Egymilliárd eurós idei profitról beszélt Csányi Sándor

Az OTP Csoport idei eredménye akár az egymilliárd eurót is elérheti

Az OTP jelenleg is vizsgálja a környező országokban az akvizíciós lehetőségeket, jelenleg is folynak átvilágítások szomszédos országokban, olyanban is, ahol akvizícióval akár az első helyet is megszerezheti az OTP

A külföldi leányvállalatok részaránya a csoport profitján belül a jelenlegi közel 40 százalékról tovább emelkedhet a következő években

Csányi Sándor a mai eseményen is (újra) figyelmeztetett arra, hogy a devizahitelekhez hasonlóan a forinthiteleknek is vannak kockázatai

Az OTP átlagosan 10-12 százalékos hitelállomány növekedésre számít a következő években a kkv-knál, ezzel 2030-ra elérheti az európai átlagot a GDP-arányos hitelállomány

Egy. Milliárd. Euró.

A bankvezér mai beszédében elhangzott fontosabb gondolatok:Csányi Sándor a BÉT jelenleg is zajló konferenciáján bemondott egy érdekes számot, a bankvezér azt mondta, történelmi léptékű lesz az OTP idei eredménye, akár elérheti az 1 milliárd eurót is, biztosabbat ezzel kapcsolatban csak azért nem mondhat, mert nem tudja még, hogy hogy alakul az euró árfolyama.Az 1 milliárd eurós eredmény forintra lefordítva jóval 300 milliárd forint feletti eredményt jelentene, ami jóval magasabb, mint amire az elemzők most számítanak.Ugyan most az euró árfolyama 324-en áll, mivel eredménytételről van szó, ezért érdemes inkább az EURHUF idei átlagárfolyamával számolni, ami most közel 317, vagyis a bankvezér által említett idei profit 317 milliárd forint. Hogy ezt perspektívába helyezzük, a Reuters elemzői konszenzusa most 284 milliárd forinton áll, vagyis az a profitszám, amit Csányi Sándor ma említett, lényegesen magasabb, mint amire az elemzők számítanak.Az OTP az idei első félévben 154,6 milliárd forint adózott eredményt ért el, vagyis, ha abból indulunk ki, amit a bankvezér ma mondott, akkor az idei második félévben több mint 169 milliárd forint profitot kellene termelnie a bankcsoportnak, vagyis csak az idei második félévben több profitot termelne az OTP, mint egy egész év alatt 2009-2015 között bármelyik évben.

Egyébként a Csányi Sándor említett profitszám magasabb, mint a legmagasabb elemzői várakozás, ami jelenleg 308,4 milliárd forint a Reuters adatbázisa alapján.Az árfolyam nem reagált a hírre, az OTP árfolyama 0,2 százalék mínuszban áll.

Kamatkockázat

Akvizíciók

Kkv-finanszírozás

Nagyvállalatok

Csányi Sándor a mai előadásában arról beszélt, hogy a devizahitelezéssel kapcsolatos problémák kialakulásában nem csak a bankoknak, de a szabályozó hatóságoknak is megvolt a felelőssége, ezért is figyelmeztet az OTP minden lehetséges fórumon arra, hogy a forinthiteleknek is van kockázatuk, a kamatkockázat okozhat problémát, ha az nincsen valamilyen módon fedezve, vagy nem hosszú kamatperiódusú hitelről van szó. A kamatok biztosan nem maradnak ilyen alacsonyan, az Egyesült Államokban már emelkednek is, ezért tudatosan kell kezelni ezt a kockázatot. A mindenkori kormány nem olvashatja a bankok fejére, hogy nem figyelmeztette az ügyfeleket, emelte ki Csányi.Az OTP az elmúlt években több mint 200 bankot vizsgált meg általánosan, és több mint 70-et alaposabban, és végül vett bankot például Horvátországban, Szerbiában és Bulgáriában, a külföldi bankok mostanra a hitelállomány közel 60, az eredménynek pedig közel 40 százalékát adják, az eredményhez való hozzájárulás azért alacsonyabb, mert sok országban csak kisebb bankot tudott venni az OTP. Ma is folynak átvilágítások szomszédos országokban, olyanban is, ahol egy felvásárlással akár az első helyet is megszerezheti az OTP. A bankvezér szerint az OTP a következő években valószínűleg le fogja lépni a régióban jelenlévő bankokat.Az összes vállalakozásnak az EU-ban és nálunk is közel 99 százaléka kkv, ezek a vállalkozások foglalkoztatják az alkalmazottak közel 70 százalékát. A legtöbb kkv az építőiparban, a mezőgazdaságban, a szállításban vagy a vendéglátóiparban működik, az iparban azonban kevés a kis- és közepes vállalat, aminek elsősorban az az oka, hogy ebben a szektorban magas a humántőke és a pénztőke iránti igény, komoly beruházásokat igényel a vállalat fejlesztése, ezt sok magyar vállalat nem lépi meg. Pedig a magyarországi kkv-k az európaiakhoz képest két tekintetben is előnyben vannak, ez pedig a 1. finanszírozás elérhetősége és 2. az állami támogatások, minden más tekintetben elmaradnak a hazai kkvk az európaiaktól, vagyis a finanszírozás elérhetőségével nincs baj. Az OTP átlagosan 10-12 százalékos hitelállomány növekedésre számít a következő években a kkv-nál, ezzel 2030-ra az európai átlagot érheti el a GDP-arányos hitelállomány.Csányi Sándor az előadása során többször is megemlítette, hogy míg a hazai kkv-król é a külföldi multikról sok szó esik, nem beszélünk eleget a hazai nagyvállalatokról, pedig azokra is oda kell figyelni, a Bonafarmnál például legalább 150 vállalatot integrálnak, a bankvezér szerint a kkv-k és a nagyvállalatok szerves fejlődése nem megkerülhető.