A német kormány gigabankot hozna létre

A hírügynökség azt írta, hogy a kérdésről májusban már egyeztetett Berlinben Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter és Jörg Kukies német pénzügyminiszter-helyettes. Az idézett források szerint Berlin azt szeretné, ha az új bank székhelye Németországban lenne.A német államnak 15,5 százalékos részesedése van a Commerzbankban és ezzel a bank legnagyobb részvényese.Már régóta szó volt arról, hogy a két legnagyobb német bank, a Deutsche Bank és a Commerzbank összeolvad, azonban megfeneklettek a tárgyalások a felek között. A két bank április végi bejelentése szerint alapos elemzés után nyilvánvalóvá vált, hogy az egyesülés sem a bankok részvényeseinek, sem más érintettjeinek nem állna érdekében, így befejezik a tárgyalásokat.Miután a Deutsche Bankkal folytatott összeolvadási tárgyalások dugába dőltek, két komoly érdeklődő is megjelent a Commerzbanknál, mindketten tanácsadó cégeket is felfogadtak már. A Commerzbank és az ING nem kommentálta a Bloomberg jelentését.Az ING és az UniCredit is jelentős német érdekeltséggel rendelkezik már most is, ezek számára különösen a Commerzbank erős német kis- és középvállalati ügyfélköre lehet érdekes, amely egyébként a német gazdaság gerincét jelenti.