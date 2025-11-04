Három havi csúcson a dollár, csúnyán gyengül a forint

A tegnapi nap a dollár folytatta az erősödő trendjét a vezető devizákkal szemben.

Az euróval szemben negyedik napja erősödött a dollár.

Tegnap másfél éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben,

ma reggel azonban már gyengüléssel kezdi a napot az euróval és a dollárral szemben is. Ebben szerepe lehet annak, hogy a reggeli órálban a nemzetközi tőzsdék esnek, így alapvetően kedvezőtlen a piaci hangulat a forint számára is.

A gyengülés a dollárral szemben is számottevő, ott már lassan 337 felett az árfolyam.

A mai nap viszonylag adatszegény, viszont már a reggeli órákban érződik több piacon is, hogy a mai nap nagy lehet a volatilitás.

Címlapkép forrása: Portfolio