Három havi csúcson a dollár, csúnyán gyengül a forint
Három havi csúcson a dollár, csúnyán gyengül a forint

A mai nap a dollárerősödésről szól. Három havi csúcsra került az euróval szemben, 1,15 alatt az árfolyam. A dollár gyengülése a forintra is rányomja a bélyegét és már 338 felett a dollárral és 388 felett az euróval szemben.
Magára talált a dollár: 3 havi csúcson az euróval szemben

1,15 alá erősödött a dollár az euróval szemben, ami három havi csúcspontnak számít.

Természetesen, ahogy már megszokhattuk, ez a Portfolio Signature előfizetőt nem éri váratlanul, hiszen ők már egy hónapja értesültek arról, hogy más lett a széljárás a dollár esetében.

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

338 felett a forint

A dollárindex már 0,2%-ot erősödött. A forint a dollárral szemben már 0,5%-ot gyengült.

Már 388,4 a forint

Az euróval szemben. Erősödik a dollár, szenved a forint.

338 a forint

A dollár erősödésével párhuzamosan a forint is gyengülni az euróval szemben.

337 fölé robbant az árfolyam

A dollárral szemben.

Dolgozza le a reggeli gyengülést a forint

387,1 közelébe erősödött vissza a forint az euróval szemben.

Csúcstámadás után visszavonulóban a forint

A tegnapi nap a dollár folytatta az erősödő trendjét a vezető devizákkal szemben.

Az euróval szemben negyedik napja erősödött a dollár.

eurusd

Tegnap másfél éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben,

ma reggel azonban már gyengüléssel kezdi a napot az euróval és a dollárral szemben is. Ebben szerepe lehet annak, hogy a reggeli órálban a nemzetközi tőzsdék esnek, így alapvetően kedvezőtlen a piaci hangulat a forint számára is.

eurhuf

A gyengülés a dollárral szemben is számottevő, ott már lassan 337 felett az árfolyam.

usdhuf

A mai nap viszonylag adatszegény, viszont már a reggeli órákban érződik több piacon is, hogy a mai nap nagy lehet a volatilitás.

