  • Megjelenítés
Másfél éves csúcson a forint!
Deviza

Másfél éves csúcson a forint!

Portfolio
Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ezen a héten is folytatódik, de a hazai deviza a dollárral szemben is jól kezdte a hetet. A magyar fizetőeszköz jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.
Megosztás

Erősödik a dollár

Az elmúlt percekben erősödni kezdett a dollár a forinttal és a nemzetközi kulcsvalutákkal szemben egyaránt:

  • A zöldhasú jegyzése a hazai devizával szemben 336,4-ig emelkedett.
  • Az euróval szembeni kurzus a reggeli 1,154-es szintről 1,152-ig csökkent.
  • A svájci frank jegyzése pedig a korábbi 1,243-ról 1,241-re süllyedt.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Továbbra is a carry trade a forint legnagyobb támasza

A hazai deviza jó teljesítményét már hónapok óta az úgynevezett carry trade-ügyletek támogatják leginkább, amelyet a magas hazai kamatszint tesz lehetővé. Az elmúlt hónapokban az Európai Központi Bank és a régiós jegybankok is csökkentették irányadó rátájukat, miközben a hazai kamatszint relatíve magas maradt, azaz a kamatkülönbözet nőtt. Ez vonzóvá tette a forinteszközöket a külföldi befektetők számára, akik olcsó finanszírozás mellett forintban tartanak pozíciót, hogy a magasabb kamatprémiumon profitáljanak.

Megosztás

Másfél éves csúcson a forint!

A devizapiacokat az elmúlt héten a dollár erősödése és az euró gyengülése jellemezte, amely a forint relatív pozícióját is meghatározta. A devizaárfolyamokat meghatározó legfontosabb események az amerikai Fed kamatcsökkentése, az Európai Központi Bank kamattartása, valamint a harmadik negyedéves GDP-adatok megérkezése voltak.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepte a piacokat a Fed: nincs kőbe vésve a decemberi kamatcsökkentés

Döntött a japán jegybank: folytatódik az első női miniszterelnök kísérlete

Itt az EKB kamatdöntése!

Nagy pofont kapott a német gazdaság

Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

Stagnálásba fulladt Európa egyik legnagyobb gazdasága

Az EUR/USD árfolyam a múlt hét folyamán egyértelműen gyengült: az 1,16 körüli szintekről 1,1537-re esett. A mozgásban szerepet játszott a Fed kamatcsökkentése melletti óvatos hangvétel, illetve a mérlegszűkítés leállításának bejelentése, amely összességében inkább a dollárnak kedvezett. A Trump–Hszi találkozó által enyhülő kereskedelmi feszültség szintén támogatta a dollárt, így az euró gyengülése folytatódott.

Az euróval szemben a forint árfolyama a hét során csak mérsékelten változott, enyhe lecsorgást mutatva a 388-as szint közelébe. A forint ezzel stabil maradt az euróval szemben, noha az EKB iránymutatás-hiánya és a szolgáltatási infláció megemelkedése némileg bizonytalanabb képet vetített előre.

Az USD/HUF árfolyam a pénteki nap végére 336,37 környékére emelkedett, ami enyhe forintgyengülést jelent. A dollárt a Fed kommunikációja és a geopolitikai feszültségek enyhülése is támogatta, így a forint az amerikai devizával szemben alulteljesített.

Az euró ellenében a mostani hét a hazai deviza erősödésével kezdődött: a hajnali 388,1-ről 387,7-ig csökkent a forint árfolyama.

Az árfolyam ráadásul hajnali 5 óra után egészen 387,49-ig süllyedt, ami 2024 áprilisa óta nem látott szintet jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai deviza a dollárral szemben is erősödéssel nyitott: a hajnali 336,7 után mostanra 336,0-ig csökkent az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát

Több komoly geopolitikai hír és jegybanki döntés után komoly izgalmakra számíthatunk a piacokon. A héten a befektetők elsősorban az amerikai ISM-indexekre és a péntekre várható munkaerőpiaci adatokra figyelnek, amelyek újraárazhatják a Fed kamatpályáját. Emellett a német külkereskedelmi mérleg és az ipari termelési számok kulcsinformációt adhatnak arról, mennyire stabilizálódik az európai gazdaság a gyenge feldolgozóipari környezetben. Magyarországon a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi adatok mutathatják meg, hogy a gazdaság képes-e elmozdulni a stagnálásból. A geopolitikai térben a Trump–Hszi megállapodás utóélete, illetve a még mindig elhúzódó amerikai kormányzati leállás okozhat váratlan volatilitást.

Tovább a cikkhez
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Kép
Portfolio signature
Ebben az évtizedben még nem csinált ilyet a forint - Hamarosan érdekes dolgok történhetnek
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility