Sorra dőlnek a csúcsok, semmi sem állítja meg a forintot - Meddig tarthat a lendület?

Egyelőre úgy érezhetik a forint befektetői, hogy folytatódik 2025 a piacon, hiszen a magyar deviza megállíthatatlanul erősödik tovább. Úgy tűnik, hogy a közelgő parlamenti választások sem riasztják el a befektetőket, illetve nem fokozzák a kockázatokat a magyar devizával kapcsolatban. De mi az, ami ekkora támaszt ad a forintnak és meddig tarthat ez a helyzet? Van még tér lefelé?
Ott folytatja a forint, ahol tavaly abbahagyta

Miközben a nemzetközi devizapiac nem szűkölködött feszültségekben az év első hónapjában, a forint stabilan tovább menetelt. Legutóbbi cikkünkben már rámutattunk, hogy a magyar deviza januári erősödése a dollárral szemben a középmezőnyben volt globálisan.

Vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy a magyar devizát semmi nem tudja megállítani, nincsenek nagy kilengések, de stabilan tovább kapaszkodik az euróval és a dollárral szemben is.

Ennek jegyében

