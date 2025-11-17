384 forintnál jár az euró

Oroszországban gyorsult a fogyasztói árak emelkedése októberben szeptemberhez képest, miközben lassult tavaly októberhez mérten - áll a statisztikai hivatal jelentésében.

A fogyasztói árak 0,5 százalékkal nőttek szeptemberhez viszonyítva, amikor 0,3 százalékos emelkedést jegyeztek föl. Az éves infláció 7,7 százalékra lassult októberben a szeptemberi 8 százalékról.

Az élelmiszerárak 1,05 százalékkal emelkedtek októberben szeptemberhez viszonyítva, amikor 0,03 százalék növekedést mértek. Éves szinten a növekedés 9,25 százalékra mérséklődött a szeptemberi 9,46 százalék után.

A nem élelmiszeripari termékek ára 0,67 százalékkal nőtt havi szinten a szeptemberi 0,59 százalék után. Éves szinten a növekedés 3,83 százalékra mérséklődött a szeptemberi 3,85 százalékról.

Októberben a szolgáltatások ára 0,42 százalékkal csökkent szeptemberhez képest, amikor még 0,47 százalék emelkedést mértek. Éves szinten 10,39 százalék volt az emelkedés, kisebb a szeptemberi 11,09 százalék növekedés után.

Októberben az orosz központi bank 6-7 százalékról 6,5-7 százalékra változtatta idei inflációs várakozását, míg a jövő évi előrejelzését 4 százalékról 4-5 százalékra emelte.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium az idei infláció előrejelzését 7,6 százalékról 6,8 százalékra módosította, a jövő évit 4 százalékon tartotta.