  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Irányba állhat a dollár, de nem úgy, ahogy erről szó volt

Trump grönlandi kalandja után több európai befektető is a dollárkitettségének csökkentése mellett döntött, és sokáig úgy tűnt, ismét egy komoly dollárgyengülési hullám indulhat el. Az elmúlt hetekben viszont több olyan esemény is történt, ami a feje tetejére állíthatja ezt a gondolkodást. Szó lesz kamatokról és likviditásról, de még az is lehet, hogy a mesterséges intelligencia köp bele a dollár levesébe.

Az idei év is mozgalmasan indult a dollár számára. Magas amerikai államadósság, Trump venezuelai és grönlandi kalandjai, most pedig az újjáéledt kereskedelmi háború – ismerjük a forgatókönyvet, a trendnek egyértelműnek kellene lennie.

Azonban mégsem az, mert az AI egyik részvénypiaci szektort üti meg a másik után, és a háttérben a befektetők már helyezkedni kezdtek.

Ebben a helyzetben igyekszünk megmutatni a dollár mostani mozgatórugóit.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility