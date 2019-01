Elvesztetted a fonalat? Ők az MKB boldog tulajdonosai

az ismeretlen befektetők kezében lévő, a Minerva Tőkealap-kezelő által kezelt Eirene Magántőkealap, amely felfelé kerekítve 10,0%-os tulajdonrésszel bír,

az MKB munkavállalói tulajdonosi szervezete (MKB MRP Szervezet), amely 5,4%-os részvénycsommal rendelkezik,

a Pantherinae Pénzügyi Zrt., amely a Porsche-csoportból ismert Sarlós András autókereskedő-bankár tulajdonában áll.

2016-ban, közvetlenül a privatizáció után már megjelent a sajtóértesülésekben, hogy a Duna Aszfalt tulajdonosaként ismert Szíjj László is érdekeltséget szerzett a nagybankban a Metis magántőkealapon keresztül. Akkor ezt hivatalosan senki sem erősítette meg, idén augusztus 27-én pedig bejelentették: e tőkalap mögött Mészáros Lőrinc és felesége áll, akiknek összesen (egy másik cégen, az Rkofinon keresztül tulajdonolt részesedéssel együtt) 48,62%-uk van a pénzintézetben.A másik nagy, 32,9%-os részvénycsomag eddig a Matolcsy György unokatestvéreként és a likviditáshiánnyal küzdő NHB Bank tulajdonosaként is ismert Szemerey Tamás tulajdonában álló BanKonzult Finance Zrt. tulajdonában volt a Blue Robin Investmenten keresztül. A csaknem egyharmados tulajdonrészt csak tavaly érte el Szemerey, miután Balog Ádám vezérigazgató eladta neki közvetetett részesedését. A tegnapi bejelentés szerint azonban a Blue Robin Investment most Szemerey közvetett tulajdonából Szíjj László tulajdonába kerül, így a Duna Aszfalt tulajdonosa végül nem a korábban emlegetett Metisen, hanem a Blue Robinon keresztül vált az MKB Bank hivatalos tulajdonosává.A fenti két nagyon kívül van még három kisebb részvénycsomag a bankban:

január 17-én, vagyis most csütörtökön közgyűlést tartanak, melyen döntés születhet a bank nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásáról,

ezen kívül döntenek az elsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról (feltételes hatállyal), alapszabály-módosításról, a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról,

a bank vezérigazgatója, Balog Ádám decemberi nyilatkozata szerint a tőzsdei bevezetésre már idén év közepén sor kerülhet,

még nem született arról döntés, hogy mekkora tulajdonrészt értékesítenek, Balog szerint tulajdonképpen bármilyen tulajdonrész elég ahhoz, hogy a bank tőzsdére menjen,

Balog szerint hosszabb távon, évek alatt felépülő módon egy összességben 20-30 százalékos tőzsdei részesedés hasznos lenne a bank működése, a megítélése és általában a jövője szempontjából.

Minden valószínűség szerint nem ez lesz az utolsó idei tulajdonosváltás az MKB Banknál, ugyanis az Európai Bizottságnak a szanálás során kapott állami támogatásért cserébe a társaság tőzsdére vitelét ígérték.Az MKB Bank tőzsdére viteléről eddig az alábbiakat tudjuk:

Balog Ádám karácsony előtt a Figyelőnek elmondta: a 2019-re várt 52%-os költség/bevétel arány (CIR) elérésével talán a leghatékonyabb bankpiaci szereplővé válhatnak, ezt állítják majd a fókuszba a digitalizáció mellett. 2023-ra már 3000 milliárdos mérlegfőösszeg (2018 közepén 2031 milliárd volt - a szerk.), tartósan 17% feletti tőkearányos megtérülés és fenntartható, mintegy 50 milliárdos eredmény elérése a cél. Idén Balog Ádám korábbi nyilatkozata szerint 20 milliárdos nyereséget érhetnek el.