Így alakul a forint árfolyama a Trump-Orbán találkozó alatt
Deviza

Így alakul a forint árfolyama a Trump-Orbán találkozó alatt

Portfolio
384,2-es szintre is erősödött pénteken a forint, ami másfél éves csúcs, 2024 májusa óta nem volt ilyen erős a magyar deviza. A befektetők is kiemelten figyelik a délutáni amerikai-magyar tárgyalások eredményét és a bejelentéseket. Donald Trump és Orbán Viktor magyar idő szerint késő délután kezdték meg közös sajtótájékoztatójukat, mutatjuk a forint reakcióját.
Véget ért Orbán Viktor és Trump sajtótájékoztatója, kissé gyengült a forint

Pénteken este magyar idő szerint 19:20 körül véget ért az amerikai-magyar találkozót megelőző sajtóesemény. Trump és Orbán közös sajtótájékoztatója alatt a forint enyhén gyengült, az euró-forint kurzus most 384,6 körül mozog, a dollár-forint 332,3 fölött jár.

Elkezdődött Trump és Orbán sajtótájékoztatója, stabil a forint

Kicsivel 18:45 előtt (magyar idő szerint) kezdetét vette Donald Trump és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója. Amióta a két vezető beszél, a forint alig mozdult, jelenleg 384,29 az EUR-HUF és 331,80 az USD-HUF.

Erősödött a forint, ahogyan közeleg Trump és Orbán megszólalása

Donald Trump amerikai elnök üdvözölte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a találkozó helyszínén. A két vezető rövid ideig megállt a Fehér Ház bejárata előtt, de az újságírók kérdéseire nem válaszoltak. A forint az utóbbi órában tovább erősödött, jelenleg az euró-forint 384,2-nél, a dollár-forint árfolyam 331,9-nél jár. Hasonlóan erős forintot 2024 májusában láthattunk utoljára.

Hamarosan megszólal Orbán Viktor és Donald Trump, így várja a forint

Pénteken magyar idő szerint 18:00 előtt kicsivel az EUR-HUF árfolyam 384,7-nél, az USD-HUF árfolyam 332,3 körül mozog. A nap folyamán a forint számottevően erősödött, de a találkozón elhangzó bejelentések hatására további szignifikáns elmozdulás is jöhet még.

Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról

Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Sajtóértesülések szerint több konkrét megállapodást is köthet Orbán Viktor és Donald Trump; Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá. Fókuszban lesz a kettős adóztatásról szóló egyezmény is. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

385 alatt

Péntek délután 384,667-nél is járt a forint az euróval szemben.

Újabb csúcs

Negyed 5 után 384,89-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben. Ez 2024 májusa óta nem látott új csúcs.

Tartja magát a forint

Délután 4 órakor 385,19 körül ingadozik a forint az euróval szemben.

Mi az a Tisza-bet? Tényleg ez a forint titokzatos támasza?

Továbbra is a magas kamatkülönbözet a forint elsőszámú hajtóműve, ami miatt akár még tovább is erősödhet a magyar deviza. Nem meglepő, hogy a parlamenti választások közeledtével a lehetséges eredmény is mozgatja a befektetők fantáziáját, ezt azonban néhányan talán hajlamosak túlmisztifikálni, holott valójában ez is be van árazva ebbe a kamatkülönbözetbe, illetve annak megítélésébe.

Egészen 385-ig ment a forint

Délben 385-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez új másfél éves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Most 385,35 körül jár a jegyzés, ami 0,15%-kal alacsonyabb a tegnapinál.

A régóta támogató magas kamatszint mellett ma az amerikai-magyar tárgyalások is fűthetik a forint árfolyamát, a befektetők egy része fontos gazdasági megállapodásokra számíthat a délutáni csúcstalálkozón. Emellett a nemzetközi hangulat is támogató, a dollár 0,2%-os gyengülésben van az euróval szemben.

Délután jön a Trump-Orbán csúcs

Az euróval szembeni erősödés másfél éves csúcsra repítette az EUR/HUF keresztárfolyamot. A forint ereje mögött továbbra is legerősebb indok a magas kamatszint – írja heti elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. Mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest egy érdemi kamatkülönbözetet tart fenn az MNB, ez pedig vonzó célponttá teszi a fizetőeszközünket, tette hozzá.

A ma esedékes amerikai-magyar kétoldalú tárgyalásokat is pozitív várakozás előzi meg a piacon. Ha sikerül kedvező kimenetelű megállapodásokat kötni Washingtonban, akkor az további lökést adhat a forintnak rövid távon

– vélekedett Trippon Mariann.

Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról

A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – jelentette ki Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint. A jegybankelnök kiemelte: a jegybankok közötti együttműködés és a tapasztalatok megosztása fontos építőköve a gazdasági stabilitásnak a régióban.

Stabil a forint

Délelőtt 386,27 körül ingadozik a forint az euróval szemben.

A dollár ellenében 334,78-nál jár a kurzus.

Csúcson várja a forint Donald Trump és Orbán Viktor találkozóját

Péntek reggel 386,3 körül mozog az euró/forint kurzus.

Hajnalban 385,84-es árfolyamot is láttunk. A forint utoljára 2024 májusában volt ilyen erős.

A dollárral szemben 334,97-nél jár a forint kurzusa.

Az euró/dollár árfolyam 1,153 környékén ingadozik.

Ma délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Az eseményen gazdasági együttműködések megkötése várható.

Kapcsolódó cikkünk

Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára

Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Mit várhatunk Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától?

