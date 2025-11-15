Vallottak a profik: ezt nézi be mindenki a japán jenben

Az elmúlt hetekben óriásit gyengült a japán jen, ráadásul egy kulcsfontosságú trendvonalat is úgy vitt át, mintha ott sem lett volna. Egy elszálló jen mindig beindítja a carry trade várakozásokat, és ezzel együtt a befektetők fantáziáját is.
Nem is nehéz elképzelni, hogy miért: 0,5%-on japán hitelt felvenni és a pénzt 15%-on brazil reálban fiataltatni álomszerű. Kis tőkeáttétellel megszórni és, ha szerencsénk van kész az élet.
Egészen addig, amíg a japán jenben nem történik valami. Azonban pont a jen híres arról, hogy képes nagy csavarokra és most pedig sztárelemzők fogalmaztak meg a piaccal élesen szembemenő véleményt.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés