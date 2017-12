Jól fizető, de nem túl ismert állásokba csábítják a bankok a fiatalokat

A Citigroupnál például a treasury és a kereskedelemfinanszírozási megoldások területe családi ékszernek számít stabil bevételük és magas tőkearányos megtérülésük miatt. A nagyvállalatokat kiszolgáló üzleti terület kétszer akkora bevételt termelt 2016-ban a társaság számára, mint a befektetési banki tevékenység.Bár évek óta egyre fontosabb ez a tevékenység a banknál, nehéz új munkaerőt találni rá, mert a diákok nem tudják, pontosan miről is szól. Szemben a befektetési banki tevékenységgel, amelyet jól kialakult követelményrendszere miatti jellemzően jól ismernek.Az amerikai bankok e jelenség miatt egyre inkább nyitnak az egyetemisták felé, a Citigroup például a New Jersey-i Ruthers Univerityvel alakított ki partnerséget, amelynek keretében esettanulmányok segítségével ismerkednek meg a cash managmenent rejtelmeivel a tanulók. A JP Morgan is rendelkezik hasonló programmal.A treasury területén dolgozó alkalmazottakért folyamatosan nő a kereslet. A tranzakciós bankoláson, amely a cash managementet és a trade finance-et is magában foglalja, 2016-ban 209 milliárd dollár bevételt értek el a bankok globálisan szemben a kereskedési területeken elkönyvelt 172 milliárd dollárral - mutatják a Coalition adatai.