  • Megjelenítés
Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját
Deviza

Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját

Portfolio
Már 386-os szint alatt is járt a forint az euróval szemben a hajnali órákban.

Péntek reggel 386,3 körül mozog az euró/forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hajnalban 385,84-es árfolyamot is láttunk. A forint utoljára 2024 májusában volt ilyen erős.

A dollárral szemben 334,97-nél jár a forint kurzusa.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró/dollár árfolyam 1,153 környékén ingadozik.

Még több Deviza

Újabb szintet ostromol a forint

Lehet még szufla a forintban – Megint a magyar deviza szárnyalásáról beszélnek

Még ez is sikerül a forintnak: megvan a másfél éves csúcs

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Az eseményen gazdasági együttműködések megkötése várható.

Kapcsolódó cikkünk

Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára

Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Mit várhatunk Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Újabb szintet ostromol a forint
Lehet még szufla a forintban – Megint a magyar deviza szárnyalásáról beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility