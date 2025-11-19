  • Megjelenítés
Megint begyújtotta a rakétákat a forint, itt az újabb másfél éves csúcs
Megint begyújtotta a rakétákat a forint, itt az újabb másfél éves csúcs

Portfolio
Szerda reggel erősödni próbál a forint az euróval szemben miután az MNB tegnap változatlanul óvatos hangnemet ütött meg a monetáris politikai kilátásokkal kapcsolatban. A jelek szerint a jegybank a várhatóan a célsávba csökkenő infláció mellett sem tervez változtatni a 6,5%-os alapkamaton.
Nincs fék a forintvonaton

Az elmúlt percekben már 382-ig erősödött a forint, vagyis folytatódik a kapaszkodás. Ha a következő napokban a 380-as szintet is tesztelni tudná az árfolyam, akkor az már 2023-24 fordulója óta nem látott erős forintot jelentene.

Mi folyik megint a forint piacán?

Látszólag semmilyen hír nem indokolja a forint ismételt erősödését, a régiós versenytársakat is felülteljesíti a magyar deviza 0,3%-os erősödésével, hiszen a lengyel zloty 0,1 százalékot javított, a cseh korona pedig stagnál az euróval szemben.

A legerősebb tényező továbbra is a magas, 6,5%.-os alapkamat, illetve az azzal kapcsolatos kilátások. Az MNB Monetáris Tanácsa épp tegnap döntött a kamatszint tartásáról. A döntést követő sajtótájékoztatón pedig Varga Mihály elnök megismételte az eddigi szigorú jegybanki üzeneteket, illetve kiemelte, hogy várakozásaik szerint ugyan átmenetileg a célsávba csökken majd az infláció, de az áremelkedés elleni küzdelem nem ért véget. Ez pedig arra utal, hogy a következő hónapokban sem várható a kamatszint csökkenése a várhatóan visszaeső infláció mellett sem. Elsősorban ezt értékelhetik most a befektetők.

Kedden a Portfolio Checklist podcastban is foglalkoztunk a forint kilátásaival, akkor már kiemeltük, hogy akár további erősödés is jöhet a 380-as szint alá.

Hirtelen megint szárnyakat kapott a forint

Szerda délben újabb erősödési hullám érte el a forintot, így 383 alá bukott az euró jegyzése, ami

új másfél éves csúcsot jelent a magyar deviza szempontjából.

Sőt, már majdnem kétéves csúcsról beszélhetünk, utoljára 2024 elején volt ilyen erős a magyar deviza.

A dollárral szemben most 330,7 körül járunk, ami 0,3%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest.

Egyelőre nem talál kapaszkodót a forint

Szerda délelőtt egyelőre nem látszik nagy mozgás a forint piacán, továbbra is 383,6 körül jár az euró jegyzése, ami 0,1%-kal alacsonyabb a tegnapinál. Pedig egy nagyobb lendülettel a magyar deviza akár már ma tesztelhetné a nemrég látott másfél éves csúcsot 383-nál.

Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?

Szerda reggel 383,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Úgy tűnik, hogy

a forint viszonylag gyorsan kiheverte a kormány múlt heti bejelentéseit az idei és a jövő évi hiánycél megemeléséről,

egyelőre nem aggódnak a befektetők. Ennek oka, hogy a magas kamatkülönbözet továbbra is a forint mellett szól, a befektetők szemében pedig jelenleg ez a legfontosabb tényező. A következő időszakban nyugodt nemzetközi környezet mellett akár a magyar deviza további erősödésére is nyílhat még tér, bár valószínűbb, hogy a mostani szint körül oldalazunk majd.

A nemzetközi piacon az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár reggel, ami minimális emelkedést jelent tegnap estéhez képest. Egyelőre a legfontosabb devizapárban sem látszik nagy mozgás, egyelőre kivárnak a befektetők. Kérdés, hogy a kriptodevizák és a techrészvények piacán látható esés mennyire terjed majd át más piacokra, kialakulhat-e ebből egy komolyabb eladási hullám.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

