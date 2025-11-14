Hullámvasúton a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt

Péntek reggel 384,5 körül mozog a forint az euróval szemben. Ez minimális mozgást jelent a hajnali árfolyamhoz képest.

A dollárral szemben 330,4 környékén jár a kurzus.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a pénzügyi védőpajzsról azt mondta, nem hitelkonstrukcióról van szó, hanem egy olyan nemzetközi eszközrendszerről, amely szükség esetén segít stabilizálni a pénzügyi környezetet, például spekulációs támadások idején.

Egy olyan mechanizmusról beszélt, amely szerinte kölcsönös elven működik:

az országok akkor lépnek működésbe, ha valamelyikük bajba kerül, például ha spekulációs támadás érné a forintot. Ilyen helyzetben – mondta – a jegybankok vagy kormányok által használt, nemzetközileg bevett eszközök aktiválódhatnak.

Hozzátette, hogy jelenleg ezeknek az eszközöknek a körét és kereteit rögzítik, és ha szükség lenne rá, akkor Magyarország az Egyesült Államokhoz fordulna és lehívhatná a megfelelő támogatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images