Indul a görög bankok kipucolása, megint a svédek segítenek

A legnagyobb görög bankra jelentős súlyként nehezedett eddig bedőlt hiteleinek terhe, hátráltatva hitelezési tevékenységét is. A megállapodás nyomán egy 410 millió euróra értékelt követeléskezelési egység jön létre, amelyet 80%-ban az Intrum, 20%-ban a görög bank tulajdonol majd.Az Intrum azonnal 296 millió eurót fizet a részesedéséért, a megmaradó 32 millió eurót 2022 után. Egy másik cég ugyanezen megállapodás értelmében 1 milliárd eurónyi ingatlant vesz át a legnagyobb görög banktól.A hitelállomány közel felét kitevő nem teljesítő hitelek a bank könyveiben maradnak a megállapodás alapján, de az Intrum közreműködésével jelentősen felgyorsulhat a leépítésük, és az új egység ("rossz bank") a nemzetközi befektetők érdeklődését is felkeltheti. A közvetlen értékesítés mellett az értékpapírosítás és az adósok törlesztési képességének a helyreállítása is fontos cél az érintettek számára.Christos Megalou, a Piraeus vezérigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a tranzakció a görög bankrendszer melletti "bizalmi szavazást" jelent, az ország első független követeléskezelőjének felállítása a többi görög bank mérlegének megtisztítását is elősegítheti.Tavaly a négy görög nagybank 13,6 milliárd eurónyi összegben, 8 tranzakció során adott el rossz minőségű eszközöket, jelentős diszkonttal a névértékhez képest. Az EKB felé tett vállalás alapján a bankoknak 2021-re több mint 60 milliárd euróval kell csökkenteniük rossz hiteleik állományát, ezzel 20% alá szorítva arányukat a hitelkönyveikben.