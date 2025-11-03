Sorra dönti a csúcsokat a forint!

A devizapiacokat az elmúlt héten a dollár erősödése és az euró gyengülése jellemezte, amely a forint relatív pozícióját is meghatározta. A devizaárfolyamokat meghatározó legfontosabb események az amerikai Fed kamatcsökkentése, az Európai Központi Bank kamattartása, valamint a harmadik negyedéves GDP-adatok megérkezése voltak.

Az EUR/USD árfolyam a múlt hét folyamán egyértelműen gyengült: az 1,16 körüli szintekről 1,1537-re esett. A mozgásban szerepet játszott a Fed kamatcsökkentése melletti óvatos hangvétel, illetve a mérlegszűkítés leállításának bejelentése, amely összességében inkább a dollárnak kedvezett. A Trump–Hszi találkozó által enyhülő kereskedelmi feszültség szintén támogatta a dollárt, így az euró gyengülése folytatódott.

Az euróval szemben a forint árfolyama a hét során csak mérsékelten változott, enyhe lecsorgást mutatva a 388-as szint közelébe. A forint ezzel stabil maradt az euróval szemben, noha az EKB iránymutatás-hiánya és a szolgáltatási infláció megemelkedése némileg bizonytalanabb képet vetített előre.

Az USD/HUF árfolyam a pénteki nap végére 336,37 környékére emelkedett, ami enyhe forintgyengülést jelent. A dollárt a Fed kommunikációja és a geopolitikai feszültségek enyhülése is támogatta, így a forint az amerikai devizával szemben alulteljesített.

Az euró ellenében a mostani hét a hazai deviza erősödésével kezdődött: a hajnali 388,1-ről 387,7-ig csökkent a forint árfolyama.

Az árfolyam ráadásul hajnali 5 óra után egészen 387,49-ig süllyedt, ami 2024 áprilisa óta nem látott szintet jelent.

A hazai deviza a dollárral szemben is erősödéssel nyitott: a hajnali 336,7 után mostanra 336,0-ig csökkent az árfolyam.

