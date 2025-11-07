Elemző: lökést adhat a forintnak, ha Orbán Viktor és Donald Trump jó megállapodást kötnek

Délután jön a Trump-Orbán csúcs
Az euróval szembeni erősödés másfél éves csúcsra repítette az EUR/HUF keresztárfolyamot. A forint ereje mögött továbbra is legerősebb indok a magas kamatszint – írja heti elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. Mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest egy érdemi kamatkülönbözetet tart fenn az MNB, ez pedig vonzó célponttá teszi a fizetőeszközünket, tette hozzá.
A ma esedékes amerikai-magyar kétoldalú tárgyalásokat is pozitív várakozás előzi meg a piacon. Ha sikerül kedvező kimenetelű megállapodásokat kötni Washingtonban, akkor az további lökést adhat a forintnak rövid távon
– vélekedett Trippon Mariann.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – jelentette ki Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint. A jegybankelnök kiemelte: a jegybankok közötti együttműködés és a tapasztalatok megosztása fontos építőköve a gazdasági stabilitásnak a régióban.
Stabil a forint
Délelőtt 386,27 körül ingadozik a forint az euróval szemben.
A dollár ellenében 334,78-nál jár a kurzus.
Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját
Péntek reggel 386,3 körül mozog az euró/forint kurzus.
Hajnalban 385,84-es árfolyamot is láttunk. A forint utoljára 2024 májusában volt ilyen erős.
A dollárral szemben 334,97-nél jár a forint kurzusa.
Az euró/dollár árfolyam 1,153 környékén ingadozik.
Ma délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Az eseményen gazdasági együttműködések megkötése várható.
