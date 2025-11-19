Megint begyújtotta a rakétákat a forint, itt az újabb másfél éves csúcs

Nincs fék a forintvonaton
Az elmúlt percekben már 382-ig erősödött a forint, vagyis folytatódik a kapaszkodás. Ha a következő napokban a 380-as szintet is tesztelni tudná az árfolyam, akkor az már 2023-24 fordulója óta nem látott erős forintot jelentene.
Mi folyik megint a forint piacán?
Látszólag semmilyen hír nem indokolja a forint ismételt erősödését, a régiós versenytársakat is felülteljesíti a magyar deviza 0,3%-os erősödésével, hiszen a lengyel zloty 0,1 százalékot javított, a cseh korona pedig stagnál az euróval szemben.
A legerősebb tényező továbbra is a magas, 6,5%.-os alapkamat, illetve az azzal kapcsolatos kilátások. Az MNB Monetáris Tanácsa épp tegnap döntött a kamatszint tartásáról. A döntést követő sajtótájékoztatón pedig Varga Mihály elnök megismételte az eddigi szigorú jegybanki üzeneteket, illetve kiemelte, hogy várakozásaik szerint ugyan átmenetileg a célsávba csökken majd az infláció, de az áremelkedés elleni küzdelem nem ért véget. Ez pedig arra utal, hogy a következő hónapokban sem várható a kamatszint csökkenése a várhatóan visszaeső infláció mellett sem. Elsősorban ezt értékelhetik most a befektetők.
Kedden a Portfolio Checklist podcastban is foglalkoztunk a forint kilátásaival, akkor már kiemeltük, hogy akár további erősödés is jöhet a 380-as szint alá.
Hirtelen megint szárnyakat kapott a forint
Szerda délben újabb erősödési hullám érte el a forintot, így 383 alá bukott az euró jegyzése, ami
új másfél éves csúcsot jelent a magyar deviza szempontjából.
Sőt, már majdnem kétéves csúcsról beszélhetünk, utoljára 2024 elején volt ilyen erős a magyar deviza.
A dollárral szemben most 330,7 körül járunk, ami 0,3%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest.
Egyelőre nem talál kapaszkodót a forint
Szerda délelőtt egyelőre nem látszik nagy mozgás a forint piacán, továbbra is 383,6 körül jár az euró jegyzése, ami 0,1%-kal alacsonyabb a tegnapinál. Pedig egy nagyobb lendülettel a magyar deviza akár már ma tesztelhetné a nemrég látott másfél éves csúcsot 383-nál.
Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?
Szerda reggel 383,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Úgy tűnik, hogy
a forint viszonylag gyorsan kiheverte a kormány múlt heti bejelentéseit az idei és a jövő évi hiánycél megemeléséről,
egyelőre nem aggódnak a befektetők. Ennek oka, hogy a magas kamatkülönbözet továbbra is a forint mellett szól, a befektetők szemében pedig jelenleg ez a legfontosabb tényező. A következő időszakban nyugodt nemzetközi környezet mellett akár a magyar deviza további erősödésére is nyílhat még tér, bár valószínűbb, hogy a mostani szint körül oldalazunk majd.
A nemzetközi piacon az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár reggel, ami minimális emelkedést jelent tegnap estéhez képest. Egyelőre a legfontosabb devizapárban sem látszik nagy mozgás, egyelőre kivárnak a befektetők. Kérdés, hogy a kriptodevizák és a techrészvények piacán látható esés mennyire terjed majd át más piacokra, kialakulhat-e ebből egy komolyabb eladási hullám.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
