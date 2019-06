Az MNB a zöld pénzintézeteket díjazta

az ökológia fenntarthatóság Magyarország versenyképességének kulcseleme, amelyhez zöld közgazdasági gondolkodásra és megfelelő pénzügyi termékekre is szükség van.

2019-ben a Zöld Bank Díjat a K&H Banknak ítélte, amely az egyik legfontosabb napenergia-finanszírozó bank, s környezetirányítási rendszere is kiemelkedő.

ítélte, amely az egyik legfontosabb napenergia-finanszírozó bank, s környezetirányítási rendszere is kiemelkedő. A Zöld Biztosító Díjat a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kapta, elsősorban a zöld szempontok biztosítási termékeiben való fokozott érvényesülése miatt.

kapta, elsősorban a zöld szempontok biztosítási termékeiben való fokozott érvényesülése miatt. A Zöld Befektetési Szolgáltató Díjjal a Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt. zöld tevékenységét ismerték el, amely - a klímabarát gazdaságra való átállás egyik kulcseszközének - a szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedési piacának európai szinten is meghatározó szereplője.

Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt. zöld tevékenységét ismerték el, amely - a klímabarát gazdaságra való átállás egyik kulcseszközének - a szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedési piacának európai szinten is meghatározó szereplője. A Zöld Pénzügyi Innovátor Különdíjat a Gránit Bank nyerte el, elsősorban a teljeskörű digitális működéséért, s a zöldenergia finanszírozásban betöltött szerepéért.

nyerte el, elsősorban a teljeskörű digitális működéséért, s a zöldenergia finanszírozásban betöltött szerepéért. A pályázat összesített kategóriáját jelentő Zöld Pénzügyi Díjjal a bíráló bizottság az OTP Bankot jutalmazta, amely a banki és befektetési szolgáltatásaiban egyaránt megjelenít zöld elemeket, s a fenntarthatósági szempontú kutatás, oktatás és szponzoráció területén is példaértékű szerepet tölt be.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén februárban hirdette meg Zöld Programját a környezet megóvását célzó magyarországi pénzügyi szolgáltatások támogatása, illetve a piaci szereplők és saját ökológiai lábnyomának további csökkentése érdekében. A jegybank a program keretében több kategóriában, hagyományteremtő céllal, a piaci szereplők "zöldítésének" támogatására és a környezetvédelem ügyéért legtöbbet tett intézmények elismerésére Zöld Pénzügyek Díj néven alapított díjat.A budapesti ünnepélyes díjátadó rendezvényen Matolcsy György jegybankelnök nyitóbeszédében az MNB fontos célkitűzésének nevezte a hosszú távú fenntartható gazdasági növekedés elősegítését. Hangsúlyozta, hogyA pályázatok értékelése azt mutatja, hogy a pénzügyi intézmények valamennyi szektorban kiemelkedő lépéseket tesznek saját ökológiai lábnyomuk csökkentésére, s termékeik egy részébe is beépülnek a környezettudatossági szempontok. Többségüknél számokban mérhetően mérséklődött az elmúlt években a károsanyag kibocsátás, az energiafelhasználás mértéke, s számos zöld megoldás bevezetésével is törekszenek a környezetbarát működésre. A zöld pénzügyi folyamatok további ösztönzéséért - figyelemmel a pénzügyi intézmények jelentős érdeklődésérére is - az MNB a következő években is meghirdeti Zöld Pénzügyek Díj pályázatát a pénzügyi intézmények számára.