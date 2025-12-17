Olyan történhet a forinttal, amitől sokan félnek

Az euró-forint árfolyam a hónap elején rövid időre már 380 alá is benézett, ezt követően azonban látványosan kibillent az árfolyam. Előbb a Fitch kilátásrontása indított gyengülést, majd külföldről érkeztek olyan hírek, melyek arról szóltak, hogy a következő időszakban már jóval sebezhetőbb lehet a forint. De az MNB tegnapi kamatdöntését követő sajtótájékoztató is a gyengülés irányába mozdította a forintot, ugyanis a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett.
Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt.
Amitől sokan tartottak: itt van a trendforduló?
A kommunikáció lazulása is azonnal meglátszott az árfolyamon, amely most az idei legfontosabb ellenállását törte át, az 50 napos mozgóátlagot, amely az év második felében mindig megfogta a nagyobb gyengülési kísérleteket,
