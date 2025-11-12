  • Megjelenítés
FONTOS Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
ING: a piac számított a kormány lépésére, a kamat mellett nem kell félteni a forintot
ING: a piac számított a kormány lépésére, a kamat mellett nem kell félteni a forintot

A piac számított arra, hogy a magyar kormány a választások előtt megemeli a hiánycélt, ezért nem okozott nagyobb felfordulást a piacon a bejelentés – írták szerda reggeli kommentárjukban az ING Bank elemzői. A szakemberek szerint a továbbiakban sem várható a magyar deviza jelentős gyengülése, a piac várhatóan a kamatkülönbözetre fókuszál majd, a kilengések azonban megszaporodhatnak az árfolyamban.
Tegnap két fontos esemény volt a magyar piacon: egyrészt az infláció a vártnál alacsonyabban alakult, 4,3% volt októberben, ami részben azt erősítette meg, hogy az erősebb forint hozzájárul a dezinflációhoz – emelte ki szerdai elemzésében az ING Bank. A maginfláció ugyanakkor 3,9%-ról 4,2%-ra emelkedett, ami azt sugallja, hogy a jegybanknak továbbra is várnia kell a kamatcsökkentéssel. A bank elemzői csak 2026 második felében számítanak a 6,5%-os alapkamat csökkentésére.

Az inflációs adatot azonban elhomályosította, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette: a 2025-ös költségvetési hiányt 4,3%-ról 5%-ra, míg a 2026-ost 3,7%-ról 5%-ra emeli a kormány. A hírekre a piac a hozamgörbe meredekebbé válásával reagált, vagyis a hosszú hozamok emelkedtek kedden. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy

a befektetők számítottak hasonló lépésre a választások előtt, így a reakció nem volt súlyos.

Az elemzők szerint a teljes piaci hatást majd szerdán láthatjuk, amikor az amerikai kötvénybefektetők is visszatérnek a tegnapi szünnap után.

A forint érezhetően gyengült a keddi nap első felében, majd már napközben fordulat jelei látszottak, és ez szerda reggel is folytatódik. Az ING szerint ez is arra utal, hogy a piacon nem okozott meglepetést a magasabb hiánycél, illetve

azt is mutatja, hogy alapvetően nem változott az eddigi forint melletti erős pozícionáltság.

A fentiek miatt a szakemberek arra számítanak, hogy a forint gyengülése nem lesz tartós, 386 alatt marad az euró jegyzése a következő időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

