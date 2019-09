A 20 leggazdagabb ázsiai család - A legtöbb magyar valószínűleg soha nem hallott róluk

1. Ambani család: $50,4 milliárd

Cég: Reliance Industries

Hely: India

Generáció: 3

2. Kwok: $38 milliárd

Cég: Sun Hung Kai Properties

Hely: Hong Kong

Generáció: 3

3. Chearavanont család: $37,9 milliárd

Cég: Charoen Pokphand Group

Hely: Tájföld

Generáció: 4

4. Hartono család: $32,5 milliárd

Cég: Djarum, Bank Central Asia

Hely: Indonézia

Generáció: 3

5. Lee család: $28,5 milliárd

Cég: Samsung

Hely: Dél-Korea

Generáció: 3

6. Yoovidhya család: $24,5 milliárd

Cég: TCP Group

Hely: Tájföld

Generáció: 2

7. Mistry család: $21,1 milliárd

Cég: Shapoorji Pallonji Group

Hely: India

Generáció: 5

8. Sy család: $20,9 milliárd

Cég: SM Investment

Hely: Fülöp-szigetek

Generáció: 3

9. Chirathivat: $20,3 milliárd

Cég: Central group

Hely: Tájföld

Generáció: 4

10. Kadoorie család: $18,5 milliárd

Cég: CLP Holdings

Hely: Hong Kong

Generáció: 4

11. Kwek/Quek család: $18,4 milliárd

Cég: Hong Leong Group

Hely: Szingapúr/Malájzia

Generáció: 3

12. Cheng család: $18,2 milliárd

Cég: Chow Tai Fook

Hely: Hong Kong

Generáció: 4

13. Ng család: $17,2 milliárd

Cég: Far East Organization

Hely: Szingapúr

Generáció: 3

14. Pao család: $16,7 milliárd

Cég: BW Group, Wheelock

Hely: Hong Kong

Generáció: 3

15. Tsai család: $16,2 milliárd

Cég: Cathay Financial, Fubon Financial

Hely: Tajvan

Generáció: 3

16. Hinduja család: $16 milliárd

Cég: Hinduja Group

Hely: India

Generáció: 4

17. Ho család: $14,9 milliárd

Cég: SJM

Hely: Hong Kong

Generáció: 2

18. Torii/Saji család: $14,8 milliárd

Cég: Suntory

Hely: Japán

Generáció: 4

Cég: Lee Kum Kee

Hely: Hong Kong

Generáció: 5

20. Chung család: $13,5 milliárd

Cég: Hyundai

Hely: Dél-Korea

Generáció: 3

A régió 20 leggazdagabb családjának vagyona mostanra már több mint 450 milliárd dollárra rúg, alátámasztva azt, hogy a világ gazdasági motorja Ázsia. Nem meglepő, hogy a térség egy részében erőteljes gazdasági egyenlőtlenségek alakultak ki, és ez a szakadék csak tovább mélyül. A hongkongi régió 6 családnak is otthont ad, amelyet az egyik legnagyobb mértékben sújt a probléma.A Bloomberg úgy kategorizálta be a családi vagyonokat, hogy az első generációs vagyonok nem kerültek bele a toplistába, így például Jack Ma, az Alibaba Group alapítója sem. Azok sem kerültek fel a listára, ahol a cég öröklése csupán egy örökös kezében összpontosul. Xi Jinping kínai vezető előző években folytatott kampánya az "extravagáns" élet ellen egyébként is visszavágta a kínai gazdag réteget. E kritériumok mellett egészen sok kínai nagytőkés nem került fel a listára, akit várnánk.A gazdag ázsiaiakat jól leírja a mondás miszerint "Gazdag az az ember, akinek nincsen adóssága". Többségük elkerülte az utóbbi évek hitelmegszorítását, ami társaikat sújtotta. Ez leginkább igaz volt Kínára és Indiára.Ahogy az ázsiai dinasztiák felkészülnek arra, hogy átörökítsék a vagyonukat a következő generációra, de a jövedelmi egyenlőtlenség egy kevésbé komoly aggodalom, mint Nyugaton.Hong Kong, India és Szingapúr - mint a "Kőgazdag ázsiaiak" című film helyszínei - mind eltörölték a vagyon-, illetve örökösödési adót. "Az, hogy Ázsiában a közvita egyáltalán nem szól a vagyonadóról, egyszerre fura és káros" - állítja a vagyonadó egyik ritka elhivatottja, Donald Low, a Hongkongi Egyetem Tudomány és Technológia professzora.Dhirubhai Ambani, Mukesh és Anil apja kezdte építeni a Reliance Industries elődjét még 1957-ben. Amikor Dhirubhai 2002-ben végrendelet nélkül halt meg, a megboldogult özvegyének kellett Dhirubhai két fia közötti egyességet kialkudnia arról, hogy a családi vagyont ki milyen mértékben kezelje. Mukesh van jelenleg a Mumbai-i konglomeráció élén, ami a világ legnagyobb olajfinomító komplexumát birtokolja.Kwok Tak-seng 1972-ben alapította a Sun Hung Kai Propertiest. A vállalat azóta Hong Kong legnagyobb ingatlanfejlesztője lett és egyben a Kwok családi vagyon forrása. A fiai, Walter, Thomas és Raymond 1990-ben vették a cég fölötti irányítást, miután apjuk meghalt. Érdekesség, hogy Waltert 1997-ben elrabolták, de egy hétre és 80 millió dollár váltságdíj átutalását követően elengedték.Chia Ek Chor 1921-ben hátrahagyta a tájfun által elpusztított dél-kínai szülőfaluját és új életet kezdett testvérével Tájföldön zöldségmagvak árulásával. Majd egy évszázaddal később Chia fia, Dhanin Chearavanont lett a szenior elnöke a Charoen Pokphand Groupnak, ami egy étellel, kiskereskedelemmel és telekommunikációval foglalkozó konglomeráció.Oei Wie Gwan 1950-ben megvett egy cigarettamárkát és átnevezte Djarumra. Az üzlet kinőtte magát Indonézia egyik legnagyobb cigarettagyártójának. Miután 1963-ban Oei meghalt, a fiai Michael és Budi diverzifikálták a cég portfolióját azzal, hogy befektettek a Bank Central Asia-ba. Az a részesedés azóta a család vagyonának nagy részét teszi ki.Lee Byung-chull a Samsungot eleinte egy gyümölcsök, zöldségek és halak exportálásával kereskedő cégként alapította 1938-ban. Az elektronikába úgy került, hogy 1969-ben megalapította a Samsung Electronicsot, ami azóta a világ legnagyobb okostelefonokat és memória chipeket gyártó cégévé nőtte ki magát. 1987-es halálát követően a harmadik fia, Lee Kun-hee vette át az üzlet vezetését. Ő sajnos egy szívroham miatt munkaképtelenné vált 2014-ben, így a fia, Jay Y. Lee vette át a Samsung vezetését.Chaleo Yoovidhya eredetileg a TC Gyógyszerészeti céget alapította meg 1956-ban, hogy gyógyszereket adjon el. Később bővített a fogyasztói termékek felé és 1975-ben feltalált egy energiaital, amit Krating Daeng-nek nevezett el, ami "red bull"-t jelent táj nyelven. Ezt az italt később egy ausztrál kereskedő, Dietrich Mateschitz fedezte fel egy üzleti úton, és öszeállt Chaleoval, hogy módosítsák a receptet és világszinten értékesítsék a Red Bullt. A Yoovidhya család és Mateschitz vagyon leginkább a Red Bull sikerességével magyarázható. Chaleo halálát követően 2012-ben fia, Saravoot Yoovidhya vette át a TCP Group vezérigazgatói pozícióját.A Mistry családi üzletet 1865-ben alapították Indiában, amikoris Pallonji Mistry nagyapja elindíította az első építési üzletét. Shapoorji Pallonji Group most már több üzletágban is jelen van, beleértve a műszaki és építési iparágat. A családnak vannak részvényei a Tata Sonsban is, a fő holding cég a Tata Group mögött, ami több mint 100 országban működik és több mint 700.000 ezer alkalmazottja van.Henry Sy Kínában született, viszont 12 évesen a Fülöp-szigetekre költözött. Segítette apját a rizs, szardínia és szappan eladásában, mielőtt megnyitotta az első cipőboltot 1958-ban. A manilai kis belvárosi bolt egy konglomerátummá nőtte ki magát az évek során, aminek már vannak érdekeltségei a kiskereskedelemben, a bank- illetve ingatlanszektorban. Mára a csoport már 63 osztállyal és 56 szupermarkettel üzemel.A Chirathivatok irányítják a Central Groupot, amit mostanra a harmadik generációs Tos Chirathivat vezeti. A táj család kínai felmenőkkel eleinte Tiang Chirathivat vezette, aki Hainanból vándorolt be Tájföldre. Kezdetekben egy kicsi családi boltként alakult Bangkokban, 1947-ben, de manapság a Central Group Tájföld legnagyobb privát kereskedelmi konglomerát, több mint 50 leányvállalattal.1880-ban Elly Kadoorie és az idősebb testvére Ellis megérkezett Hong Kongba, hogy a Sasson családnak dolgozzon. A testvérek később alapítottak egy brókercéget és felhalmoztak több részvényt is bankokban, ingatlanokban és energia-előállító létesítményekben. Elly unokája, Michael a jelenlegi elnöke az üzleteknek.Kwek Hong Png alapította három testvérével a Hong Leong céget még 1941-ben Szingapúrban. A legidősebb fia, Kwek Leng Beng vezeti most a szingapúri működést, ami ingatlanfejlesztéssel és vendéglátásra szakosodott. Az unokaöccsét, Quek Leng Chant küldték Malájziába, hogy vezesse a család ottani üzletét, ami később az ország legnagyobb konglomerátjává vált.A Cheng család irányítja a Chow Tai Fook ékszerészetet. 1929-ben alapították a céget, de ezen felül a New World Development céget is ők birtokolják, ami ingatlannal és infrastruktúrával foglalkozik.Ng Teng Fong Kínából költözött Szingapúrba 1934-ben. A szüleinél dolgozott a szójaszósz-gyárban, és mint biciklijavító is tevékenykedett. Ahelyett, hogy folytatta volna a családi vállalkozást, áttért inkább az ingatlanfejlesztésbe és létrehozta a Far East Organizationt 1960-ban. Épített utakat is Hong Kongba és ő alapította a Far East leányvállalatát, a Sino Groupot. Mostanra, idősebb fia, Robert vezeti a hongkongi működést, miközben fiatalabbik fia, Philip irányítja a szingapúri üzletüket.Yue-Kong Pao 20.000 hongkongi dollárral indította a szállítmányozási cégét, amit Shanghaiból Hong Kongba hozott át 60 évvel ezelőtt. A cég 1979-ig több mint 200 hajót halmozott fel, ami akkor a világ legnagyobb független hajóállományának volt mondható. A piaci környezetre reagálva Pao nyitott az ingatlanok felé, amit a hajóeladásokból finanszírozott. A családi vagyon mostanra nagymértékben a hongkongi ingatlanfejlesztő Wheelockból származik. Amikor 1991-ben meghalt, az üzletet felosztották négy lánya és azok családjai között.A Tsai testvérek 1962-ben alapították a Cathay Life Insurance-t. 1979-ben a család úgy döntött, hogy felosztja az üzletet, ahol Tsai Wan-lin a Cathay Life Insurance-t vitte tovább és Tsai Wan-tsai a Cathay Insurance-t. A Cathay Insurance-t később Fubon Insurance-re nevezték át. A család mostanra két nagy pénzügyi holdingot birtokol Tajvanon és más szektorokba is befektettek, mint például az ingatlan és a telekommunikáció.Parmanand Hinduja, eredetileg Shikarpurból utazott (most Pakisztán területén található) Mumbaiba, hogy létrehozza az üzletét a kereskedés és bankszektorban 1914-ben. 5 évvel később megnyitotta az első irodáját Teheránban. A központja a csoportnak 1979-ig ott is maradt. Parmanand 1971-ben meghalt. Ezek után fiai, Gopichand és Srichand Londonba költöztek, Prakash Genfbe, míg Ashok Mumbaiban maradt. A Hinduja csoportnak mostanra van érdekeltsége az energia, az autógyártás, a pénzügyi és az egyészségügyi szektorban. A családi Indiában birtokol ingatlanokat, további más városokon kívül (például London).Stanley Ho és az üzleti partnerei nyerték el Macau első kaszinó létesítésének jogát 1962-ben. A Ho család irányítja az SJM Holdingsot, ami a kaszinókat és a hoteleket birtokolja. A vagyonuk több örökös között oszlik meg.A Suntory alapítója, Sinjiro Torii 1899-ben nyitotta első üzletét, ahol bort és nyugati italokat értékesített. A fia, Keizo Saji átvette az üzlet vezetését 1961-ben. Az ő vezetése alatt a Suntory egy multimilliárdos konglomeráttá nőtt, aminek vannak érdekeltségei különböző alkoholos italokban és egészségügyi ételekben. Az alapító unokája, Nobutada Saji a cég mostani vezetője.19. Lee család: $14,7 milliárdLee Kum Sheung találta fel a kagylószószt és alapította meg a Lee Kum Kee-t 1888-ban. Amikor az eredeti kagylószósz-gyár leégett 1902-ben, az üzletet újra kellett építani a közeli Macaunban, ahol addig maradt, amíg nem költöztették át a gazdagabb Hong Kong városba. A harmadik generációs Lee Man Tat konszolidálta a cég vezetését a nagybátyától és testvérétől történt visszavásárlásokkal. A család később átevezett a gyógyászati kiegészítők üzletébe 1992-ben, amikor is megalapították az LKK Health Products Group-ot és elkezdtek előállítani és eladni gyógynövényi termékeket.Chung Ju-yung alapította a Hyundai-t 1946-ban, mint egy műszaki és építési vállalat. Egy olyan konglomeráttá nőtte ki magát, ami mára autóktól a hajókig mindent gyárt. 2001-ben halt meg, nem sokkal azután, hogy a csoportot felbomlasztotta a vállalatvezetésért harcoló két fia. Ez a Hyundai Motor szétválasztását eredményezte, amit az alapító második fia, Mong-koo vezet. A Hyundai Motor a világ második legnagyobb autógyártója.