Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Mik mozgatják ma a piacokat?
Az MNB szeptemberi hitelintézeti mérlege mellett ma főként amerikai makroadatok mozgathatják a piacokat. Bár a kormányzati leállás továbbra is tart, délután feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index és az ISM feldolgozóipari indexe is érkezik, melyek jelzik, hogy a Fed kamatvágása után hol tart a reálgazdaság. Az ISM-ek most azért lehetnek különösen fontosak, mert a héten alakuló kamatvárakozásokat és a dollár, illetve kockázati étvágy rövid távú irányát is befolyásolhatják.
387 alatt az euró: közel 2 éve nem volt ilyen
Tovább szárnyal a forint, melynek kurzusa már 387 alá is benézett (az aktuális árfolyam 386,8). Ezzel az euró jegyzése 2023 januárja óta nem látott szintre csökkent.
A forint a dollárral szemben is repülőrajtot vett, az elmúlt órában közel 1 forintot csökkenve most 335,8-nál van az árfolyam.
Megdőlt a hajnali csúcs is
Tovább erősödik a forint az euró ellenében, mostanra pedig már a hajnali 387,49-es szintet is átvitte. A jegyzés egészen 387,3-ig süllyedt.
Jól tartja magát a forint
Bár az elmúlt órában többször is felszúrt a forint árfolyama, a hazai deviza továbbra árfolyama továbbra is csúcsközelben maradt, a kurzus most 387,6.
Évekig magasan ragadhat az infláció az örökös EU-tagjelölt országban
Októberben a vártnál nagyobb mértékben lassult Törökországban az infláció (32,9 százalékra), ami erősítheti a jegybank elkötelezettségét a kamatcsökkentések folytatása mellett - számolt be a Bloomberg.
Erősödik a dollár
Az elmúlt percekben erősödni kezdett a dollár a forinttal és a nemzetközi kulcsvalutákkal szemben egyaránt:
- A zöldhasú jegyzése a hazai devizával szemben 336,4-ig emelkedett.
- Az euróval szembeni kurzus a reggeli 1,154-es szintről 1,152-ig csökkent.
- A svájci frank jegyzése pedig a korábbi 1,243-ról 1,241-re süllyedt.
Továbbra is a carry trade a forint legnagyobb támasza
A hazai deviza jó teljesítményét már hónapok óta az úgynevezett carry trade-ügyletek támogatják leginkább, amelyet a magas hazai kamatszint tesz lehetővé. Az elmúlt hónapokban az Európai Központi Bank és a régiós jegybankok is csökkentették irányadó rátájukat, miközben a hazai kamatszint relatíve magas maradt, azaz a kamatkülönbözet nőtt. Ez vonzóvá tette a forinteszközöket a külföldi befektetők számára, akik olcsó finanszírozás mellett forintban tartanak pozíciót, hogy a magasabb kamatprémiumon profitáljanak.
Másfél éves csúcson a forint!
A devizapiacokat az elmúlt héten a dollár erősödése és az euró gyengülése jellemezte, amely a forint relatív pozícióját is meghatározta. A devizaárfolyamokat meghatározó legfontosabb események az amerikai Fed kamatcsökkentése, az Európai Központi Bank kamattartása, valamint a harmadik negyedéves GDP-adatok megérkezése voltak.
Az EUR/USD árfolyam a múlt hét folyamán egyértelműen gyengült: az 1,16 körüli szintekről 1,1537-re esett. A mozgásban szerepet játszott a Fed kamatcsökkentése melletti óvatos hangvétel, illetve a mérlegszűkítés leállításának bejelentése, amely összességében inkább a dollárnak kedvezett. A Trump–Hszi találkozó által enyhülő kereskedelmi feszültség szintén támogatta a dollárt, így az euró gyengülése folytatódott.
Az euróval szemben a forint árfolyama a hét során csak mérsékelten változott, enyhe lecsorgást mutatva a 388-as szint közelébe. A forint ezzel stabil maradt az euróval szemben, noha az EKB iránymutatás-hiánya és a szolgáltatási infláció megemelkedése némileg bizonytalanabb képet vetített előre.
Az USD/HUF árfolyam a pénteki nap végére 336,37 környékére emelkedett, ami enyhe forintgyengülést jelent. A dollárt a Fed kommunikációja és a geopolitikai feszültségek enyhülése is támogatta, így a forint az amerikai devizával szemben alulteljesített.
Az euró ellenében a mostani hét a hazai deviza erősödésével kezdődött: a hajnali 388,1-ről 387,7-ig csökkent a forint árfolyama.
Az árfolyam ráadásul hajnali 5 óra után egészen 387,49-ig süllyedt, ami 2024 áprilisa óta nem látott szintet jelent.
A hazai deviza a dollárral szemben is erősödéssel nyitott: a hajnali 336,7 után mostanra 336,0-ig csökkent az árfolyam.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát
Több komoly geopolitikai hír és jegybanki döntés után komoly izgalmakra számíthatunk a piacokon. A héten a befektetők elsősorban az amerikai ISM-indexekre és a péntekre várható munkaerőpiaci adatokra figyelnek, amelyek újraárazhatják a Fed kamatpályáját. Emellett a német külkereskedelmi mérleg és az ipari termelési számok kulcsinformációt adhatnak arról, mennyire stabilizálódik az európai gazdaság a gyenge feldolgozóipari környezetben. Magyarországon a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi adatok mutathatják meg, hogy a gazdaság képes-e elmozdulni a stagnálásból. A geopolitikai térben a Trump–Hszi megállapodás utóélete, illetve a még mindig elhúzódó amerikai kormányzati leállás okozhat váratlan volatilitást.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagyon jó híreket közölt a Ryanair
Örülhetnek a befektetők.
Váratlan húzás az olajkartelltől - Felemelte olajár-előrejelzését a Morgan Stanley
Rövid távon magasabb árakat várnak.
Migrációs hullám indult Európába Trump miatt, és ennek nagyon is örülni kell
Sikerült egy olyan káros lépést tennie az amerikai elnöknek, aminek pozitív mellékhatása van.
Ha ez így megy tovább, alig lesz szükség állami nyugdíjra a távoli nagyhatalomban
Példát vehetnénk az ausztrál nyugdíjrendszerről.
Piti személyes fenyegetésekkel és zsarolásokkal esett Washington az EU főtárgyalóinak
Egészen szürreális egyéni keménykedésekről számoltak be.
„Gázmaffia” Magyarországon: az utóbbi évek egyik legnagyobb csalássorozata lepleződött le
Súlyos milliárdok tűntek el az államkasszából.
Két héten belül megszűnhet a tíz milliós főváros vízellátása - Kiadta a figyelmeztetést a rezsim
Sosem látott aszály sújtja a régió fekete bárányát.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod