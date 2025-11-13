Ennyi volt: 200 év után nem vernek többet az ikonikus amerikai pénzérméből

Az amerikai pénzverde szerdán befejezte az egycentes érmék, vagyis a pennyk gyártását, amelyek több mint két évszázada voltak forgalomban.

A philadelphiai pénzverdében az utolsó egycentesek verésén ott volt Brandon Beach, az Egyesült Államok pénztárnoka, a pénzügyminisztérium tisztviselője is és ezzel

hivatalosan is véget ért az egycentesek gyártása.

A növekvő termelési költségek és a változó fogyasztói szokások miatt az egycentesek gyártása fenntarthatatlanná vált, mivel az amerikai pénzverde adatai szerint egy cent előállítási költsége az egy évtizeddel ezelőtti 1,42 centről 3,69 centre emelkedett.

Donald Trump amerikai elnök februárban utasította a pénzügyminisztériumot, hogy állítsa le az egycentesek gyártását.

Brandon Beach szerint az egycentesek gyártásának felfüggesztése várhatóan évi 56 millió dollárt takarít meg az amerikai pénzverdének.

Bár a forgalomban lévő pénz gyártása megszűnt, az egycentes továbbra is törvényes fizetőeszköz marad.

Az érmét először 1793-ban bocsátotta ki az amerikai kormány, 1909 óta Abraham Lincoln elnök képe látható rajta.

A pénzverde azt közölte, hogy korlátozott mennyiségben továbbra is gyárt majd numizmatikai változatokat az egycentesből gyűjtői célokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ