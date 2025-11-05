Másfél éves csúcsánál jár a forint

Az euró–dollár keresztárfolyam szerdán 1,15 alatt kezdett.

A forinttal szemben az euró gyengüléssel indított, 387,8-nál jár.

A dollár szintén gyengül a hazai devizával szemben, 337,7 körül kezdett szerda reggel.

Szerdán az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön,

ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat.

Nemzetközi szinten az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni BMI és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel.

