Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed

Az amerikai jegybank szerdán dönt a kamatról. Változás szinte biztosan nem lesz, de a kérdőjelek napról napra nőnek: az iráni háború stagflációs forgatókönyvet rajzol, miközben a munkaerőpiac gyengülése kamatvágást indokolna. Powell utolsó ülései következnek, és a politika sem hagyja nyugodni.

Szerdán tart kamatdöntő ülést az amerikai jegybank egy olyan helyzetben, amikor a Hormuzi-szoros többhetes lezárása miatt magasabb inflációt és súlyos zavarokat áraz a piac az ellátási láncokban.

Ráadásul a kontextust sem érdemes figyelmen kívül hagyni. A világ nagy gazdaságai éppen egy fiskális lazítás közepén voltak, miközben az amerikai fogyasztást nagy kettősség feszítette.

Egy ilyen helyzetbe érkezik meg a kamatdöntés, ahol a piacot csak egy dolog fogja érdekelni: mennyire lesz szigorú a világ legnagyobb jegybankja?