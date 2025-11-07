Így alakul a forint árfolyama a Trump-Orbán találkozó alatt

Véget ért Orbán Viktor és Trump sajtótájékoztatója, kissé gyengült a forint
Pénteken este magyar idő szerint 19:20 körül véget ért az amerikai-magyar találkozót megelőző sajtóesemény. Trump és Orbán közös sajtótájékoztatója alatt a forint enyhén gyengült, az euró-forint kurzus most 384,6 körül mozog, a dollár-forint 332,3 fölött jár.
Elkezdődött Trump és Orbán sajtótájékoztatója, stabil a forint
Kicsivel 18:45 előtt (magyar idő szerint) kezdetét vette Donald Trump és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója. Amióta a két vezető beszél, a forint alig mozdult, jelenleg 384,29 az EUR-HUF és 331,80 az USD-HUF.
Erősödött a forint, ahogyan közeleg Trump és Orbán megszólalása
Donald Trump amerikai elnök üdvözölte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a találkozó helyszínén. A két vezető rövid ideig megállt a Fehér Ház bejárata előtt, de az újságírók kérdéseire nem válaszoltak. A forint az utóbbi órában tovább erősödött, jelenleg az euró-forint 384,2-nél, a dollár-forint árfolyam 331,9-nél jár. Hasonlóan erős forintot 2024 májusában láthattunk utoljára.
Hamarosan megszólal Orbán Viktor és Donald Trump, így várja a forint
Pénteken magyar idő szerint 18:00 előtt kicsivel az EUR-HUF árfolyam 384,7-nél, az USD-HUF árfolyam 332,3 körül mozog. A nap folyamán a forint számottevően erősödött, de a találkozón elhangzó bejelentések hatására további szignifikáns elmozdulás is jöhet még.
Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról
Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Sajtóértesülések szerint több konkrét megállapodást is köthet Orbán Viktor és Donald Trump; Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá. Fókuszban lesz a kettős adóztatásról szóló egyezmény is. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.
385 alatt
Péntek délután 384,667-nél is járt a forint az euróval szemben.
Újabb csúcs
Negyed 5 után 384,89-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben. Ez 2024 májusa óta nem látott új csúcs.
Tartja magát a forint
Délután 4 órakor 385,19 körül ingadozik a forint az euróval szemben.
Mi az a Tisza-bet? Tényleg ez a forint titokzatos támasza?
Továbbra is a magas kamatkülönbözet a forint elsőszámú hajtóműve, ami miatt akár még tovább is erősödhet a magyar deviza. Nem meglepő, hogy a parlamenti választások közeledtével a lehetséges eredmény is mozgatja a befektetők fantáziáját, ezt azonban néhányan talán hajlamosak túlmisztifikálni, holott valójában ez is be van árazva ebbe a kamatkülönbözetbe, illetve annak megítélésébe.
Egészen 385-ig ment a forint
Délben 385-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez új másfél éves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Most 385,35 körül jár a jegyzés, ami 0,15%-kal alacsonyabb a tegnapinál.
A régóta támogató magas kamatszint mellett ma az amerikai-magyar tárgyalások is fűthetik a forint árfolyamát, a befektetők egy része fontos gazdasági megállapodásokra számíthat a délutáni csúcstalálkozón. Emellett a nemzetközi hangulat is támogató, a dollár 0,2%-os gyengülésben van az euróval szemben.
Délután jön a Trump-Orbán csúcs
Az euróval szembeni erősödés másfél éves csúcsra repítette az EUR/HUF keresztárfolyamot. A forint ereje mögött továbbra is legerősebb indok a magas kamatszint – írja heti elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. Mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest egy érdemi kamatkülönbözetet tart fenn az MNB, ez pedig vonzó célponttá teszi a fizetőeszközünket, tette hozzá.
A ma esedékes amerikai-magyar kétoldalú tárgyalásokat is pozitív várakozás előzi meg a piacon. Ha sikerül kedvező kimenetelű megállapodásokat kötni Washingtonban, akkor az további lökést adhat a forintnak rövid távon
– vélekedett Trippon Mariann.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – jelentette ki Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint. A jegybankelnök kiemelte: a jegybankok közötti együttműködés és a tapasztalatok megosztása fontos építőköve a gazdasági stabilitásnak a régióban.
Stabil a forint
Délelőtt 386,27 körül ingadozik a forint az euróval szemben.
A dollár ellenében 334,78-nál jár a kurzus.
Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját
Péntek reggel 386,3 körül mozog az euró/forint kurzus.
Hajnalban 385,84-es árfolyamot is láttunk. A forint utoljára 2024 májusában volt ilyen erős.
A dollárral szemben 334,97-nél jár a forint kurzusa.
Az euró/dollár árfolyam 1,153 környékén ingadozik.
Ma délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Az eseményen gazdasági együttműködések megkötése várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
