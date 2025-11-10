Csúcsot csúcsra halmozott a forint, aztán jött a megtorpanás

Elakadt a nagy menetelés
A késő délelőttre fordulva megállt a forint erősödése, az euróval szemben az árfolyam 383,05 és 383,3 között mozog.
A dollárárfolyamnál is hasonló napi pályát láttunk eddig: az árfolyam 331-ig zárkózott, majd ott megállt az eddigi nyerőszéria.
Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa
Orbán Viktor szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás pénzügyi védőpajzsot jelent Magyarország számára, amely megnehezítené a forint vagy a költségvetés elleni spekulatív támadásokat. A háttérben azonban nagy valószínűséggel egy olyan swap-megállapodás áll, amely csak válsághelyzetben biztosít plusz dollárforrást az MNB számára. Zsiday Viktor befektetési szakember egy blogbejegyzésben arra figyelmeztet, hogy ez a csomag nem helyettesíti a felelős gazdaságpolitikát, legfeljebb csökkenti a károkat, ha baj van, de nem akadályozza meg, hogy mi magunk okozzunk válságot.
Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben
Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb hiányát produkálta októberben a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt előzetes adatokból. Az első 10 hónap után 3700 milliárd forintnál jár már a mínusz, de a költségvetési hiányterv megemelése miatt a kormány az utolsó két hónapban még 1100 milliárd forinttal túlköltekezhet. A minisztérium azt hangoztatja, hogy a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.
Újabb fontos szintet tesztel a forint, jöhet a kétéves csúcs
A 388-as zóna leszakítását követően már a tavaly májusi 382,7-es lokális csúcs szintjét tesztelgeti a forint. Ha ez is elesik, úgy gyorsan nyílhat még egy nagyjából 5 egységes tér lefelé, egészen 377-ig. A napos RSI értéke ugyanakkor már 25-ös, ami nem csak a forint trendjének erősségéről, de már a túlhúzottságról is kezd árulkodni:
Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés
Enyhült a termelői árindex csökkenése Kínában októberben, miközben a fogyasztói árak ismét pozitív tartományba kerültek, ami a kormány túlkapacitás-csökkentő és a vállalatok közötti árverseny mérséklésére irányuló erőfeszítéseinek eredménye – tudósított a Reuters.
Egyre jobban erősödik a forint
Kitart a forint délelőtti lendülete, a magyar deviza már 383,05-nél mozog, ami lassan másfél egységnyi napi erősödést jelent. Az árfolyam utoljára 2024. május 27-én volt ilyen erős.
A shutdown vége sem segíti nagyon a dollárt
Az amerikai kormányzati leállás közelgő lezárásával kapcsolatos remények hétfőn mérsékelték a dollár mozgását az euróval és a svájci frankkal szemben: az EUR/USD nagyjából 1,156 közelében.
A svájci frankkal szemben pedig 0,806 körül stagnált.
A piac szerint a shutdown végéről szóló megállapodás 92% eséllyel megszülethet november 15. előtt, ami csökkentené az adatközlési bizonytalanságot, és visszaterelné a fókuszt az amerikai makroadatokra – különösen a hónapok óta elmaradt munkaerőpiaci jelentésre.
A decemberi Fed-kamatvágás esélyét jelenleg mintegy 60% körül árazza a piac, ám a friss adatok ezt jelentősen átírhatják, így a főbb európai devizákkal szemben a dollár egyelőre iránykeresésben maradhat.
Még pár fillérrel megvan az újabb csúcs
A forint erősödik tovább, néhány fillért mozogva már 383,34-nél van az új csúcs.
Szépen erősödik a forint
Az euróval szemben már 383,37-ig erősödött a forint, ami újabb 1,5 éves csúcsot jelent. Az eddigi, főként a carry trade-ből eredő erősödő trend mellett a hétvégén bejelentett amerikai swap-line is támogathatja az árfolyamot.
A dollárral szemben a forint már 331,5-ig tudott zárkózni, itt még messzebb van az idei csúcsot jelentő 326,68-as szint.
Meg is van az új forintcsúcs
Az árfolyam már 384,1-ig szúrt le az euróval szemben, ezzel megvan az új másféléves csúcs.
40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik
Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.
Csúcsdöntéssel kezdhet a forint, aztán jönnek a viharos vizek
A forint jelentős erősödéssel zárta a múlt hetet, és minden esély megvan azzal, hogy újabb rég nem látott csúcsokra jusson fel a magyar deviza.
Az EUR/HUF árfolyam hétfő reggel 384,3 körül indult, ami már a 52 hetes mélypont közelében van (384,1).
A múlt heti trend az euró szempontjából markánsan lefelé tartott, az árfolyam a 388-as szintekről egészen a jelenlegi környékre esett. A mozgás hátterében a javuló piaci kockázatvállalás, a továbbra is erős magyar reálkamatpozíció és a folyó mérleg stabilizálódása áll, miközben a piac a magyar költségvetési kockázatokat továbbra is figyeli.
A hétvége legfontosabb a forint szempontjából geopolitikai eseménye a magyar–amerikai csúcstalálkozó – Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója – volt, amelynek legnagyobb meglepetése a kommunikált „amerikai–magyar pénzügyi csomag” lehetősége. Bár a részletek homályosak, a politikai üzenet egyfajta pénzügyi védőpajzsról, esetleges amerikai likviditási vagy hitelkeretről szólt, amelyet elvileg válság esetén lehetne igénybe venni. A konstrukció realitása ma erősen kérdéses; a piac jelenleg inkább politikai kommunikációként értékeli. Érdemi swapvonal vagy ESF-alapú keret létrejöttére egyelőre nincs utalás, és ilyen döntésnek amúgy is erős (és vélhetően negatív) piaci üzenete lenne. Ugyanakkor a hír rövid távon a forint erősödésével esett egybe.
Egyelőre nem egyértelmű, hogy a swap-line-ról szóló bejelentés mit jelent: pénzügyi mentőcsomag lehetőségét egy sokk esetén, vagy valamilyen kedvezményes hitelprogramra utalt vele a magyar fél.
A dollárral szemben a forint jóval kisebb kilengéssel mozgott: hétfő reggel 332,5 közelében járt az USD/HUF, ami az elmúlt évben látott komoly lejtmenet lassú folytatásának tűnik.
A 52 hetes mélypont továbbra is 326,7, vagyis itt most csoda lenne egy újabb forintcsúcs. A múlt héten itt is inkább az erősödés dominált, bár jóval mérsékeltebb mértékben, részben azért, mert az USD gyengülése megakadt. A dollár oldalán a piac figyelme ismét az amerikai költségvetési vita lezárása felé fordult, így a forint–dollár árfolyamot elsősorban a globális headline-ok, nem pedig a magyar specifikus tényezők mozgatták.
A hétvégén az USA-ban fontos fejlemény történt: a szenátus nagy nehezen elfogadta az első lépcsőt, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn további szavazások következzenek és véget érjen a kormányzati leállás. Az előzetes megállapodás január végéig finanszírozná a kormány működését, és tartalmazna garanciát az ACA-adókedvezményekről szóló decemberi szavazásra. A piac közvetetten pozitív fejleményként fogadta, mivel a shutdown tartós fennmaradása az USA makrogazdasági aktivitására és a kötvénypiacra is negatív lett volna. A dollárra azonban ez egyelőre csak mérsékelt hatást gyakorolt.
Az EUR/USD pár múlt héten enyhén gyengébben zárt, hétfő reggel 1,1556 körül járt.
A hosszabb távú trend továbbra is euróerősödő: az árfolyam közel 12 százalékkal feljebb van év elejéhez képest. A hétvégi mozgások visszafogottak voltak; a piac a Fed–ECB kamatpályát már jóval inkább beárazta, ezért a további megugrás korlátozott lehet. A fókusz az amerikai makro- és fiskális fejleményeken marad.
A dollárindex 0,1%-kal, 99,643 pontra süllyedt, miután a szenátus előmozdította a kormány januárig szóló finanszírozását biztosító javaslatot.
A régióban a figyelem továbbra is a lengyel és cseh devizán van; mindkettő továbbra is élvezi a stabil fundamentumokat, de nem tudták megközelíteni a forint teljesítményét. A piaci szereplők továbbra is keresik a viszonylag magas kamatot és stabil fizetési pozíciót kínáló eszközöket; ez előnyt jelent a magyar valuta számára.
A japán jen oldalán a múlt héten látott átmeneti optimizmus gyorsan kifulladt: több nagybank (JPMorgan, MUFG, SMBC) visszavágta előrejelzéseit, mivel a Bank of Japan továbbra is kivár, és a decemberi szigorítás esélye már csak nagyjából 50 százalék. A gyenge fiskális kilátások és Takaichi miniszterelnök gazdaságpolitikájával kapcsolatos aggodalmak újabb nyomást gyakorolnak a devizára. Ez regionálisan erősítette a carry trade stratégiákat, ami közvetetten a forint számára is támogató környezetet teremt.
A jennel szemben ugyanakkor 0,2%-kal, 153,80 jenre erősödött a dollár.
Hétfőn 11:00-kor érkezik a magyar pénzügyi naptár első kiemelt adata: az NGM előzetes államháztartási beszámolója októberről. A piac számára ez kulcstényező, mert a költségvetési pályával kapcsolatban nőtt a bizonytalanság, a kormány pedig a választási ciklus közeledtével egyre kevésbé tudja érvényesíteni a középtávú hiánycélokat. A vártnál magasabb hiány rövid távon forintgyengítő kockázatot hordozhat, bár ezt részben ellensúlyozza az erős külső egyensúlyi pozíció.
Összességében a forint legerősebb fundamentumai továbbra is a folyó mérleg többlete és a magas kamatkülönbözet. A piaci figyelem azonban érezhetően a költségvetési pálya és a kormányzati fiskális kommunikáció irányába fordult. A hét végi csúcson bejelentett amerikai „pénzügyi védőpajzs” inkább politikai üzenet volt; amennyiben formális megállapodás születne róla, annak piaci értelmezése kétélű lehet.
A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról
Az elmúlt hetekben nyugodt nemzetközi hangulat jellemezte a piacokat, kicsit háttérbe szorultak megint a vámháborús feszültségek. A dollár erősödni tudott, amivel faragott kicsit az év eddigi részében összeszedett eséséből. Az amerikai kormányzati leállás miatt adatok továbbra is csak korlátozottan jönnek majd, de a hazai fronton azért lesznek izgalmas események.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
