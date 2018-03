Dőlnek a rekordok az OTP-nél - Ilyen hangulatban ez is kevés lehet

Dőlnek a rekordok

Több rekord is született

Mielőtt rátérünk a checklistre, nézzük, milyen lett a negyedév és az év, és milyenek lettek a számok ahhoz képest, amit az elemzők vártak. A bank a felső sorokon hozta a vártat, a működési eredmény soron is csak 1 milliárd forint az eltérés, de mivel a bank kevesebb céltartalékot képzett, mint amire az elemzők számítottak, az adózott eredmény már közel 3 százalékkal jobb lett, a korrekciós tételek soron pedig 8,9 milliárdos plusz áll (+14,7 milliárd forint az akvizíciók hatásához kapcsolódóan, -5,6 milliárd forint döntően átértékelésekhez kapcsolódó dóhatás) a várt 3,7-tel szemben, így összességében a bank profitja 68,5 milliárd forint lett, 11 százalékkal meghaladva a várakozásokat.

Az OTP profitja 68 milliárd forint lett a negyedévben, ilyen magas negyedik negyedéves profitja még soha sem volt a bankcsoportnak.

A bankcsoport összes bevétele közel 8 százalékkal nőtt, ezen belül a díj- és jutalékbevételek több mint 20 (!) százalékkal, de mivel a működési költségek is nőttek 14 százalékkal, ezért a működési eredmény gyakorlatilag stagnált. A profit részben azért nőtt az egy évvel korábbihoz képest 159 (!) százalékkal, mert a bank az egy évvel korábbi 48 után a tavalyi negyedik negyedévben már csak 19 milliárd forint céltartalékot képzett meg, ráadásul a korrekciós tételek soron is 8,9 milliárd forintos plusz áll, szemben az egy évvel korábbi 1,8 milliárd forint mínusszal.

korábban soha nem volt még ilyen magas az OTP csoport éves profitja.

Ha az egész évet nézzük, akkor az látszik, hogy részben az organikus növekedés, részben az akvizíciók miatt megtört a 3 éve tartó csökkenés az összes bevétel soron, a bevételek 9 százalékkal 805 milliárd forintra nőttek, ráadásul a működési eredmény 4 év visszaesés után szintén nőtt, 8 százalékkal 363 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig 39 százalékkal 281 milliárd forintra nőtt,Azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy sok minden kellett a rekordprofithoz, azon túl, hogy a legtöbb piacán tényleg jó megy a banknak, a volumenek nagyot nőttek, a hitelportfólió minősége pedig tovább javult, emiatt nem csak kevesebb céltartalékot kellett képezni, de visszaírásokra is sor került, ráadásul a mostani számokban már a korábban megvett AXA 12 havi, a Splitska 8 havi és a Vojvodjanska 1 havi eredménye is benne van, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy időközben a társasági adókulcs 19-ről 9 százalékra csökkent, és a bankadó kulcsa is alacsonyabb lett.

Checklist

1. Marzserózió és volumenbővülés - Melyik az erősebb?

Most pedig nézzük, hogy mik a legfontosabb témák a banknál!A marzsokban egyelőre nem látszik fordulat, a nettó kamatmarzs a negyedik negyedévben 5 bázisponttal 4,38 százalékra esett vissza, az év egészében 26 bázisponttal 4,56 százalékra csökkent. A visszaesést egyrészt a csökkenő kamatkörnyezet okozza, de az erős verseny is lefelé nyomja, és most a Splitska banka alacsonyabb kamatmarzsa is lefelé húzta. A Splitska konszolidálásának hatása nélkül az éves nettó kamatmarzs-erózió 16 bázispont lett volna, abban a 15-30 bázispontos sávban, amit a menedzsment jelzett előre.Tehát a marzsok tovább szűkültek, de ezt bőven ellensúlyozta a volumenek bővülése. A teljesítő állományok most már évek óta nőnek csoportszinten és a magyar banknál is, a teljes csoportnál természetesen az akvizíciók is nagyot dobtak a számokon.

Kiemelten figyeljük a magyarországi jelzáloghitel kihelyezéseket, és itt már a tavalyi első 9 hónap számai alapján látszott, hogy a válság utáni időszak új csúcsa születik, mert már a január-szeptember időszakban közel annyi (131 milliárd forint) jelzáloghitelt helyezett ki a bank, mint amennyit tavaly egész évben (140 milliárd forint). Meg is lett az új csúcs, összesen 181 milliárd forintnyi jelzáloghitelt helyezett ki a bank Magyarországon.

A szűkülő marzsok és a bővülő volumenek eredőjeként az OTP bevételei éves szinten 9 (Splitska nélkül is 5 százalékkal), a negyedik negyedévben pedig 8 százalékkal nőttek év/év alapon.

2. Sikerül megfogni a költségeket?

A működési költségek 124 milliárd forintra ugrottak, ez is új rekord. Az új csúcsot egyrészt az akvizíciók magyarázzák, hiszen például a Splitska nélkül az egész éves növekedés nem 10, hanem csak 7 százalékos lett volna, de továbbra is erős a bérinfláció, a személyi jellegű költségek az egész évben 12, a negyedik negyedévben 16 százalékkal ugrottak meg. Az OTP tavaly áprilisban 4 százalékos általános alapbéremelést hajtott végre, a bank hálózatában dolgozó munkavállalóknál tavaly áprilisban, a központi munkavállalóknál júliusban volt alapbéremelés, ezt a hatást ellensúlyozza hogy Magyarországon 2017-ben 5 százalékponttal csökkent a munkáltatói járulékteher, idén év elejétől pedig újabb 2,5 százalékponttal csökkentek a járulékok. De nem csak a személyi, hanem a dologi költségek is jelentősen nőttek, ott a marketing költségek, az akvizíciókkal és üzletfejlesztési projektekkel összefüggő szakértői költségek, és a digitális átalakítással kapcsolatos költségek emelkedtek. Tehát ahogy nő a bank, úgy emelkednek a költségek, de sajnos a bevételek arányában is nőnek, 2007 eleje óta vannak erre adataink, azóta nem volt olyan magas a kiadás/bevétel arány, mint most.

3. Mikor és miért emelkedik a céltartalékolás?

A tavalyi harmadik negyedévben 4,3 milliárd forint volt a kockázati költség, ilyen alacsony értéket több mint egy évtizeddel ezelőtt láttunk az OTP-nél, a rekordalacsony szinthez részben céltartalék felszabadítások járultak hozzá. Már akkor figyelmeztetett a menedzsment, hogy nem marad ilyen alacsony szinten a céltartalékolás, így is lett, a negyedik negyedévben már 19 milliárd forintra ugrottak a kockázati költségek. Ebben benne van egy 8,6 milliárdos orosz, egy 2,7 milliárdos szlovák, egy 2,5 milliárdos bolgár és egy 2,4 milliárdos szerb tétel is, a magyar és az ukrán banknál céltartalék visszaírás történt. A lenti ábrán jól látszik, hogy a tavalyi negyedik negyedévben hasonló volt a helyzet, mint az azt megelőző negyedévekben, vagyis egy markánsabb orosz ct-zés, egy kisebb bolgár, és mellette még a kisebb bankoktól néhány milliárd forint, a különbség most csak annyi, hogy nem volt masszív visszaírás a magyar banknál.

Egyébként a késedelmes hitelek volumene negyedéves alapon 16 százalékkal 707 milliárd forintra csökkent, a késedelmes hitelek aránya már csak 9,2 százalék, ilyen alacsony értékre utoljára 8 éve volt példa, ráadásul kivétel nélkül minden operációban csökkent a késedelmes hitelek aránya. Ezzel párhuzamosan a fedezettség csoportszinten 99 százalék fölé emelkedett, és szinte minden banknál nőtt.

Klikk a képre!

4. Még mindig a magyar OTP a király?

Kifejezetten jól megy, a bank bevételei 2010 óta estek, de tavaly már újra emelkedtek, ugyanez a helyzet a működési eredménnyel, a profit pedig csak 2009-ben volt magasabb a tavalyinál (azért a 2017-esben volt némi visszaírás).

És igen, még mindig a magyar OTP a király, a tavalyi negyedik negyedévben is az szállította a profit közel felét.

5. A külföldi bankok hoznak is, vagy csak visznek?

Kezdenek éledezni a külföldi OTP-k is, a magyar mellett van egy masszív bolgár bank, egy orosz és egy ukrán, amelyik kezd magához térni, és egy horvát, amelyik a Splitskával megerősödve megszorongathatja a sorban most még előtte álló leánybankokat.

6. Erős a tőkehelyzet?

Van. Nem is kicsi. Bár a konszolidált elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) tavaly év végén részben a Vojvodjanska banka akvizíciós hatása miatt 12,7 százalékra csökkent, az nem tartalmazza a 2017-es profitot (mivel még nem auditált), és az osztalék elhatárolás miatti levonást sem, ha ezeket figyelembe vennénk, akkor a mutató 15,3 százalék lenne.

A likvid tartalékok nagysága új csúcsra, 8,3 milliárd eurónak megfelelő összegre nőtt.

7. Eddig minden szép és jó, de milyen lesz a folytatás?

A magyar és szlovák bankadó várhatóan adózás után 15 milliárd forintos negatívhatásán túl a további akvizíciók hatása eredményezhet érdemi korrekciós tételeket.

Az árfolyamszűrt teljesítő hitelállományok növekedési üteme - további akvizíciók lehetséges hatása nélkül - megközelítheti a 2017-es, 10 százalékos organikus ütemet. Ezen belül erősödhet a lakossági hitelek növekedéshez való hozzájárulása, míg a vállalati állományok a 2016-os és 2017-es évhez képest várhatóan mérsékeltebb ütemben nőhetnek.

A nettó kamatmarzs csökkenése várhatóan folytatódik, a tavalyi negyedik negyedéves szinthez (4,38%) képest 2018 egészében körülbelül további 10-15 bázisponttal mérséklődhet. Az előrejelzés a 2017-ben lezárt akvizíciók hatását figyelembe veszi, de nem számol potenciális új akvizíciók hatásával.

A késedelmes hitelek aránya tovább csökkenhet, az összes kockázati költség azonban emelkedhet a növekvő hitelállományok, az IFRS 9 szabályok alkalmazása, valamint a várhatóan kevesebb céltartalék visszaírás miatt.

A működési költségek árfolyamszűrten és akvizíciós hatás nélkül a 2017-es dinamikát meghaladó mértékben, mintegy 6 százalékkal nőhetnek a bérinfláció, illetve a folyamatban lévő digitális transzformáció miatt.

Az organikus növekedés biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni.

Eredmények

A táblázatok szerelmeseinek, és azoknak, akik nem szeretnék megnyitni az OTP beszámolóját, a következő oldal különleges csemegéket kínál, érdemes tovább lapozni!

Utóbbi kérdésre a válasz az, hogy igen, a beszámolóban ugyanis az áll, hogy a menedzsment reális esélyt lát arra, hogy 2018 hátralévő részében további akvizíciók valósuljanak meg.További várakozások:Akkor értékeljük ki röviden a kérdéssort!A volumenbővülés. Csökkenő marzsok mellett is nőnek a bevételek.Hááát... Kezdenek elszaladni. Bérinfláció, akvizíciók stb.Újra elindult felfelé, de azzal együtt a fedezettség is emelkedett.Igen. Az az alapja mindennek.A bolgár megbízható, az orosz és az ukrán kezd magához térni, a horvát nagyon jön fel, a kisebbek eléggé instabilak.Igen. Simán lehet még venni néhány bankot.A menedzsment optimista. Lesz itt még néhány akvizíció.