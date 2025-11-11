  • Megjelenítés
Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után
Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után

A forint hétfőn másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, és bár kedd reggelre a lendület mérséklődött, továbbra is a 384 alatti tartományban mozog. A piaci hangulatot rövid távon az amerikai kormányzati leállás lezárásának közelsége és a dollár gyengülése támogathatja, miközben a hazai deviza számára a magas kamatelőny továbbra is felhajtó erőt jelent. Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter nagy bejelentéseket tett. Emelkedik a bankadó, 5%-ra növelik a hiánycélt, így a jövő évi finanszírozási igény is magasabb lett. Egyelőre nem fogadja jól a hírt a forint, gyengülésnek is indult.
384 fölé is szúrt a forint

A dollárral szemben.

Gyengülni kezdett a forint

A kormány 5%-ra emelte a jövő évi hiánycélt, a forint kismértékben gyengül a hírre. Jelenleg 332,4-nél az árfolyam.

Rég nem látott mozgások a forint árfolyamában, a befektetők újraértékelhetnek mindent

A forint hétfőn látványos erősödéssel kezdte a hetet a főbb devizákkal szemben, miután tovább javult a kockázati étvágy a nemzetközi piacokon. A hangulatot főként az Egyesült Államok kormányzati leállásának várható lezárása, valamint a dollár gyengülése támogatta. Valamint a piacon a befektetőknek még mindig vonzó a magas kamatelőny, valamint a hétvégén Orbán Viktor kormányfő által bejelentett, Donald Trump amerikai elnöknél kialkudott, egyelőre tisztázatlan részletű pénzügyi védőpajzs.

Kedden kora reggelre azonban már inkább oldalazó mozgás jellemezte a hazai fizetőeszközt.

Hétfőn komoly erősödésen ment át a forint, a 385 feletti szintekről már a 383-as tartományba, másféléves csúcsra ment az euróval szemben.

Kedden reggel az árfolyam 383,75 körül mozog a kurzus.

A piaci kép szerint a további elmozdulásokat ma már inkább a makroadatok, az EKB kommunikációja, valamint az amerikai shutdown végéről érkező híráramlás befolyásolhatja.

A hétfői kereskedésben a dollár/forint árfolyam is jelentősen csúszott lefelé, időszakosan a 332-es szinthez közelítve. Kedden reggel 332,19-nél állt a jegyzés, ami 0,63%-os gyengülést mutat a dollár oldaláról a múlt három napra vetítve, míg év eleje óta több mint 16%-ot veszített értékéből a zöldhasú a forinttal szemben.

A hétfői erősödést követően kedden reggel az euró 1,1552 körül mozog a dollárral szemben. Ez nagyjából stagnálást jelent. A piaci hangulatot most egyrészt a kockázatvállalás fokozódása, másrészt a tengerentúli politikai fejlemények támogathatják.

A biztonsági menedékként kezelt japán jen február óta nem látott gyengeségbe csúszott: a piaci szereplők arra számítanak, hogy az USA-ban véget ér a történelmi hosszúságú kormányzati leállás. Ahogy már többször említettük, a szenátus hétfőn megszavazta a megállapodást, amely így hamarosan a képviselőház elé kerül, majd Donald Trump elnök aláírására vár.

154,5 közelében is járt hajnalban a váltás, csak mostanra korrigált vissza a jenárfolyam 154,2-ig.

A kockázatkedvelőbb időszakokban népszerűbb devizák – köztük az ausztrál dollár – profitáltak a fejleményből: az AUD hétfőn még 0,7%-ot ugrott a dollárral szemben, bár Ázsiában már visszakozott.

A mai napon a hazai fókuszban a KSH októberi inflációs adatai állnak, melyet 8:30-kor publikálnak. Az eurózónából és Németországból 11:00-kor érkezik a novemberi ZEW-hangulatindex, ezt megelőzően 9:20-kor Christine Lagarde is beszédet mond. Délután 14:15-kor az amerikai ADP-foglalkoztatási adat kerül sorra, amely a pénteki munkaerőpiaci statisztikák egyik előfutáraként kulcsfontosságú lehet. Az USA-ban munkaszüneti napot tartanak Veteránok napja miatt, így a likviditás időszakosan visszafogottabb lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5%-ra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is - árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. A nemzetgazdasági miniszter elmondása szerint így három éven át (2024-2025-2026) stagnálni fog a GDP-arányos deficit, és az államadósság is (73,5%-on). Jövőre ez azt is jelenti, hogy a pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal 5445 milliárd forintra emelkedik az eredeti tervekhez képest és ezt az extra finanszírozási igényt várhatóan 2026 elején devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány. A háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy jövőre az 5%-os hiánycélt úgy tudja vállalni a kormány, hogy már most teljes egészében zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalékot, a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt pedig megduplázná az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egyelőre a minisztérium javaslata, a kormány erről még nem döntött, de azt is részletezte, hogy milyen kulcsok és új szabályok mellett jönne ki a duplázódó banki teher.

