Bitcoin-kereskedési üzletágat nyit a Goldman

A pénzintézet indulás után persze nem kezd el egyből Bitcoinnal kereskedni, először azon fognak dolgozni, hogy a virtuális pénzzel való kereskedés kockázatait mérsékelni tudják, és felügyeleti engedélyt szerezzenek. Ezután várhatóan a saját pénzüket használva majd Bitcoin futures-ügyletekkel kezdenek el kereskedni, ügyfelek megbízására. Később a saját futures-terméküket is létrehozhatják majd.A Wall Street-i bankok közül a Goldman lesz az első, amely ügyfeleknek is felkínálná a Bitcoint. Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója egyenesen csalásnak nevezte a technológiáját.Rana Yared, a Goldman egyik vezetője, aki felügyeli a műveletet, úgy véli, hogy a Bitcoin nem csalás, viszont nem is egy olyan technológia, amely egyik napról a másikra meghódítja majd a világot. Hozzáteszi: a Bitcoin nem nevezhető fizetőeszköznek, viszont ügyfeleik úgy tekintenek rá, mint egy alternatív vagyontárolási eszköz. Elsősorban az ő igényeik kielégítésére húzzák fel az új üzletágat.A Goldman már fel is vette első kriptokereskedőjét: Justin Schmidt, egy volt hedge fundos, aki otthagyta alapját, hogy kriptóval kereskedjen, két hete csatlakozott a Goldman csapatához.