetve a mérlegszűkítés leállításának bejelentése, amely összességében inkább a dollárnak kedvezett. A Trump–Hszi találkozó által enyhülő kereskedelmi feszültség szintén támogatta a dollárt, így az euró gyengülése folytatódott.
Az euróval szemben a forint árfolyama a hét során csak mérsékelten változott, enyhe lecsorgást mutatva a 388-as szint közelébe. A forint ezzel stabil maradt az euróval szemben, noha az EKB iránymutatás-hiánya és a szolgáltatási infláció megemelkedése némileg bizonytalanabb képet vetített előre.
Az USD/HUF árfolyam a pénteki nap végére 336,37 környékére emelkedett, ami enyhe forintgyengülést jelent. A dollárt a Fed kommunikációja és a geopolitikai feszültségek enyhülése is támogatta, így a forint az amerikai devizával szemben alulteljesített.
Az euró ellenében a mostani hét a hazai deviza erősödésével kezdődött: a hajnali 388,1-ről 387,7-ig csökkent a forint árfolyama.
Az árfolyam ráadásul hajnali 5 óra után egészen 387,49-ig süllyedt, ami 2024 áprilisa óta nem látott szintet jelent.
A hazai deviza a dollárral szemben is erősödéssel nyitott: a hajnali 336,7 után mostanra 336,0-ig csökkent az árfolyam.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
