Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint

Sok elemű megállapodást kötött tegnap a magyar kormány Washingtonban, a Donald Trumppal tartott csúcstalálkozó alkalmával. A elmúlt napon főleg az energetikai kérdésekre koncentráltak a kormányzat nyilatkozatai. Egy hazafele adott interjúban azonban Orbán Viktor miniszterelnök bővebben beszél az amerikaiakkal kötött pénzügyi megállapodás részleteiről is. Szerinte ezzel az amerikai eszközzel elháríthatóak az esetleges külső, spekulatív támadások a forinttal szemben, valamint arra is hasznos, hogy ha nem érkezik Brüsszelből uniós forrás, akkor "lesz amerikai pénz".

Orbán Viktor magyar idő szerint szombat este, a kormányzat repülőgépén vele utazó Deák Dánielnek elmondta, hogy az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp

A Magyarországgal szemben alkalmazható Brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy "pénzügyi védőpajzzsal" ruházzák fel Magyarországot.

"Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni" - fejtette ki Orbán Viktor a gépen nyilatkozva a teljes videós felvétel alapján. Abban az esetben, ha Magyarországot egy ilyen külső, spekulációs vagy politikai támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számolhatunk - tette hozzá.

Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk

- folytatta a miniszterelnök.

Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy ezzel az amerikai eszközzel elmondható:

ha nincs uniós brüsszeli pénz, akkor lesz amerikai pénz.

Ez a mostani tárgyalássorozat azt eredményezte, hogy a magyar gazdaságnak nem lesznek pénzügyi problémái, nem lesznek finanszírozási problémái - világította meg.

Később még kiegészítette ezt a témát egy másik kérdésre adott válaszával: hagyjuk most Brüsszelt, ha a világ bármely más sarkából indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben, akár ami az árfolyamunkat (a forintét - a szerk.), akár az adósságbesorolásunkat érintené, annak az elhárításához rendelkezésünkre áll amerikai segítség. Két három technikáját is végigvettük ennek, hogy hogyan történjen - fogalmazott, de ezen a ponton konkrét eszközöket nem említett meg.

Azt is mondhatjuk, hogy szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amivel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt - magyarázta a kormányfő. Magyarország számára nagy nemzetstratégiai jelentőségű, nagy gazdasági ügyeket nem kell feladni, mert még szükségem van 2-3 évre, hogy mindent pénzt megkapjon az ország Brüsszelből - jelezte. Nem kell semmit elhalasztani, sem átütemezni, mindent meg tudunk valósítani - húzta alá az esetleges nagyprojektek kapcsán.

A pénzügyi piacokon is a forint árfolyamán is lehet ezt majd látni, a későbbi hitelfelvételeknél is lehet majd látni, a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója ma a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt, mert az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket - vélekedett Orbán Viktor.

Ezt követően utalt arra is, hogy az amerikai szankciókkal szemben megszerzett mentességet követően az európai uniós energiaszankciók kérdését még meg kell vívnia Magyarországnak Brüsszelben. Jelezte azt is, hogy a magyar delegációval utazó hazai nagy cégek vezetői komoly megállapodást kötöttek az amerikai útjuk során. Egyelőre részleteket erről azonban nem közölt.

Mi történt a forinttal?

A forint épp a pénteki kereskedésben ment új 1,5 éves csúcsára az euróval szemben, amikor az EUR/HUF kurzusa a 385-ös szint alá került.

Az elmúlt napokban több elemzést is írtunk arról, hogy mi történt a hazai fizetőeszközzel és mi áll a forint látványos felértékelődése mögött. Legutóbb pénteken jelent meg elemzésünk, amelyet Signature előfizetéssel rendelkező olvasóink tudnak elolvasni teljes terjedelmében. Az előfizetés egyszerűen elvégezhető, ide kattintva.

Külön felhívtuk a figyelmet arra, hogy 2025 első tíz hónapja a forint erősödéséről szól, és erre már nemcsak itthon, hanem a világon is egyre inkább felkapják a fejüket. Az év eleje óta az euróval szemben 6,2%-kal, a dollárral szemben pedig 15,8%-kal erősödött a forint, az euró-forint jegyzés az utóbbi napokban másfél éves mélypontra esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel a teljesítménnyel a forint a teljes feltörekvő piac egyik legjobban teljesítő devizája, a dollárral szemben csak az orosz rubel tudott nagyobbat erősödni. A forintban jegyzett államkötvényeken pedig már több mint 20%-os profitot értek el a befektetők. Az alábbi grafikonon jól látható, hogy legutóbb 2024-ben láttunk hasonló forintárfolyam szinteket.

Az elmúlt hónapokban több elemzésben beszámoltunk arról, hogy elsősorban a kamatkülönbözet felelős a forint erősödéséért. A 6,5%-os magyar alapkamat ugyanis nemcsak Európában, de a világon is az egyik legmagasabb, és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa elkötelezett az óvatos és türelmes monetáris politika mellett.

Mentőövet nyújthat a forintnak Amerika

Ahogy azt ma délelőtti cikkünkben is megírtuk, a Trump-Orbán csúcstalálkozó megállapodásai közül az egyik legérdekesebb (és egyelőre az egyik legrejtélyesebb) elem az úgynevezett "pénzügyi csomag".

Orbán Viktor miniszterelnök ennél konkrétabban így fogalmazott a tegnapi nap folyamán: "Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."

A Válasz Online úgy tudja, hogy

magyar részről felmerült az igény egy úgynevezett „swap line” létrehozására a két ország jegybankjai között.

Érdekes párhuzam, hogy ha egy ilyen vonal létrehozása a megállapodás része, akkor az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás annyiban biztosan hasonlít az argentinra, hogy tartalmaz egy swap vonalat, ami a forint árfolyamának erősítését segítheti. A lap arról ír, hogy a vonal bevett gyakorlatnak megfelelően a két ország jegybankjai között (Fed, MNB) épülne ki. (Érdekesség, hogy arról egyelőre nem volt hír, hogy a tárgyalásokon az MNB részt vett volna, de bizonyára a pontos feltételek kidolgozásába be fog kapcsolódni.)

A swap line egy devizacsere-lehetőséget megteremtő megállapodás, ennek keretében a két jegybank a saját devizáját elcseréli egymásra, jelen esetben például a Fed forintot vásárol szükség esetén. Ezt persze a Fed bármikor megtehetné, de mivel neki nincs szüksége forintra, ezért a hétköznapi gyakorlatban erre nem kerülne sor. A swap line megállapodással viszont beavatkozhat a forint megmentése érdekében, ha esetleg a fizetőeszközünk megroggyan. Az argentin esetben egyébként a swap megállapodás részét képezi, hogy amennyiben valamelyik fél költ a másik valutájából, akkor az összegnek az a része már hitellé válik (ez nyilván argentin oldalról lehet érdekes).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

