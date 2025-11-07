Elemző: lökést adhat a forintnak, ha Orbán Viktor és Donald Trump jó megállapodást kötnek

Az euróval szembeni erősödés másfél éves csúcsra repítette az EUR/HUF keresztárfolyamot. A forint ereje mögött továbbra is legerősebb indok a magas kamatszint – írja heti elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. Mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest egy érdemi kamatkülönbözetet tart fenn az MNB, ez pedig vonzó célponttá teszi a fizetőeszközünket, tette hozzá.

A ma esedékes amerikai-magyar kétoldalú tárgyalásokat is pozitív várakozás előzi meg a piacon. Ha sikerül kedvező kimenetelű megállapodásokat kötni Washingtonban, akkor az további lökést adhat a forintnak rövid távon

– vélekedett Trippon Mariann.