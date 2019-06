Hihetetlen, ami a magyar alapkezelőknél folyik - Egymásnak adják át a széket a nagyok

Átvette az Erste az első helyet az OTP-től

Már a 2017-es adatoknál is lehetett látni, hogy jön fel az Erste Alapkezelő az OTP-re, tavaly pedig már nemcsak beérte, de le is körözte a szolgáltatót, így tavaly év végén már az Erste kezelte a legtöbb vagyont a hazai alapkezelők között 1033 milliárd forinttal .

. Az OTP kezelt vagyona az utóbbi 3-4 évben kis mértékben, de folyamatosan csökkent, tavaly viszont 17%-kal esett vissza a vagyon 2017-hez képest. Ezzel az OTP alapjainak nettó eszközértéke beesett ezermilliárd alá, tavaly év végén ez 918 milliárd forintot tett ki.

A harmadik helyezett K&H Alapkezelő az OTP-hez hasonlóan csökkenő kezelt vagyont tud felmutatni, a tavalyi 754 milliárd forint 2%-os visszaesést jelent a 2017-es kezelt vagyonhoz képest. Az eddig negyedik helyezett Hold Alapkezelő pedig már a hatodik helyre csúszott vissza, őket az OTP Ingatlan és a CIB Alapkezelő előzi meg.

Az OTP Ingatlan elképesztőt ment a kezelt vagyonban, egy év alatt közel 60%-kal ugrott meg a kezelt vagyon, a tavalyi 360 milliárddal felért a negyedik helyre.

Csökkenő vagyonról az OTP, A K&H és a Hold mellett még az MKB-Pannónia és a Budapest Alapkezelő számolhat be tavalyra, közöttük is a Budapest Alapkezelő vagyona csökkent leginkább egy év alatt, 28%-kal. A vagyonnövekedést felmutatók között volt az Erstén és az OTP Ingatlanon kívül az Aegon, a Diófa és a CIB Alapkezelő.

Tavaly év végén a BAMOSZ adatai szerint összesen 6163 milliárd forintnyi vagyon volt a hazai befektetési alapokban, ebből közel 5324 milliárd a tíz legnagyobb alapkezelőnél. EzzelMíg a legfrissebb, 2017-re vonatkozó MNB-s Aranykönyv szerint az első öt helyezett sorrendje az OTP, Erste, K&H, Hold és Budapest Alapkezelő volt, tavaly a BAMOSZ-on és az éves jelentésekből elérhető adatok szerint az Erste Alapkezelő vette át az első helyet, őket az OTP, a K&H, az OTP Ingatlan és a CIB követi. Van tehát változás bőven.

A Hold Alapkezelő profitja volt a legmagasabb, az MKB-Pannónia triplázott

A tavalyi év bővelkedett a meglehetősen hektikus tőkepiaci időszakokkal, ilyen volt az utolsó pár hónapja is (köztük a december), ez pedig sok alap esetében tőkekivonásokat eredményezett a befektetők részéről. Ilyenek voltak az abszolút hozamú alapok, de néhány részvényalap is, tavaly egyedül az ingatlanalapok mutattak erős számokat (nem véletlenül ment ekkorát kezelt vagyonban az OTP Ingatlan sem vagy az Erste). Mindez az alapkezelők profitszámain is meglátszott, bár volt néhány szereplő a nagyok között, amely növelni tudta éves összevetésben a nyereségét, de voltak visszaesések is.. Nyilván sok minden lehet a háttérben, de az alapkezelő eredménykimutatásának főbb soraiból látszik, hogy az árbevétel az, ahol az alapkezelő 2017-hez képest tavaly visszafogottabb számokkal tudott előrukkolni, ez pedig kihatott a profitra is.Az OTP tavalyi 4,3 milliárd forintos profitja a második helyre volt elég a legnagyobb alapkezelők között, őketA legnagyobb tíz szolgáltató között tehát az MKB-Pannónia nyeresége nőtt a legnagyobbat, őket a vagyoncsökkenés ellenére a Budapest Alapkezelő követi közel 80%-os profitnövekedéssel, majd az Erste, az OTP Ingatlan, a K&H, a Hold és a CIB következik. A többiek, tehát az OTP, a Diófa és az Aegon profitja visszaesett az egy évvel korábbi szintről.

Ezzel összefüggésben megnéztük azt is, hogyan alakult a vagyonarányos megtérülés a szektor legnagyobb szereplőinél. Közülük. Az Aegon Alapkezelő 0,77%-os megtérülése a harmadik helyre volt elég, holott 2017-ben még az Aegon is 1% feletti megtérüléssel bírt. A vagyonarányos megtérülés alapján 2017-ben a negyedik helyre a Budapest Alapkezelő fért fel, az OTP pedig a középmezőnybe került 0,47%-kal.