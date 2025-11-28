  • Megjelenítés
Véget ért a Hálaadás - mit csinál a forint?
Deviza

Véget ért a Hálaadás - mit csinál a forint?

Portfolio
A reggeli órákban gyengüléssel nyitja a napot a forint. Ugyanakkor az euróval szemben rég látott csúcsok közelében mozog a magyar fizetőeszköz. A mai nap adatgazdasg napunk lesz. Részletes európai GDP adatok, valamint inflációs adatok is jönnek. A nap végén pedig a Moody's mond ítéletet Magyarországról.

A tegnapi nap az amerikai Hálaadás miatt a világ piacain egy helyben toporgással telt a kereskedés. Ez alól a forint sem volt kivétel. A reggeli órákban a forint 381,5 körül mözög az euróval szemben.

A euró jelenleg 1,1584 körül áll a dollárral szemben és az elmúlt 4 napban erősödést láthattunk.

A dollárral szemben 330 alatt a forint árfolyama.

A mai nap francia és spanyol részletes GDP adatok, valamint európai inflációs adatok érkeznek.

Az igazi show viszont az esti Moody's hitelminősítői döntés lesz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

