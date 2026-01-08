Gyengül a forint

Csütörtök reggel alapvetően nyugodt képet mutat a devizapiac, a forint árfolyama szűk sávban mozog a főbb devizákkal szemben.

Az euróval szemben a jegyzések 384,5–385 forint körül alakulnak, az EUR/HUF kurzus 384,8 közelében jár, ami lényegében megegyezik a szerda esti szintekkel.

Az elmúlt három napban minimális, negyed százalék körüli gyengülés látható, de az árfolyam továbbra is közel van a több mint egyéves forintcsúcshoz, a 380-as szint feletti stabilizáció egyelőre megmaradt.

A dollár esetében szintén oldalazás jellemzi a reggeli kereskedést.

A USD/HUF jegyzések 329 körül mozognak, a forint kismértékben erősebb a szerdai záráshoz képest.

Az év eleje óta a dollárral szemben még mindig enyhe forintgyengülés látszik, de a mozgás eddig mérsékelt, és messze elmarad a tavalyi extrém kilengésektől. A dollár globálisan is inkább kiváró üzemmódban van: a befektetők vegyes amerikai makroadatok mellett várják a pénteki, kiemelten fontos foglalkoztatási jelentést.

Nemzetközi szinten az euró/dollár árfolyam 1,168 körül stabilizálódott, az év első rendes munkahetén kisebb korrekció látszik az euró tavalyi, rendkívül erős teljesítménye után.

A font enyhén gyengült, de továbbra is négyhavi csúcs közelében mozog. A japán jen sem mutat érdemi elmozdulást, 156,7 körül jár a dollárral szemben, a piac itt is inkább kivár a friss adatok előtt. A dollárindex gyakorlatilag változatlan, ami jól tükrözi az általános bizonytalanságot és az iránykeresést.

Az amerikai adatok vegyes képet festenek: a munkaerőpiacban lassulás jelei látszanak, miközben a szolgáltatási szektor év végén meglepően jól teljesített. Ez a kettősség erősíti azt a piaci várakozást, hogy a Federal Reserve januárban kivár, és az idei kamatcsökkentések üteme óvatos marad. A dollár szempontjából emellett politikai és jogi tényezők is előtérbe kerültek, különösen az amerikai vámokkal kapcsolatos legfelsőbb bírósági döntés miatt, amely akár már a héten megszülethet és rövid távon akár erősebb piaci reakciót is kiválthat.

A mai nap folyamán több olyan makroadat is érkezik, amely befolyásolhatja a forint és a nemzetközi devizák mozgását. Itthon reggel a turisztikai szálláshelyek novemberi forgalmi adatait teszik közzé, majd délelőtt megjelenik a decemberi előzetes államháztartási jelentés. Nemzetközi fronton már hajnalban megérkezett a kínai külkereskedelmi statisztika, reggel Németország ipari megrendelései jönnek, később az eurózóna munkanélküliségi adata következik.

A fő fókusz szokás szerint a délután az Egyesült Államokból várt heti munkanélküli segélykérelmek és a külkereskedelmi adatokon van. Ezek összességében meghatározhatják, hogy a jelenlegi nyugodt, oldalazó piac fennmarad-e, vagy megjelenik-e egy markánsabb elmozdulás a forint és a főbb devizák árfolyamában.

Címlapkép forrása: Portfolio