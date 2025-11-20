Ahogy erőre kapott, olyan gyorsan el is gyengült a forint

Londonból mondtak ítéletet a forintról: túlszaladt az árfolyam?
A Barclays modellje alapján a forint 5%-kal túlértékelt már az euróval szemben rövid távon, ezért a brit nagybank lezárta a forint mellett felvett pozícióját. A brit nagybank elemzői óvatosan optimisták a magyar fizetőeszköz kilátásait illetően, de figyelmeztetnek, hogy a fiskális lazításról szóló hírekre érzékeny lehet az árfolyam - számolt be a Bloomberg.
Már gyengül vissza a forint
A dollárral szemben késő délután ismét gyengülést mutat az árfolyam: az USD/HUF 331,61-nél jár.
Az euró esetében kisebb a mozgás, de ott is 382,15 fölé emelkedett vissza a jegyzés.
Eddig tartott a nagy visszatérés
A forint bár az amerikai makroadatok hatására – ahogy a dollár elkezdett visszaerősödni az euróra – újra erőre kapott, most már ismét gyengülésben áll: 382,15 fölé gyengült a közös európai devizával szemben.
Egész nap nem volt ilyen a forinttal
Már erősödésben áll a forint a dollárral szemben a napot nézve: 330,7-ig jött le a váltás, ami már 0,05 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából, miközben egy órája még 332,5 felett volt.
Az euróval szemben is lefordult az árfolyam, már 381,8 alatt van az árfolyam.
Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Beth Hammack, a clevelandi Federal Reserve elnöke élesen bírálta a további kamatvágások ötletét, szerinte ugyanis azok növelnék az inflációs és pénzügyi stabilitási kockázatokat egy már most is túlzottan laza környezetben. Figyelmeztetése a jegybankon belüli törésvonalakat is kiélezi, miközben a friss munkaerőpiaci adatok és a hiányzó statisztikák tovább nehezítik a decemberi döntés előkészítését.
Esnek az USA kötvényhozamai
Az amerikai államkötvények hozamai estek, miután a hosszú késéssel közzétett szeptemberi foglalkoztatási adatok vegyes képet mutattak, de továbbra is életben tartották a decemberi Fed-kamatvágás esélyét:
a tízéves referenciahozam két bázisponttal 4,11 százalékra csökkent.
A munkaerőpiaci friss adatai után a kereskedők 34 százalékra emelték annak valószínűségét, hogy a Fed decemberben harmadszor is negyedponttal csökkenti az irányadó kamatot, szemben a jelentés előtti mintegy 20 százalékos eséllyel.
Most már erősödésben áll a forint
A várt, munkaerőpiaci visszaesésről szóló konszenzussal szemben az amerikai adatok azt mutatják, hogy még mindig feszes a foglalkoztatottság. A kormányzati leállás miatt később érkező adatok után a dollár elkezdett gyengülni. Az EUR/USD már 1,153-ig jött vissza 1,15-ről.
A forint is követte a dollárt, az egész eddigi gyengülését pillanatok alatt ledolgozta a magyar deviza: a nyitó szintnél, 381,9-nél mozog már a kurzus.
Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól
Meglepően erős lett a foglalkoztatottság bővülése az USA-ban, miközben a bérek és a vártnál nagyobb ütemben bővültek. A munkanélküliségi ráta viszont kissé emelkedett. Összességében ez nem az a gazdaság, amitől sokan tartottak. Cikkünk folyamatosan frissül.
Kezd magára találni a forint
Az euróval szemben a forint elmozdult napi, 382,9-es mélypontjáról, már 382,25-ig tudott visszaerősödni, de ezzel még 0,1 feletti napi veszteséggel áll még.
Az arany is esik
Az arany árfolyama csütörtökön több mint 1 százalékkal esett – majd enyhén korrigált –, miután a dollár a kéthetes csúcs közelébe erősödött, és jelentősen csökkentek az esélyei annak, hogy a Federal Reserve decemberben kamatot vág. A spot ár már unciánként 4055,20 dolláron áll, a decemberi határidős jegyzés pedig 0,7 százalékkal 4053,80 dollárra süllyedt, miközben a dollárerősödés tovább rontotta a nem dollárban fizetők árpozícióját, és a befektetők a késve érkező amerikai munkaerőpiaci adatokra vártak.
Ezzel párhuzamosan kéthetes mélyponton van már az euró a dollárhoz képest: a kurzus ma 1,1513-ig jött le, ami 0,2 százalékos gyengülést jelent. Ez az euróveszteség foghatta ki időszakosan a szelet a forint vitorlájából is.
Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?
Sokan nem így képzelték a 2025-ös évet, amikor januárban 410-415 körül volt az euró árfolyama és küszöbön volt az elnökváltás az MNB-ben. Azóta szinte komolyabb akadály nélkül erősödik a magyar deviza, ami lassan a 380-as szintet is célba veheti az euróval szemben. Így jó úton jár a forint, hogy az utóbbi 25 év legnagyobb éves erősödését produkálja, ehhez már csak egy kicsit kellene kapaszkodnia december végéig.
Másfél hete nem látott mélyponton a forint a dollárral szemben
A forintárfolyam már érdemi, 1,5 egységnyi napon belüli veszteséggel áll a dollárral szemben, az árfolyam a november 12. óta nem látott 332,4-es szintnél áll.
Az euróhoz képest mérsékeltebb gyengülést produkál a magyar deviza, amely a keddi kamatdöntés után szigor mellett kiálló jegybanki kommunikáció miatt közel 2 éves csúcsra emelkedett. Az euróárfolyam most már 382,4.
Teljes titokban hatalmas paktumot kötnek Ursula von der Leyenék az EU-nak
Az Európai Unió és a CPTPP-országok elindították első közös kereskedelmi és beruházási párbeszédüket, amely a világkereskedelem több mint egyharmadát lefedő gazdasági blokk együttműködését mélyíti. A Csendes-óceáni partnerség átfogó és haladó szabadkereskedelmi megállapodásának tagjai közé tartozik Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Japán, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Peru, Szingapúr, az Egyesült Királyság és Vietnam is, így nagyon jelentős üzletet köthetne az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. A felek öt, konkrét területre fókuszálnak – a digitális kereskedelemtől a beszállítói láncok biztonságán át a WTO megerősítéséig –, és 2026-ra részletes munkatervet készítenek. A cél a szabályalapú kereskedelmi világrend közös védelme és azoknak a gyakorlati együttműködéseknek a felépítése, amelyek csökkentik a gazdasági függőségeket és növelik az ellenállóképességet.
Még mindig napi csúcsánál az EURHUF
A forint továbbra sem tudja hozni az elmúlt napokban látott erős formáját az euróval szemben, óvatosan gyengül tovább, már 382,5 környékén mozog az árfolyam.
A dollár esetében is ugyanígy a napi leggyengébb szintjénél mozog a váltás: 331,9 most a kurzus.
Nem talál magára a forint
A dollárhoz képest enyhén, de fokozatosan gyengül a forint, már 331,75-332 között mozgott az árfolyam az elmúlt két órában.
Az euróhoz képest már 382,45-nél jár a váltás. Különösebb hír nincs a gyengülés mögött, inkább csak egy óvatos korrekció indulhatott a deviapiacokon az elmúlt napok nagy menetelése után.
Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája
Sokan várták, hogy az egész Európai Unió növekedését berúghatja, de a német gazdaságélénkítő csomag hatásai bizonytalanok a 2026-os növekedési kilátásokat illetően. Egyelőre Berlin késlekedik a valódi tervek megvalósításával, ami sok tagállamnak, így Magyarországnak is rossz előjel. A német ipari termelők 40 százaléka például kirúgásokat is tervez.
Tovább kúszik lefelé a forint
A magyar deviza egyelőre enyhe gyengülésben van az euróhoz képest: bár kora reggel még a 381,5-ös szintet tesztelte a forint, mostanra már 382,3 környéké jár a váltás.
A dollárhoz képest is gyengülés látszik a kurzusban: 331-ról már 331,75-ig kúszott fel.
Enyhe gyengülés kezdődött
A forint negyedóra alatt 30 fillért esett az euróval szemben, ezzel már 382 környékén van az árfolyam, ami a záráshoz képest is gyengülést jelent.
Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött
A német termelői árak tovább csúsznak lefelé, és ez egyre erősebben húzza magával az inflációt is. A legnagyobb mozgás az energián és az élelmiszereken látszik, ahol a vajtól a földgázig több kulcstermék ára is markánsan esik.
Újabb csúcsoknál a forint, kérdés, mikor parancsolnak megálljt a piacok
A forint csütörtök reggel is erős maradt a főbb devizákkal szemben: az euró jegyzése 381,5-382 forint közelében ingadozik, vagyis a magyar deviza lassan kétéves csúcsán jár az EUR/HUF-ban. A grafikon alapján a forint a héten eddig látványos erősödési hullámot futott, és a 381,5–382 közötti sávban stabilizálódott, ami a 2024 eleje óta nem látott erős szintet jelenti.
Reggel 8:15-kor az árfolyam 381,6-nál áll.
A dollár–forint árfolyam is viszonylag nyugodt képet mutat reggel: a USD/HUF 331,3 körül jár, az elmúlt napok volatilitása után ez mérsékelt korrekciót jelez.
A nemzetközi devizapiacon ezzel párhuzamosan tovább erősödik a dollár. A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntéséről szóló jegyzőkönyveinek üzenete – miszerint „sok” döntéshozó már nem támogatná a decemberi kamatvágást – újabb lendületet adott a dollárerősödésnek, ami több fontos devizapárt is két-három hetes mélypontokra küldött.
Az euró 1,1510 dollárig csúszott vissza, az angol font 1,3040 közelébe gyengült.
Eközben a magyar idő szerint éjszakai-hajnali piaci hangulatot jól jelző új-zélandi dollár, valamint az ausztrál deviza hét hónapos mélypont után csak enyhén tudott korrigálni. A dollárindex átlépte a 200 napos mozgóátlagot, ami technikailag is megerősítette a trendet.
Ázsiában a jenre figyel mindenki: a japán valuta újabb tízhónapos mélypontra gyengült, miután a tokiói pénzügyi vezetők jelezték, hogy egyelőre nem tárgyaltak konkrét árfolyamvédelmi lépésekről.
A piac már a 160 jen/dollár körüli szintet tartja annak a küszöbnek, ahol a jegybank és a tokiói kormány beavatkozhatnak, különösen, ha újabb hirtelen gyengülés következik. Elemzők szerint a mostani japán árfolyammozgások spekulatív jellegűek, és a szélesedő bizonytalanság miatt egy intervenció akár „egy-két hónapra” is stabilizálhatná a jent.
A forint szempontjából a nemzetközi háttér vegyes: a dollárerősödés elvileg kedvezőtlen, de a régiós devizákhoz képest a HUF továbbra is relatív felülteljesítő. Ebben szerepet játszik, hogy a magyar deviza már hetek óta trendszerűen erősödik az euróval szemben a magas kamatoknak köszönhetően, és ezek tartását a Magyar Nemzeti Bank kommunikálta is legutóbbi kamatdöntésekor. A reggeli adatok alapján ma is maradhat, akár át is vihet az elmúlt két év legerősebb szintjeit. A befektetők egy része a stabil nemzetközi kockázati étvágyat és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság csökkenését említi háttértényezőként, miközben a volatilitás továbbra is nagyobb az USD/HUF esetében.
A nap folyamán több fontos makrogazdasági adat érkezik, amelyek új irányt adhatnak a devizapiaci hangulatnak. Reggel a német termelői inflációról szóló beszámoló alakulása érkezik, délután pedig az Egyesült Államokból a friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed-index jönnek. Az eurózóna fogyasztói bizalmi indexe szintén a nap második felében jelenik meg. A piaci folyamatokat most az is befolyásolja, hogy az amerikai kormányzati leállás véget ért, így a statisztikai hivatalok sorra kezdik publikálni az elmúlt hetekben elmaradt adatokat – ez a következő napokban könnyen tovább növelheti a dollár körüli volatilitást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás
Az októberi Fed-jegyzőkönyv szerint a döntéshozók megosztottak abban, szükség van-e decemberben újabb kamatcsökkentésre - közölte a Cnbc.
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa
A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Rendkívüli tárgyalás lesz Kijevben.
Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege
Így készülnek a jövőre.
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Az oroszok nagy győzelmet ünnepelnek.
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége
Több mint másfél éve nem láttunk ilyet.
Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot
Mutatjuk, mikor lesz abszolút győztes ez a befektetés.
Kulcsfontosságú szavazás jön Európa egyik legnagyobb országában, teljes a káosz
Monstrummá hízott a tervezet.
Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Nagyon nem ezt akarta hallani Donald Trump.
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
A diplomatát kísérő testőröknek kellett közbeavatkozniuk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.