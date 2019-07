Elindult az Apple Pay a magyar Ersténél

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy ma reggel 8-tól elérhető az Apple Pay az Ersténél, már az első szűk negyed órában több mint ezren regisztrálták a kátyájukat. Az Erste az első olyan bank Magyarországon, amely kártyatársaságtól függetlenül indítja el a szolgáltatást.Az Apple Pay biztonsági szempontból legalább ugyanolyan szinten van, ha nem még biztonságosabb, mint a bankkártyás fizetés - mondta el a szakember. Nemcsak a korszerű adattárolási mechanizmusok miatt, hanem azért is, mert egy ember 3-4 óra alatt veszi észre átlagosan, ha eltűnik a tárcája, a telefonjuk esetén ez pár perc.Május 13-án írtunk arról, hogy hamarosan Magyarországra jöhet az Apple Pay, majd 21-én elérhetővé vált az OTP-nél a mobilfizetési megoldás. A jelek szerint az OTP kizárólagosságot kapott az első időszakban, és többen vártak emiatt az indulással. Ez a határidő ma lejárhatott, ugyanis ma reggel elindult a Gránit Banknál, majd az Ersténél is a szolgáltatás. Hamarosan a Revolut, illetve a CIB is csatlakozhat az Apple Pay-t kínáló bankok sorába.A korábbi bejelentésekről itt írtunk: