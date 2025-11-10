  • Megjelenítés
Csúcsdöntéssel kezdett a forint, aztán jönnek a viharos vizek
Csúcsdöntéssel kezdett a forint, aztán jönnek a viharos vizek

A forint ismét erős hetet zárt: az EUR/HUF hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár fillérre az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, amit gyorsan át is vitt. A magyar deviza menetelését segíti a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése, miközben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat. A hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott a hangulatnak, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Bár a részletek homályosak, és most inkább politikai üzenetként értelmezhetők, a bejelentés időzítése és súlya miatt a figyelem hétfőn is a forinton maradhat, különösen az NGM délelőtti államháztartási jelentése előtt.
Meg is van az új forintcsúcs

Az árfolyam már 384,1-ig szúrt le az euróval szemben, ezzel megvan az új másféléves csúcs.

40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik

Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.

Csúcsdöntéssel kezdhet a forint, aztán jönnek a viharos vizek

A forint jelentős erősödéssel zárta a múlt hetet, és minden esély megvan azzal, hogy újabb rég nem látott csúcsokra jusson fel a magyar deviza.

Az EUR/HUF árfolyam hétfő reggel 384,3 körül indult, ami már a 52 hetes mélypont közelében van (384,1).

A múlt heti trend az euró szempontjából markánsan lefelé tartott, az árfolyam a 388-as szintekről egészen a jelenlegi környékre esett. A mozgás hátterében a javuló piaci kockázatvállalás, a továbbra is erős magyar reálkamatpozíció és a folyó mérleg stabilizálódása áll, miközben a piac a magyar költségvetési kockázatokat továbbra is figyeli.

A hétvége legfontosabb a forint szempontjából geopolitikai eseménye a magyar–amerikai csúcstalálkozó – Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója – volt, amelynek legnagyobb meglepetése a kommunikált „amerikai–magyar pénzügyi csomag” lehetősége. Bár a részletek homályosak, a politikai üzenet egyfajta pénzügyi védőpajzsról, esetleges amerikai likviditási vagy hitelkeretről szólt, amelyet elvileg válság esetén lehetne igénybe venni. A konstrukció realitása ma erősen kérdéses; a piac jelenleg inkább politikai kommunikációként értékeli. Érdemi swapvonal vagy ESF-alapú keret létrejöttére egyelőre nincs utalás, és ilyen döntésnek amúgy is erős (és vélhetően negatív) piaci üzenete lenne. Ugyanakkor a hír rövid távon a forint erősödésével esett egybe.

Egyelőre nem egyértelmű, hogy a swap-line-ról szóló bejelentés mit jelent: pénzügyi mentőcsomag lehetőségét egy sokk esetén, vagy valamilyen kedvezményes hitelprogramra utalt vele a magyar fél.

A dollárral szemben a forint jóval kisebb kilengéssel mozgott: hétfő reggel 332,5 közelében járt az USD/HUF, ami az elmúlt évben látott komoly lejtmenet lassú folytatásának tűnik.

A 52 hetes mélypont továbbra is 326,7, vagyis itt most csoda lenne egy újabb forintcsúcs. A múlt héten itt is inkább az erősödés dominált, bár jóval mérsékeltebb mértékben, részben azért, mert az USD gyengülése megakadt. A dollár oldalán a piac figyelme ismét az amerikai költségvetési vita lezárása felé fordult, így a forint–dollár árfolyamot elsősorban a globális headline-ok, nem pedig a magyar specifikus tényezők mozgatták.

A hétvégén az USA-ban fontos fejlemény történt: a szenátus nagy nehezen elfogadta az első lépcsőt, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn további szavazások következzenek és véget érjen a kormányzati leállás. Az előzetes megállapodás január végéig finanszírozná a kormány működését, és tartalmazna garanciát az ACA-adókedvezményekről szóló decemberi szavazásra. A piac közvetetten pozitív fejleményként fogadta, mivel a shutdown tartós fennmaradása az USA makrogazdasági aktivitására és a kötvénypiacra is negatív lett volna. A dollárra azonban ez egyelőre csak mérsékelt hatást gyakorolt.

Az EUR/USD pár múlt héten enyhén gyengébben zárt, hétfő reggel 1,1556 körül járt.

A hosszabb távú trend továbbra is euróerősödő: az árfolyam közel 12 százalékkal feljebb van év elejéhez képest. A hétvégi mozgások visszafogottak voltak; a piac a Fed–ECB kamatpályát már jóval inkább beárazta, ezért a további megugrás korlátozott lehet. A fókusz az amerikai makro- és fiskális fejleményeken marad.

A dollárindex 0,1%-kal, 99,643 pontra süllyedt, miután a szenátus előmozdította a kormány januárig szóló finanszírozását biztosító javaslatot.

A régióban a figyelem továbbra is a lengyel és cseh devizán van; mindkettő továbbra is élvezi a stabil fundamentumokat, de nem tudták megközelíteni a forint teljesítményét. A piaci szereplők továbbra is keresik a viszonylag magas kamatot és stabil fizetési pozíciót kínáló eszközöket; ez előnyt jelent a magyar valuta számára.

A japán jen oldalán a múlt héten látott átmeneti optimizmus gyorsan kifulladt: több nagybank (JPMorgan, MUFG, SMBC) visszavágta előrejelzéseit, mivel a Bank of Japan továbbra is kivár, és a decemberi szigorítás esélye már csak nagyjából 50 százalék. A gyenge fiskális kilátások és Takaichi miniszterelnök gazdaságpolitikájával kapcsolatos aggodalmak újabb nyomást gyakorolnak a devizára. Ez regionálisan erősítette a carry trade stratégiákat, ami közvetetten a forint számára is támogató környezetet teremt.

A jennel szemben ugyanakkor 0,2%-kal, 153,80 jenre erősödött a dollár.

Hétfőn 11:00-kor érkezik a magyar pénzügyi naptár első kiemelt adata: az NGM előzetes államháztartási beszámolója októberről. A piac számára ez kulcstényező, mert a költségvetési pályával kapcsolatban nőtt a bizonytalanság, a kormány pedig a választási ciklus közeledtével egyre kevésbé tudja érvényesíteni a középtávú hiánycélokat. A vártnál magasabb hiány rövid távon forintgyengítő kockázatot hordozhat, bár ezt részben ellensúlyozza az erős külső egyensúlyi pozíció.

Összességében a forint legerősebb fundamentumai továbbra is a folyó mérleg többlete és a magas kamatkülönbözet. A piaci figyelem azonban érezhetően a költségvetési pálya és a kormányzati fiskális kommunikáció irányába fordult. A hét végi csúcson bejelentett amerikai „pénzügyi védőpajzs” inkább politikai üzenet volt; amennyiben formális megállapodás születne róla, annak piaci értelmezése kétélű lehet.

A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról

Az elmúlt hetekben nyugodt nemzetközi hangulat jellemezte a piacokat, kicsit háttérbe szorultak megint a vámháborús feszültségek. A dollár erősödni tudott, amivel faragott kicsit az év eddigi részében összeszedett eséséből. Az amerikai kormányzati leállás miatt adatok továbbra is csak korlátozottan jönnek majd, de a hazai fronton azért lesznek izgalmas események.

