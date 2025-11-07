Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját

Péntek reggel 386,3 körül mozog az euró/forint kurzus.
Hajnalban 385,84-es árfolyamot is láttunk. A forint utoljára 2024 májusában volt ilyen erős.
A dollárral szemben 334,97-nél jár a forint kurzusa.
Az euró/dollár árfolyam 1,153 környékén ingadozik.
Ma délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Az eseményen gazdasági együttműködések megkötése várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek
Több platformon is tárgyalnak.
Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor
Kiderült, miért utazhatott Amerikába a kormányfő.
Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette
Folyamatos a nyomás a feszült térségen.
Incidens történt: ballisztikus rakéta csapódott be Japán kizárólagos gazdasági övezetébe
Tokió is megszólalt az esetről.
Bejelentette Donald Trump: sikerült megszorongatni Putyint - Hatalmas pofont kapott az orosz gazdaság
Amerikának ezzel egyetlen célja van.
Súlyos incidens Amerikában: veszélyes anyag bukkant fel a bázison, ahol Trump is megfordult - Evakuálni kellett a katonákat
Gyanús csomag érkezett, szabotázs történhetett.
Százhalombattai tűzeset: elárulta a Mol, hogy mekkora a kár
A gyorsjelentésből derült ki.
Tízmilliárdos üzletek és energetikai forradalom: ilyen egyezségekre számíthatunk az Orbán-Trump csúcstalálkozón
Itt vannak a részletek, hogy mikről egyeztethet a magyar kormány az amerikai vezetéssel.
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.