Három kínai bankot büntetne Amerika

Bár az amerikai bíróság nem nevezte meg az érintett kínai bankokat, jó eséllyel a Bank of Communicationsről, a China Merchants Bankról és a Shanghai Puding Development Bankról van szó. Ezek közül a Shanghai Pudong Development Bankot veszélyezteti az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférés elvesztése. A pénzintézetnek nincs amerikai fiókja, viszont a dollár-tranzakciókat amerikai számlákon keresztül vezeti.Mindhárom bank azt nyilatkozta újságírói megkeresésre, hogy minden törvényt betartanak, viszont egyedült a China Merchants Bank tagadta, hogy a szankciókat megsértették volna. A Bank of Communications - Kína ötödik legnagyobb bankja - azt állítja, azért nem működtek együtt az amerikai hatóságokkal, mivel bizalmas, az USA-n kívül tárolt ügyféladatokhoz akartak hozzáférni.Mindhárom bank tőzsdén jegyzett: a China Merchants Bank 4,82%-os, a Pudong Bank 3,08%-os, a Bank of Communications pedig 3,02%-os mínuszban végezte a kereskedést tegnap.