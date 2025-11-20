  • Megjelenítés
Ahogy erőre kapott, olyan gyorsan el is gyengült a forint
Ahogy erőre kapott, olyan gyorsan el is gyengült a forint

A forint ma reggel is tartja erős pozícióját, az euró jegyzése 381,6 körül mozog, vagyis továbbra is a közel kétéves csúcstartományban jár az EUR/HUF. Kora délutánig gyengült a magyar deviza, aztán megérkeztek a kormányzati leállás miatt régen várt amerikai munkaerőpiaci adatok, ami után nagyot fordult az árfolyam. A forint szempontjából most kulcsfontosságú lesz, hogyan reagál a piac a Fed legutóbbi, kamatvágást elhalasztó üzenetére, főként a feszes munkaerőpiacot mutató adatok után. A befektetők azt figyelik, hogy a HUF képes-e áttörni a mostani sáv támaszát, vagy a nemzetközi dollárerősödés végül fékezi a lendületét.
Londonból mondtak ítéletet a forintról: túlszaladt az árfolyam?

A Barclays modellje alapján a forint 5%-kal túlértékelt már az euróval szemben rövid távon, ezért a brit nagybank lezárta a forint mellett felvett pozícióját. A brit nagybank elemzői óvatosan optimisták a magyar fizetőeszköz kilátásait illetően, de figyelmeztetnek, hogy a fiskális lazításról szóló hírekre érzékeny lehet az árfolyam - számolt be a Bloomberg.

Londonból mondtak ítéletet a forintról: túlszaladt az árfolyam?
Már gyengül vissza a forint

A dollárral szemben késő délután ismét gyengülést mutat az árfolyam: az USD/HUF 331,61-nél jár.

Az euró esetében kisebb a mozgás, de ott is 382,15 fölé emelkedett vissza a jegyzés.

Eddig tartott a nagy visszatérés

A forint bár az amerikai makroadatok hatására – ahogy a dollár elkezdett visszaerősödni az euróra – újra erőre kapott, most már ismét gyengülésben áll: 382,15 fölé gyengült a közös európai devizával szemben.

Egész nap nem volt ilyen a forinttal

Már erősödésben áll a forint a dollárral szemben a napot nézve: 330,7-ig jött le a váltás, ami már 0,05 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából, miközben egy órája még 332,5 felett volt.

Az euróval szemben is lefordult az árfolyam, már 381,8 alatt van az árfolyam.

Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok

Beth Hammack, a clevelandi Federal Reserve elnöke élesen bírálta a további kamatvágások ötletét, szerinte ugyanis azok növelnék az inflációs és pénzügyi stabilitási kockázatokat egy már most is túlzottan laza környezetben. Figyelmeztetése a jegybankon belüli törésvonalakat is kiélezi, miközben a friss munkaerőpiaci adatok és a hiányzó statisztikák tovább nehezítik a decemberi döntés előkészítését.

Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Esnek az USA kötvényhozamai

Az amerikai államkötvények hozamai estek, miután a hosszú késéssel közzétett szeptemberi foglalkoztatási adatok vegyes képet mutattak, de továbbra is életben tartották a decemberi Fed-kamatvágás esélyét:

a tízéves referenciahozam két bázisponttal 4,11 százalékra csökkent.

A munkaerőpiaci friss adatai után a kereskedők 34 százalékra emelték annak valószínűségét, hogy a Fed decemberben harmadszor is negyedponttal csökkenti az irányadó kamatot, szemben a jelentés előtti mintegy 20 százalékos eséllyel.

Most már erősödésben áll a forint

A várt, munkaerőpiaci visszaesésről szóló konszenzussal szemben az amerikai adatok azt mutatják, hogy még mindig feszes a foglalkoztatottság. A kormányzati leállás miatt később érkező adatok után a dollár elkezdett gyengülni. Az EUR/USD már 1,153-ig jött vissza 1,15-ről.

A forint is követte a dollárt, az egész eddigi gyengülését pillanatok alatt ledolgozta a magyar deviza: a nyitó szintnél, 381,9-nél mozog már a kurzus.

Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól

Meglepően erős lett a foglalkoztatottság bővülése az USA-ban, miközben a bérek és a vártnál nagyobb ütemben bővültek. A munkanélküliségi ráta viszont kissé emelkedett. Összességében ez nem az a gazdaság, amitől sokan tartottak. Cikkünk folyamatosan frissül.

Tovább a cikkhez
Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól
Kezd magára találni a forint

Az euróval szemben a forint elmozdult napi, 382,9-es mélypontjáról, már 382,25-ig tudott visszaerősödni, de ezzel még 0,1 feletti napi veszteséggel áll még.

Az arany is esik

Az arany árfolyama csütörtökön több mint 1 százalékkal esett – majd enyhén korrigált –, miután a dollár a kéthetes csúcs közelébe erősödött, és jelentősen csökkentek az esélyei annak, hogy a Federal Reserve decemberben kamatot vág. A spot ár már unciánként 4055,20 dolláron áll, a decemberi határidős jegyzés pedig 0,7 százalékkal 4053,80 dollárra süllyedt, miközben a dollárerősödés tovább rontotta a nem dollárban fizetők árpozícióját, és a befektetők a késve érkező amerikai munkaerőpiaci adatokra vártak.

Ezzel párhuzamosan kéthetes mélyponton van már az euró a dollárhoz képest: a kurzus ma 1,1513-ig jött le, ami 0,2 százalékos gyengülést jelent. Ez az euróveszteség foghatta ki időszakosan a szelet a forint vitorlájából is.

Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?

Sokan nem így képzelték a 2025-ös évet, amikor januárban 410-415 körül volt az euró árfolyama és küszöbön volt az elnökváltás az MNB-ben. Azóta szinte komolyabb akadály nélkül erősödik a magyar deviza, ami lassan a 380-as szintet is célba veheti az euróval szemben. Így jó úton jár a forint, hogy az utóbbi 25 év legnagyobb éves erősödését produkálja, ehhez már csak egy kicsit kellene kapaszkodnia december végéig.

Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?
Másfél hete nem látott mélyponton a forint a dollárral szemben

A forintárfolyam már érdemi, 1,5 egységnyi napon belüli veszteséggel áll a dollárral szemben, az árfolyam a november 12. óta nem látott 332,4-es szintnél áll.

Az euróhoz képest mérsékeltebb gyengülést produkál a magyar deviza, amely a keddi kamatdöntés után szigor mellett kiálló jegybanki kommunikáció miatt közel 2 éves csúcsra emelkedett. Az euróárfolyam most már 382,4.

Teljes titokban hatalmas paktumot kötnek Ursula von der Leyenék az EU-nak

Az Európai Unió és a CPTPP-országok elindították első közös kereskedelmi és beruházási párbeszédüket, amely a világkereskedelem több mint egyharmadát lefedő gazdasági blokk együttműködését mélyíti. A Csendes-óceáni partnerség átfogó és haladó szabadkereskedelmi megállapodásának tagjai közé tartozik Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Japán, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Peru, Szingapúr, az Egyesült Királyság és Vietnam is, így nagyon jelentős üzletet köthetne az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. A felek öt, konkrét területre fókuszálnak – a digitális kereskedelemtől a beszállítói láncok biztonságán át a WTO megerősítéséig –, és 2026-ra részletes munkatervet készítenek. A cél a szabályalapú kereskedelmi világrend közös védelme és azoknak a gyakorlati együttműködéseknek a felépítése, amelyek csökkentik a gazdasági függőségeket és növelik az ellenállóképességet.

Teljes titokban hatalmas paktumot kötnek Ursula von der Leyenék az EU-nak
Még mindig napi csúcsánál az EURHUF

A forint továbbra sem tudja hozni az elmúlt napokban látott erős formáját az euróval szemben, óvatosan gyengül tovább, már 382,5 környékén mozog az árfolyam.

A dollár esetében is ugyanígy a napi leggyengébb szintjénél mozog a váltás: 331,9 most a kurzus.

Nem talál magára a forint

A dollárhoz képest enyhén, de fokozatosan gyengül a forint, már 331,75-332 között mozgott az árfolyam az elmúlt két órában.

Az euróhoz képest már 382,45-nél jár a váltás. Különösebb hír nincs a gyengülés mögött, inkább csak egy óvatos korrekció indulhatott a deviapiacokon az elmúlt napok nagy menetelése után.

Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája

Sokan várták, hogy az egész Európai Unió növekedését berúghatja, de a német gazdaságélénkítő csomag hatásai bizonytalanok a 2026-os növekedési kilátásokat illetően. Egyelőre Berlin késlekedik a valódi tervek megvalósításával, ami sok tagállamnak, így Magyarországnak is rossz előjel. A német ipari termelők 40 százaléka például kirúgásokat is tervez.

Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája
Tovább kúszik lefelé a forint

A magyar deviza egyelőre enyhe gyengülésben van az euróhoz képest: bár kora reggel még a 381,5-ös szintet tesztelte a forint, mostanra már 382,3 környéké jár a váltás.

A dollárhoz képest is gyengülés látszik a kurzusban: 331-ról már 331,75-ig kúszott fel.

Enyhe gyengülés kezdődött

A forint negyedóra alatt 30 fillért esett az euróval szemben, ezzel már 382 környékén van az árfolyam, ami a záráshoz képest is gyengülést jelent.

Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött

A német termelői árak tovább csúsznak lefelé, és ez egyre erősebben húzza magával az inflációt is. A legnagyobb mozgás az energián és az élelmiszereken látszik, ahol a vajtól a földgázig több kulcstermék ára is markánsan esik.

Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött
Újabb csúcsoknál a forint, kérdés, mikor parancsolnak megálljt a piacok

A forint csütörtök reggel is erős maradt a főbb devizákkal szemben: az euró jegyzése 381,5-382 forint közelében ingadozik, vagyis a magyar deviza lassan kétéves csúcsán jár az EUR/HUF-ban. A grafikon alapján a forint a héten eddig látványos erősödési hullámot futott, és a 381,5–382 közötti sávban stabilizálódott, ami a 2024 eleje óta nem látott erős szintet jelenti.

Reggel 8:15-kor az árfolyam 381,6-nál áll.

A dollár–forint árfolyam is viszonylag nyugodt képet mutat reggel: a USD/HUF 331,3 körül jár, az elmúlt napok volatilitása után ez mérsékelt korrekciót jelez.

A nemzetközi devizapiacon ezzel párhuzamosan tovább erősödik a dollár. A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntéséről szóló jegyzőkönyveinek üzenete – miszerint „sok” döntéshozó már nem támogatná a decemberi kamatvágást – újabb lendületet adott a dollárerősödésnek, ami több fontos devizapárt is két-három hetes mélypontokra küldött.

Az euró 1,1510 dollárig csúszott vissza, az angol font 1,3040 közelébe gyengült.

Eközben a magyar idő szerint éjszakai-hajnali piaci hangulatot jól jelző új-zélandi dollár, valamint az ausztrál deviza hét hónapos mélypont után csak enyhén tudott korrigálni. A dollárindex átlépte a 200 napos mozgóátlagot, ami technikailag is megerősítette a trendet.

Ázsiában a jenre figyel mindenki: a japán valuta újabb tízhónapos mélypontra gyengült, miután a tokiói pénzügyi vezetők jelezték, hogy egyelőre nem tárgyaltak konkrét árfolyamvédelmi lépésekről.

A piac már a 160 jen/dollár körüli szintet tartja annak a küszöbnek, ahol a jegybank és a tokiói kormány beavatkozhatnak, különösen, ha újabb hirtelen gyengülés következik. Elemzők szerint a mostani japán árfolyammozgások spekulatív jellegűek, és a szélesedő bizonytalanság miatt egy intervenció akár „egy-két hónapra” is stabilizálhatná a jent.

A forint szempontjából a nemzetközi háttér vegyes: a dollárerősödés elvileg kedvezőtlen, de a régiós devizákhoz képest a HUF továbbra is relatív felülteljesítő. Ebben szerepet játszik, hogy a magyar deviza már hetek óta trendszerűen erősödik az euróval szemben a magas kamatoknak köszönhetően, és ezek tartását a Magyar Nemzeti Bank kommunikálta is legutóbbi kamatdöntésekor. A reggeli adatok alapján ma is maradhat, akár át is vihet az elmúlt két év legerősebb szintjeit. A befektetők egy része a stabil nemzetközi kockázati étvágyat és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság csökkenését említi háttértényezőként, miközben a volatilitás továbbra is nagyobb az USD/HUF esetében.

A nap folyamán több fontos makrogazdasági adat érkezik, amelyek új irányt adhatnak a devizapiaci hangulatnak. Reggel a német termelői inflációról szóló beszámoló alakulása érkezik, délután pedig az Egyesült Államokból a friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed-index jönnek. Az eurózóna fogyasztói bizalmi indexe szintén a nap második felében jelenik meg. A piaci folyamatokat most az is befolyásolja, hogy az amerikai kormányzati leállás véget ért, így a statisztikai hivatalok sorra kezdik publikálni az elmúlt hetekben elmaradt adatokat – ez a következő napokban könnyen tovább növelheti a dollár körüli volatilitást.

Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás

Az októberi Fed-jegyzőkönyv szerint a döntéshozók megosztottak abban, szükség van-e decemberben újabb kamatcsökkentésre - közölte a Cnbc.

Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.

Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

