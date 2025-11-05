Még ez is sikerül a forintnak: megvan a másfél éves csúcs

A nap megkoronázása: másfél éves csúcson a forint
386,6 alá erősödött a forint árfolyama az euróval szemben, ez pedig másfél éves csúcsot jelent.
Az év elején még szinte mindenki nagyon pesszimista volt a forinttal kapcsolatban, a Portfolio azonban már február elején figyelmeztetett, hogy óriáasi menetelés vár a forintra. Az azóta eltelt időszak pedig bizonyította, hogy aki elsőként akar ezekről értesülni, annak van Portfolio Signature előfizetése.
Tudjuk, ki a nap sztárja: a forint
Nagyot erősödik a magyar fizetőeszköz a lengyel zlotyval szemben.
NIncs megállás a forintnak
386,6 alatt az árfolyam.
337 alatt a forint
A dollárral szemben.
Erősödik a dollár az amerikai adat után
Az euróval szemben 0,15%-ot erősödött, mióta kijött az ADP foglalkoztatottsági adat.
Kivár a forint az amerikai nyitás előtt
Egyelőre megpihent a forint 387 körül az euróval szemben és 337 körül a dollárral szemben.
Fontos adat jött, de nincs nagy mozgás
A vártnál jobban emelkedett az amerikai foglalkoztatottság, azonban egyelőre a dollár nem mozdult meg rá érdemben. Fontos, hogy 16 órakor ISM szolgáltatószektori BMI érkezik.
Nagyot javult az amerikai foglalkoztatottság
A vártnál nagyobb mértékben bővült az amerikai foglalkoztatottság októberben az ADP felmérése szerint. Ugyanakkor az októberi adat is kifejezetten alacsonynak számít historikus összehasonlításban.
1,149-nél az euró-dollár keresztárfolyam
Az euró a dollárral szemben kis mértékben erősödött, 1,149-nál jár a keresztárfolyam.
387 alatt a forint
A forint-euró árfolyam már a 387-es szint alatt jár, utoljára 2024. május végén volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz.
337 alatt a dollár
A forint-dollár árfolyam 336,9, ez 1,3 egységnyi (0,36 százalék) forinterősödés.
Másfél éve nem volt ilyen erős a forint
A forint már egy egységet erősödött az euróval szemben, az árfolyama 387-nél jár.
Ez másfél éves rekord.
387,5-nél jár az euró
Az eurót 387,5 forint körül jegyzik, ez 0,6 egységnyi forinterősödést jelent.
A cseh koronával együtt mozog a forint, a zlotyval szemben erősödik
A forint a dollárral és az euróval szemben erősödik szerdán és együtt mozog a cseh koronával. A lengyel zlotyhoz képest azonban szintén erősödik a hazai fizetőeszköz, az árfolyam 91-körül mozog.
337 felett a dollár
A forint a dollárral szemben 0,9 egységet (0,26 százalék) erősödött kora délelőttig. Árfolyama 337,2 körül mozog.
Erősödik a forint
A forint az euróval szemben 0,7 egységnyi (0,18 százalék) erősödést mutat szerdán. Árfolyama 387,5 körül jár.
Kis mértékben erősödik a forint
Szerda reggel
- az euró 387,9,
- a dollár 337,6 forint
körül forog a forinttal szemben.
Mind a kér deviza gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben, azonban ez még csak néhány tized egységet jelent.
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép
A német feldolgozóiparban 1,1%-kal nőttek a megrendelések 2025 szeptemberében az előző hónaphoz képest, miközben az éves összehasonlításban 4,3%-os csökkenés mutatkozott - írta a Destatis.
Folytatódhat a dollár erősödése?
Az euró–dollár keresztárfolyam szerdán 1,15 alatt kezdett.
A forinttal szemben az euró gyengüléssel indított, 387,8-nál jár.
A dollár szintén gyengül a hazai devizával szemben, 337,7 körül kezdett szerda reggel.
Szerdán az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön,
ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat.
Nemzetközi szinten az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni BMI és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Veszélyes új rovar jelent meg Magyarországon: a hagyományos riasztók hatástalanok ellene
Az emberre is veszélyt jelentenek.
Vucic: két napon belül eldőlhet a szankciókkal sújtott szerb olajcég sorsa
Oroszország és EU is a listán.
90%-os kibocsátáscsökkentés 2040-re: ezzel megy az EU a klímacsúcsra
Magyarország ellenezte az utolsó pillanatban meghozott döntést.
Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban
A vámokról dönt az amerikai Legfelsőbb Bíróság.
Ingyenes szigetelés: mutatjuk, hogy mely régiókban tört ki a felújítási láz
Nagy az érdeklődés.
Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at
Ez lehetett a beharangozott nukleáris tesztelés.
Amerikába utazik Orbán Viktor – De nem akárhogyan
A Wizz Air különgépén érkezik Washingtonba.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod