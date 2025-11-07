Új rekordon a forint!

Délben 385-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez új másfél éves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Most 385,35 körül jár a jegyzés, ami 0,15%-kal alacsonyabb a tegnapinál.

A régóta támogató magas kamatszint mellett ma az amerikai-magyar tárgyalások is fűthetik a forint árfolyamát, a befektetők egy része fontos gazdasági megállapodásokra számíthat a délutáni csúcstalálkozón. Emellett a nemzetközi hangulat is támogató, a dollár 0,2%-os gyengülésben van az euróval szemben.