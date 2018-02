Külföldi nagybank vetett szemet a Budapest Bankra

Ez határozottan olyasmi, ami érdekelne minket

Nincsenek nagy ügyek a társaság asztalán jelenleg alapvető piacait illetően - mondta Johan Thijs vezérigazgató a konferenciabeszélgetésen a Bloomberg előzetes leirata szerint. Hozzátette: ez alatt 1 milliárd eurónál nagyobb tőke-átcsoportosítással járó változásra gondol.Ami viszont a kisebb méretű lehetőségeket illeti, mint kiderült, igenis lehetnek változások a belga pénzügyi csoport piacain. Ilyen például Magyarország, ahol változhat a bankcsoport pozíciója, ugyanis a "pletyka" szerint (erről Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is beszélt már - a szerk.) a Budapest Bank idén eladóvá válhat.- fogalmazott Johan Thijs, ugyanakkor nem részletezte a témát. A KBC tegnap közzétett gyorsjelentéséről itt írtunk:

Nem meglepő a KBC esetleges érdeklődése a Budapest Bank iránt, hiszen stabilan nyereséges, a piaci átlagnál tartósan is nagyobb eredménytermelő képességű bankról van szó. A társaság lakossági és kkv-kitettsége szinte bármely magyar nagybank számára számottevő szinergialehetőségeket jelentene. Ugyanakkor nem adunk nagy esélyt a KBC-nek: a kormány célja az 50% feletti hazai tulajdon megtartása a magyar bankrendszerben, ami veszélybe kerülne (igaz, nem tűnne el) a Budapest Bank külföldi kézbe kerülésével. Az MKB Bankéhoz hasonló szórt hazai tulajdonosi struktúra kialakulása tűnik most a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Az államnak (ha úgy tetszik, az adófizetőknek) a GE Capital számára fizetett 700 millió dollárnál nagyobb eladási ár mellett hozna csak profitot a "Budapest Bank- kaland". Mivel javul a bankok működési környezete, az állam valószínűleg minél későbbi eladásban érdekelt, ugyanakkor az EBRD-nek 2015 februárjában tett szándéknyilatkozat szerint (ebben 3 éves határidő szerepelt) már be kellett volna jelentenie az új tulajdonost az államnak.