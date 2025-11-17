  • Megjelenítés
384 forintnál jár az euró
Deviza

384 forintnál jár az euró

Portfolio
A forint hétfő reggel 384,4-en nyitott az euróval és 331,1-en a dollárral szemben, miután a múlt héten a 383–386-os sávban ingadozva inkább oldalazó mozgást mutatott. Ma a piac a New York-i feldolgozóipari index friss adatára figyel többek között.
Az euróval szemben erősödik, a dollárra szemben gyengül a forint

A forint az euróval szemben 0,4 egységgel erősödött, a dollárhoz viszonyítva viszont gyengült szintén 4 egységgel.

  • Az euró 384
  • a dollár 331 forint körül forog.
Kis mozgások a devizapiacon

A dollár továbbra is a 331-es szint alatt jár, hasonlóan, mint az előző kereskedési nap végén.

Az euró gyengül a forinttal szemben, mintegy 0,6 egységet.

384 alatt az euró

A forint az euróval szemben a 384-es szint alatt jár kicsivel. Ez 0,5 egységnyi (0,13 százalékos) erősödés eddig hétfőn.

331 alatt a dollár

A forint a dollárral szemben a 331-es szint alatt mozog, korábban járt 331,5-nél is.

384-ig erősödött a forint

A forint az euróval szemben a 384-es szintig erősödött, ez 0,4 egységet (0,1 százalék) jelent.

Gyorsult az orosz infláció havi bázison

Oroszországban gyorsult a fogyasztói árak emelkedése októberben szeptemberhez képest, miközben lassult tavaly októberhez mérten - áll a statisztikai hivatal jelentésében.

A fogyasztói árak 0,5 százalékkal nőttek szeptemberhez viszonyítva, amikor 0,3 százalékos emelkedést jegyeztek föl. Az éves infláció 7,7 százalékra lassult októberben a szeptemberi 8 százalékról.

Az élelmiszerárak 1,05 százalékkal emelkedtek októberben szeptemberhez viszonyítva, amikor 0,03 százalék növekedést mértek. Éves szinten a növekedés 9,25 százalékra mérséklődött a szeptemberi 9,46 százalék után.

A nem élelmiszeripari termékek ára 0,67 százalékkal nőtt havi szinten a szeptemberi 0,59 százalék után. Éves szinten a növekedés 3,83 százalékra mérséklődött a szeptemberi 3,85 százalékról.

Októberben a szolgáltatások ára 0,42 százalékkal csökkent szeptemberhez képest, amikor még 0,47 százalék emelkedést mértek. Éves szinten 10,39 százalék volt az emelkedés, kisebb a szeptemberi 11,09 százalék növekedés után.

Októberben az orosz központi bank 6-7 százalékról 6,5-7 százalékra változtatta idei inflációs várakozását, míg a jövő évi előrejelzését 4 százalékról 4-5 százalékra emelte.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium az idei infláció előrejelzését 7,6 százalékról 6,8 százalékra módosította, a jövő évit 4 százalékon tartotta.

Merre indul ma a forint?

Az EUR/USD árfolyam a múlt héten lépésről lépésre kapaszkodott felfelé, főként azért, mert az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások jelentősen módosultak. A dollár gyengülésében szerepet játszott, hogy a piac egyre kevésbé számol gyors, év végi Fed-kamatcsökkentéssel, miközben az eurót néhány technikai jellegű korrekció is felfelé húzta. A hét végére ugyan mérséklődött a lendület, de az árfolyam továbbra is a heti csúcsok közelében állapodott meg.

A forint az euróval szemben a 383 és 386 közötti tartományban ingadozott a múlt héten, és összességében inkább mérsékelt gyengülés után kisebb felpattanást produkált. A hét elején még erősebb forintárfolyamot láthattunk, ám többször is 385 fölé gyengült a magyar fizetőeszköz – különösen azt követően, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelezte: a kormány a korábbiaknál magasabb hiánycéllal számol.

Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt

Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!

Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!

A hétfő reggel

  • az euró árfolyama körülbelül 384,4 forint,
  • míg a dollár nagyjából 331,1 forint közelében mozgott.
Hétfő délutánra várható a New York-i feldolgozóipari index októberi adatának közzététele. Délelőtt pedig Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tart közös sajtótájékoztatót.

Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart

