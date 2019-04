Azonnali fizetés 2019.04.12 13:25 Arra a kérdésre, hogy az azonnali fizetések pilot üzemmódban indulhatnak, Johancsik Tibor elmondta, az OTP mindent megtesz a követelményeknek, de a bak szakemberei szerint a jelenleginél több tesztelésre van szükség ahhoz, hogy megnyugtatóan lehessen elindítani a rendszert.

Peak hitel? 2019.04.12 13:22 A Portfolio tegnapi konferenciáján hangzott el, hogy a lakossági hitelkihelyezések 2020-2021-ben tetőzhetnek, erre Csányi azt mondta, hogy a banki termékek penetrációja alapján a régióban több országhoz képest is le vagyunk maradva, ezért van még tere a lakossági hitelek emelkedésének.

Megállás majd nekirugaszkodás 2019.04.12 13:20 A Portfolio kérdésére, hogy az akvizíciók utáni megállás mit jelent, Csányi egy idézettel válaszolt, Churchill mondta annak idején Európa felosztása után, hogy ebéd után jön az emésztés, ehhez hasonló most az OTP helyzete, mivel bőven lakmározott a magyar bank az európai bankpiacon, sok erőfeszítést igényel az akvirált bankok integrálása, most is több mit 300 kolléga dolgozik külföldön. Ráadásul Magyarországon az elmúlt 20 év legnagyobb IT-projektje indult el az OTP-nél, a megvett bankoknál pedig sok fiókot be kell zárni, hogy szinergiákat lehessen érvényesíteni, és folyik a bank teljes újraszabályozása folyamatok mentén, Csányi szerint ezért nem lehet tovább terhelni a tőkét és a menedzsmentet sem, ezért állnak meg egy időre az akvizíciókkal. A felvásárlásoknak azonban még nincs vége, Csányi azt mondta, hogy a megállás után még egy nagyot nekirugaszkodik az OTP, mivel a következő 3-5 évben jelentős konszolidáció jön még az európai bankpiacon, ebben pedig az OTP is részt kíván venni.

Egy elég 2019.04.12 13:18 Csányi nem ért egyet azzal, amit Nagy Márton tegnap mondott, vagyis, hogy 5-6 nagybankra van szükség Magyarországon, a bankvezér szerint ugyanis egy bőven elég lenne. Ebben a témában az OTP már küldött egy hosszú levelet Nagy Mártonnak, amiben cáfolták a jegybankár állításait, kiemelve, hogy a magyar bankszektor már most is hatékonyan működik. A levél szerzője Bencsik László volt.

Elnök és vezérigazgató 2019.04.12 11:45 Megszavazta a közgyűlés, hogy az OTP-nél a jelenleg egy személyben Csányi Sándor által betöltött elnöki és a vezérigazgatói pozíció külön-külön is betölthető legyen. Többször hangsúlyozták az eseményen, hogy ez csak egy elvi lehetőség. Csányi Sándor a napirendi ponttal kapcsolatban szót kért, és elmondta, hogy annak idején az elnöki és a vezérigazgatói pozíció egyszemélyben való ellátását Csányi Sándor javasolta, most a pozíciók szétválasztását is a bankvezér javasolta. Ez a javaslat a bankon belül és kívül is turbulenciákat okozott, de Csányi mindenkit megnyugtatott, rövid távon nem szándékozik megválni semelyik poszttól, de mivel sokat van távol, idén már 12 országban lesz jelen az OTP és vannak egyéb pozíciók, elfoglaltságok (UEFA, FIFA), ezért előfordulhat, hogy egyszer majd egyik vagy mindkét pozíciótól megválik. Csányi javaslatára a banknál újra alelnököt neveznek ki, aki Csányi távollétében feladatokat lát el, az igazgatóság Erdei Tamást választotta meg erre a posztra.

Még 3 bank 2019.04.12 11:27 Egy kisrészvényes kérdezett rá arra, hogy a magas eredményből miért nem fizet magasabb osztalékot az OTP. Csányi erre azt válaszolta, hogy ő is kisrészvényes a bankban, így ő is örülne magasabb osztaléknak, de az OTP további akvizíciókra készül, erről még a közgyűlést megelőző percekben is folytattak megbeszélést az OTP vezetői, hiszen a konkurensek is aktívak. Összesen 3 bankról van szó, és akkor meg is fogunk állni , mondta Csányi. (hogy csak megpihen, integrál a bank, vagy hosszabb időre lezárja az évek óta tartó akvizíciós körutat, az nem derült ki a bakvezér szavaiból) Az akvizíciókhoz viszont tőkére van szükség, az esetleges osztalékemelés veszélyeztetheti a tőkemegfelelést.

Osztalék 2019.04.12 11:10 Az OTP 17,34 milliárd forint általános tartalékot képez, a tárgyévi eredményből 61,32 milliárd forint osztalékot fizet ki. Az osztalék részvényenként 219 forint, mivel azonban a saját részvényekre nem fizet osztalékot a bank, a tényleges osztalék számításaink szerint közel 221 forint.

Nem adják fel 2019.04.12 11:06 Romániában bankot vett volna az OTP, de a helyi jegybank elutasította a bankvásárlást, az OTP azonban nem adta fel, hogy növekedjen Romániában, hiszen egy 20 milliós, alulpenetrált piacról van szó, ahol sok magyar vállalkozás működik.

Kudarc 2019.04.12 10:50 Oroszországban Touch Bank néven kizárólag direkt bankot épített az elmúlt években az OTP, a pénzintézet azonban tartósan veszteséges volt, nem tudott érdemben piacot szerezni, ezért tavaly úgy döntött az OTP, hogy ezt a kísérletet befejezi. Kudarcot vallottunk, mondta Csányi.

Árfolyam, árazás 2019.04.12 10:45 A legmagasabb célára 15 500 forinttal a JP Morgan-nek van az OTP-re, minden komoly befektetési bank vételre ajánlja az OTP-t, a P/BV mutatója 1,9, az OTP van legmagasabbra értékelve, emeli ki Csányi. A bank piaci kapitalizációja 11 milliárd euró, jóval nagyobb már, mint a 7 milliárd eurós Raiffeisen, pedig az 1990-es években a Raiffeisen volt A Bank a régióban, mondja Csányi.

Igazságtalan a tranzakciós illeték 2019.04.12 10:30 1 milliárd eurós eredményt ért el tavaly az OTP, ebből 38 százalékot adtak a külföldi bankok. Annak ellenére lett magas az eredmény, hogy magyar és szlovák bankadót (összesen 15,3 milliárd forint), ráadásul tranzakciós illetéket is fizet a bank, az OTP-nek volt egy halvány reménye, hogy ennek csökken a mértéke, mivel rendkívül igazságtalannak tartják. Az OTP-t aránytalanul sújtja a tranzakciós illeték, sok a szegényebb ügyfél, aki 1-2 tranzakcióval kiüríti a számláját, Csányi lobbizik, hogy ne kelljen illetéket fizetni.

Vadász a lesen 2019.04.12 10:30 Sok akvizíciót hajtott végre az OTP az elmúlt években, vadászhasonlattal mint a vadász, ültünk a lesen, és vártuk, hogy jöjjön egy kedvező lehetőség, mondta Csányi. Több mint 200 bankot világított át az OTP az elmúlt években, aztán egy olyan bankcsoport került a látómezőbe (SocGen), amelyik több régiós bankjától is megvált.

Elkezdődött 2019.04.12 10:12 A részvételi arány 57,87 százalék, 160 millió szavazó részvény van jelen, a közgyűlés határozatképes. Új napirendi pont nincs, felvételére nincs lehetőség. Csányi Sándor nyitotta meg az eseményt, részletesen még nem beszélt a 2018-as eredményről, előljáróban csak annyit mondott, soha rosszabb évünk ne legyen.