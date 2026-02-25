Irányba állhat a dollár, de nem úgy, ahogy erről szó volt

Trump grönlandi kalandja után több európai befektető is a dollárkitettségének csökkentése mellett döntött, és sokáig úgy tűnt, ismét egy komoly dollárgyengülési hullám indulhat el. Az elmúlt hetekben viszont több olyan esemény is történt, ami a feje tetejére állíthatja ezt a gondolkodást. Szó lesz kamatokról és likviditásról, de még az is lehet, hogy a mesterséges intelligencia köp bele a dollár levesébe.

Az idei év is mozgalmasan indult a dollár számára. Magas amerikai államadósság, Trump venezuelai és grönlandi kalandjai, most pedig az újjáéledt kereskedelmi háború – ismerjük a forgatókönyvet, a trendnek egyértelműnek kellene lennie.

Azonban mégsem az, mert az AI egyik részvénypiaci szektort üti meg a másik után, és a háttérben a befektetők már helyezkedni kezdtek.

Ebben a helyzetben igyekszünk megmutatni a dollár mostani mozgatórugóit.