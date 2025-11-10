  • Megjelenítés
Csúcsot csúcsra halmozott a forint, aztán jött a megtorpanás
Deviza

Csúcsot csúcsra halmozott a forint, aztán jött a megtorpanás

Portfolio
A forint ismét erős hetet zárt: az EUR/HUF hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár fillérre az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, majd a délelőtt új, rég nem látott csúcsokra ért fel. A magyar deviza menetelését segíti a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése, miközben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat. A hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Bár a részletek homályosak, és most inkább politikai üzenetként értelmezhetők, a bejelentés időzítése és súlya miatt a figyelem hétfőn is a forinton maradhat.
Megosztás

Elakadt a nagy menetelés

A késő délelőttre fordulva megállt a forint erősödése, az euróval szemben az árfolyam 383,05 és 383,3 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárárfolyamnál is hasonló napi pályát láttunk eddig: az árfolyam 331-ig zárkózott, majd ott megállt az eddigi nyerőszéria.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Orbán Viktor szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás pénzügyi védőpajzsot jelent Magyarország számára, amely megnehezítené a forint vagy a költségvetés elleni spekulatív támadásokat. A háttérben azonban nagy valószínűséggel egy olyan swap-megállapodás áll, amely csak válsághelyzetben biztosít plusz dollárforrást az MNB számára. Zsiday Viktor befektetési szakember egy blogbejegyzésben arra figyelmeztet, hogy ez a csomag nem helyettesíti a felelős gazdaságpolitikát, legfeljebb csökkenti a károkat, ha baj van, de nem akadályozza meg, hogy mi magunk okozzunk válságot.

Tovább a cikkhez
Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa
Megosztás

Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb hiányát produkálta októberben a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt előzetes adatokból. Az első 10 hónap után 3700 milliárd forintnál jár már a mínusz, de a költségvetési hiányterv megemelése miatt a kormány az utolsó két hónapban még 1100 milliárd forinttal túlköltekezhet. A minisztérium azt hangoztatja, hogy a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.

Tovább a cikkhez
Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben
Megosztás

Újabb fontos szintet tesztel a forint, jöhet a kétéves csúcs

A 388-as zóna leszakítását követően már a tavaly májusi 382,7-es lokális csúcs szintjét tesztelgeti a forint. Ha ez is elesik, úgy gyorsan nyílhat még egy nagyjából 5 egységes tér lefelé, egészen 377-ig. A napos RSI értéke ugyanakkor már 25-ös, ami nem csak a forint trendjének erősségéről, de már a túlhúzottságról is kezd árulkodni:

forint-technika-2025-11-10
Megosztás

Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés

Enyhült a termelői árindex csökkenése Kínában októberben, miközben a fogyasztói árak ismét pozitív tartományba kerültek, ami a kormány túlkapacitás-csökkentő és a vállalatok közötti árverseny mérséklésére irányuló erőfeszítéseinek eredménye – tudósított a Reuters.

Tovább a cikkhez
Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés
Megosztás

Egyre jobban erősödik a forint

Kitart a forint délelőtti lendülete, a magyar deviza már 383,05-nél mozog, ami lassan másfél egységnyi napi erősödést jelent. Az árfolyam utoljára 2024. május 27-én volt ilyen erős.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A shutdown vége sem segíti nagyon a dollárt

Az amerikai kormányzati leállás közelgő lezárásával kapcsolatos remények hétfőn mérsékelték a dollár mozgását az euróval és a svájci frankkal szemben: az EUR/USD nagyjából 1,156 közelében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A svájci frankkal szemben pedig 0,806 körül stagnált.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac szerint a shutdown végéről szóló megállapodás 92% eséllyel megszülethet november 15. előtt, ami csökkentené az adatközlési bizonytalanságot, és visszaterelné a fókuszt az amerikai makroadatokra – különösen a hónapok óta elmaradt munkaerőpiaci jelentésre.

A decemberi Fed-kamatvágás esélyét jelenleg mintegy 60% körül árazza a piac, ám a friss adatok ezt jelentősen átírhatják, így a főbb európai devizákkal szemben a dollár egyelőre iránykeresésben maradhat.

Megosztás

Még pár fillérrel megvan az újabb csúcs

A forint erősödik tovább, néhány fillért mozogva már 383,34-nél van az új csúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Szépen erősödik a forint

Az euróval szemben már 383,37-ig erősödött a forint, ami újabb 1,5 éves csúcsot jelent. Az eddigi, főként a carry trade-ből eredő erősödő trend mellett a hétvégén bejelentett amerikai swap-line is támogathatja az árfolyamot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben a forint már 331,5-ig tudott zárkózni, itt még messzebb van az idei csúcsot jelentő 326,68-as szint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Meg is van az új forintcsúcs

Az árfolyam már 384,1-ig szúrt le az euróval szemben, ezzel megvan az új másféléves csúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik

Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.

Tovább a cikkhez
40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik
Megosztás

Csúcsdöntéssel kezdhet a forint, aztán jönnek a viharos vizek

A forint jelentős erősödéssel zárta a múlt hetet, és minden esély megvan azzal, hogy újabb rég nem látott csúcsokra jusson fel a magyar deviza.

Az EUR/HUF árfolyam hétfő reggel 384,3 körül indult, ami már a 52 hetes mélypont közelében van (384,1).

A múlt heti trend az euró szempontjából markánsan lefelé tartott, az árfolyam a 388-as szintekről egészen a jelenlegi környékre esett. A mozgás hátterében a javuló piaci kockázatvállalás, a továbbra is erős magyar reálkamatpozíció és a folyó mérleg stabilizálódása áll, miközben a piac a magyar költségvetési kockázatokat továbbra is figyeli.

A hétvége legfontosabb a forint szempontjából geopolitikai eseménye a magyar–amerikai csúcstalálkozó – Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója – volt, amelynek legnagyobb meglepetése a kommunikált „amerikai–magyar pénzügyi csomag” lehetősége. Bár a részletek homályosak, a politikai üzenet egyfajta pénzügyi védőpajzsról, esetleges amerikai likviditási vagy hitelkeretről szólt, amelyet elvileg válság esetén lehetne igénybe venni. A konstrukció realitása ma erősen kérdéses; a piac jelenleg inkább politikai kommunikációként értékeli. Érdemi swapvonal vagy ESF-alapú keret létrejöttére egyelőre nincs utalás, és ilyen döntésnek amúgy is erős (és vélhetően negatív) piaci üzenete lenne. Ugyanakkor a hír rövid távon a forint erősödésével esett egybe.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egyelőre nem egyértelmű, hogy a swap-line-ról szóló bejelentés mit jelent: pénzügyi mentőcsomag lehetőségét egy sokk esetén, vagy valamilyen kedvezményes hitelprogramra utalt vele a magyar fél.

A dollárral szemben a forint jóval kisebb kilengéssel mozgott: hétfő reggel 332,5 közelében járt az USD/HUF, ami az elmúlt évben látott komoly lejtmenet lassú folytatásának tűnik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A 52 hetes mélypont továbbra is 326,7, vagyis itt most csoda lenne egy újabb forintcsúcs. A múlt héten itt is inkább az erősödés dominált, bár jóval mérsékeltebb mértékben, részben azért, mert az USD gyengülése megakadt. A dollár oldalán a piac figyelme ismét az amerikai költségvetési vita lezárása felé fordult, így a forint–dollár árfolyamot elsősorban a globális headline-ok, nem pedig a magyar specifikus tényezők mozgatták.

A hétvégén az USA-ban fontos fejlemény történt: a szenátus nagy nehezen elfogadta az első lépcsőt, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn további szavazások következzenek és véget érjen a kormányzati leállás. Az előzetes megállapodás január végéig finanszírozná a kormány működését, és tartalmazna garanciát az ACA-adókedvezményekről szóló decemberi szavazásra. A piac közvetetten pozitív fejleményként fogadta, mivel a shutdown tartós fennmaradása az USA makrogazdasági aktivitására és a kötvénypiacra is negatív lett volna. A dollárra azonban ez egyelőre csak mérsékelt hatást gyakorolt.

Az EUR/USD pár múlt héten enyhén gyengébben zárt, hétfő reggel 1,1556 körül járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hosszabb távú trend továbbra is euróerősödő: az árfolyam közel 12 százalékkal feljebb van év elejéhez képest. A hétvégi mozgások visszafogottak voltak; a piac a Fed–ECB kamatpályát már jóval inkább beárazta, ezért a további megugrás korlátozott lehet. A fókusz az amerikai makro- és fiskális fejleményeken marad.

A dollárindex 0,1%-kal, 99,643 pontra süllyedt, miután a szenátus előmozdította a kormány januárig szóló finanszírozását biztosító javaslatot.

A régióban a figyelem továbbra is a lengyel és cseh devizán van; mindkettő továbbra is élvezi a stabil fundamentumokat, de nem tudták megközelíteni a forint teljesítményét. A piaci szereplők továbbra is keresik a viszonylag magas kamatot és stabil fizetési pozíciót kínáló eszközöket; ez előnyt jelent a magyar valuta számára.

A japán jen oldalán a múlt héten látott átmeneti optimizmus gyorsan kifulladt: több nagybank (JPMorgan, MUFG, SMBC) visszavágta előrejelzéseit, mivel a Bank of Japan továbbra is kivár, és a decemberi szigorítás esélye már csak nagyjából 50 százalék. A gyenge fiskális kilátások és Takaichi miniszterelnök gazdaságpolitikájával kapcsolatos aggodalmak újabb nyomást gyakorolnak a devizára. Ez regionálisan erősítette a carry trade stratégiákat, ami közvetetten a forint számára is támogató környezetet teremt.

A jennel szemben ugyanakkor 0,2%-kal, 153,80 jenre erősödött a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hétfőn 11:00-kor érkezik a magyar pénzügyi naptár első kiemelt adata: az NGM előzetes államháztartási beszámolója októberről. A piac számára ez kulcstényező, mert a költségvetési pályával kapcsolatban nőtt a bizonytalanság, a kormány pedig a választási ciklus közeledtével egyre kevésbé tudja érvényesíteni a középtávú hiánycélokat. A vártnál magasabb hiány rövid távon forintgyengítő kockázatot hordozhat, bár ezt részben ellensúlyozza az erős külső egyensúlyi pozíció.

Összességében a forint legerősebb fundamentumai továbbra is a folyó mérleg többlete és a magas kamatkülönbözet. A piaci figyelem azonban érezhetően a költségvetési pálya és a kormányzati fiskális kommunikáció irányába fordult. A hét végi csúcson bejelentett amerikai „pénzügyi védőpajzs” inkább politikai üzenet volt; amennyiben formális megállapodás születne róla, annak piaci értelmezése kétélű lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról

Az elmúlt hetekben nyugodt nemzetközi hangulat jellemezte a piacokat, kicsit háttérbe szorultak megint a vámháborús feszültségek. A dollár erősödni tudott, amivel faragott kicsit az év eddigi részében összeszedett eséséből. Az amerikai kormányzati leállás miatt adatok továbbra is csak korlátozottan jönnek majd, de a hazai fronton azért lesznek izgalmas események.

Tovább a cikkhez
A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról
Megosztás

Nézd meg te is a Portfolio Investment and Wealth Management Awards legjobb pillanatait!

A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönség-visszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, mintegy 70 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el többek között az, hogy ki lett az Év Alapkezelője, Privát- és Prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt piaci fejlesztés. Gratulálunk a díjazottaknak! Képgalériánk azok számára is bepillantást enged a díjátadó legjobb pillanataiba, akik nem vettek részt a rendezvényen.

Tovább a cikkhez
Nézd meg te is a Portfolio Investment and Wealth Management Awards legjobb pillanatait!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility