Vallottak a profik: ezt nézi be mindenki a japán jenben

Japán egy nagyon egzotikus hely. Ami kifejezetten egzotikussá tesz az az, hogy 0,5%-on lehet hitelt felvenni japán jenben, amit aztán 15%-on például brazil reálba lehet pakolni. Ez lenne a carry trade. Hibátlan stratégia. Egészen addig, amíg nem. A konszenzus most egyértelmű a jen irányát tekintve. Pontosabban volt eddig. Most azonban sztárközgazdászok vallottak és amit mondtak, azt lehet páran nem is akarják inkább hallani.

Az elmúlt hetekben óriásit gyengült a japán jen, ráadásul egy kulcsfontosságú trendvonalat is úgy vitt át, mintha ott sem lett volna. Egy elszálló jen mindig beindítja a carry trade várakozásokat, és ezzel együtt a befektetők fantáziáját is.

Nem is nehéz elképzelni, hogy miért: 0,5%-on japán hitelt felvenni és a pénzt 15%-on brazil reálban fiataltatni álomszerű. Kis tőkeáttétellel megszórni és, ha szerencsénk van kész az élet.

Egészen addig, amíg a japán jenben nem történik valami. Azonban pont a jen híres arról, hogy képes nagy csavarokra és most pedig sztárelemzők fogalmaztak meg a piaccal élesen szembemenő véleményt.