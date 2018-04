Külföldön már a csodájára járnak, Magyarországra is berobban a bankolás következő generációja

Netbank++

Az Erste George legnagyobb sajátossága kétség kívül a pluginek rendszere. Ezek olyan modulok, melyekkel ügyfélként plusz szolgáltatásokat "szerelhetünk" a netbankunkba. Egyes modulok fizetősek, sőt, vannak olyan szolgáltatások, melyeket nem is az Erste biztosít, hanem egy külső szereplő. A platform az ügyfél egyéni paraméterei alapján kínálja fel a plugineket, tehát egy hitelezési plugint például nem érhet el egy olyan ügyfél, akinek mínuszban van az egyenlege.

A platformon keresztül lehet megtakarítási számlát nyitni, értékpapírokat vásárolni, hitelkártyát, sőt hitelt is igényelni, betétet elhelyezni, biztosítást kötni. Az igénybe vehető szolgáltatások körét pluginek segítségével lehet növelni.

A felület teljes mértékben személyre szabható, képet, nevet lehet rendelni a felületen elérhető bankkártyákhoz, számlákhoz. Akár be lehet őket színezni, mely a keresési eredményeket is befolyásolja, sőt még a hátteret is módosítani lehet egy plugin segítségével. A felület elrendezését is többféle séma alapján módosítani lehet.

A bevételeket, kiadásokat grafikus ábrák, chartok segítségével nyomon lehet követni, ezekkel részletes elemzéseket lehet készíteni a személyes pénzügyeinkről.

Az elvégzett tranzakciókhoz jegyzetet, számla-bizonylatot lehet rendelni. Egy adott partnerrel való tranzakcióink történelmét meg is lehet tekinteni. A tranzakciókra "válaszolni" is lehet, ami előre kitölti a tranzakció adatait, valamint ismétlő funkció is elérhető. A külföldi és euróövezeti átutalásokban az "okos" rendszer pedig automatikusan segít, nem kell SWIFT és IBAN-kódokkal matatni.

A rendszernek saját címjegyzéke van, bárki, akivel valaha kapcsolatba lépett online tranzakción keresztül az ügyfél, megtalálható lesz ebben. A könnyebb tranzakció-lebonyolításért sablonokat is létre lehet hozni a rendszerben.

A George-on keresztül a bank személyzetével és / vagy a tanácsadónkkal közvetlenül is felvehetjük a kapcsolatot egy chatfülön keresztül. A segítségkérő funkcióba akár be is fényképezhetjük a problémánkat, ebben az esetben a személyes adatainkat, mint például az egyenlegünket, kitakarja a program.

Be lehet állítani push-értesítéseket, emailes értesítéseket is a programon belül - ezeknek különösen a költségeket rendszerező pluginekkel együtt van nagy haszna.

A George-ot mobilon is el lehet érni, George Go néven működik - ez a rendszer alkalmas többek közt mobilos vásárlásra és fizetésre is.

A magyarországi bankok internetes felületei - akár számos nemzetközi nagybanké - sokszor korszerűtlenek és átláthatatlanok, számos menüpont számtalan almenüjén kell magunkat átverekednünk, ha akár egy egyszerű átutalást el akarunk indítani. Ha a költségekről, teljesítési rendről szeretnénk érdeklődni, zavaros dokumentumok tucatjain kell magunkat átverekednünk. Van olyan bank is, amelynek még csak mobilos alkalmazása sincs. Arról nem is beszélve, hogy a szolgáltatások nagy része, például jelzáloghitel-igénylések a mai napig nem intézhető online.Nem csoda, hogy egy ilyen környezetben népszerűek a fintechcégek, melyek 1-2 kattintással lehetővé teszik a pénzügyi termékeik megismerését, a szerződés megkötését és ennek nyomon követését. Erre ad lehetőséget az N26 , a Raisin vagy a Lemonade is. A fintechcégek mellett ott vannak azok a technológiai vállalatok is, melyek például az e-kereskedelemből törtek be a pénzügyi szektorba, ilyen például az Amazon vagy az AliBaba és ennek pénzügyi leánya, az Ant Financial.Egyes hagyományos bankok a fenyegetést látva gyorsan észbe kaptak és modernizálták saját rendszereiket, így elvétve kialakultak olyan banki platformok, melyek hasonlóan működnek egy fintechcéghez (sőt, még hozzáférést is engednek a "felforgatóknak" ügyfeleikhez), de mégis egy hagyományos bank áll a rendszer hátterében.2012-ben bontott vitorlát az Erste George, a pénzintézet pán-európai banki platformja. Lényegében egy moduláris netbankról, pénzügyi nyilvántartórendszerről van szó, melyet a felhasználó igénye szerint személyre szabhat, fejlesztgethet, láthat el újabb funkciókkal.Jelenleg a platform három országban érhető el; Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában, most a rendszer Romániába való bevezetésen dolgoznak. Ausztriában lényegében már felváltották a hagyományos netbankot a George rendszerével.A George számos sajátos újítással könnyíti meg a felhasználók életét:

Klikk a képre!

Fotó: Erste

Appstore és bank egyben

a kiadásokat és bevételeket tartják számon és kimutatásokat, chartokat készítenek erről,

hét évesre bővítik a tranzakciós naplót.

több számla egyenlegét összevonják, és erről készítenek egy összefoglalót,

elérhetővé teszik egy biztosító szolgáltatásait,

illetve egy személyre szabott háttérkép-beállítási alprogram is elérhető, hogy az adathalász-támadásokat ellehetetlenítse, hiszen a legtöbb netbankkal ellentétben nem sztenderdizált a rendszer kinézete, így lemásolni sem lehet.

Elérhetőek olyan pluginek a rendszeren belül, melyek például:A fizetős szolgáltatásokhoz jellemzően vagy egy egyszeri tételért cserébe, vagy rendszeres, 1-2 eurós havidíjért férhetünk hozzá.

Fotó: Erste

Christa Maier, az Beeone, az Erste digitális fejlesztési központjának innovációs stratégája kérdésünkre elmondta, hogy egyelőre óvatosak az ügyfelek azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos pluginekért fizetni kell. A bank ennek ellenére úgy döntött, hogy bizonyos ingyenes megoldások mellett néhány plugint fizetőssé tesznek, mert mindegyik kiegészítő mögött egy külön infrastruktúra van, az ügyfelek pedig transzparensen, a költségek teljes ismeretében tudják összeállítani a saját szolgáltatás-csomagjukat.

Christa Maier. Fotó: Erste

Nagy terveik vannak

Egy olyan pán-európai pénzügyi platformot akarnak létrehozni, amelyen keresztül a felhasználó pénzügyeinek széles spektrumát tudja intézni, legyen szó a bankolás, a befektetés és a biztosítás mellett akár a számlák befizetéséről, hétköznapi kiadások menedzseléséről.

Új fintechcégeket szeretnének integrálni a rendszerbe: szívesen dolgoznak együtt olyan szereplőkkel, amelyek olyan szolgáltatásokkal állnak elő, melyet a bank nem tud azonos szinten nyújtani az ügyfeleinek. Hozzátette: a fintechcégek helyzete is sokat változott az elmúlt években: eleinte még azzal fenyegetőztek, hogy megsemmisítik a hagyományos bankrendszert, most már inkább ők is együttműködést keresnek. Egy Erstével való kollaboráció az innovállalatoknak hatalmas előnyt jelent, az Erstének mintegy 16 millió ügyfele van, akiket el tudnak érni rajtuk keresztül.

Bár elismeri, hogy az olyan szereplők, mint az Apple iTunes vagy éppen az Amazon sikerei is inspirálóak a George kialakításában, nem szeretne "mindenes" butikot kialakítani a platformból: hosszú távon is csak olyan együttműködéseket keresnek majd, amely kizárólag pénzügyi szolgáltatáson alapszik.

A PSD2-s EU-s szabályozást is hasznosítani tudja majd az Erste. De legalább 12 hónap lesz, mire egy piaci sztenderd kialakul ezzel kapcsolatosan. Úgy véli, a bankoknak inkább a GDPR-ral kéne foglalkozniuk, mert összességében ez egy hatalmas lehetőség a bankszektornak.

A magyar terjeszkedéssel kapcsolatosan elmondta: biztos, hogy hamarosan hazánkban is elérhető lesz a George, Bosek reményei szerint a következő 12 hónapban már elkezdődik a platform bevezetése. Még a helyi piacra, felügyeleti szabályokra kell szabni a rendszert, Magyarországon ráadásul nagyon sok bank van, amely rengeteg pénzt költ a digitalizációra, így a verseny is sokkal erősebb lesz.

A pluginrendszer hosszú távú terveivel kapcsolatosan elmondta, hogy előfordulhat, hogy az összest ingyenessé teszik, sőt, valószínűleg a "plugin" nevet is lecserélik majd, mert túl technikai és nem rezonál annyira jól az ügyfelekkel. Elmondása szerint a bank kísérletezik több megoldással és azokat hagyja meg, amelyek értéket teremtenek ügyfeleiknek. Szeretnék továbbá azt is elérni, hogy több fintechcég kínálja fel a szolgáltatásait a Georgeon keresztül.Peter Bosek, az Erste Group lakossági üzletágvezetője részletesen is beszámolt nekünk a George-dzsal kapcsolatos terjeszkedési tervekről és a platform hosszú távú céljairól:

Peter Bosek. Fotó: Erste

Peter Bosek egyébként úgy véli, hogy hosszú távon a fő konkurenseik a nagy tech-szolgáltatók lesznek, hiszen a régió pénzintézeteihez képest hároméves előnyük van. A techcégek fenyegetése viszont csekélyebb, mint azt pár évvel ezelőtt gondolni lehetett: az üzletágvezető arra számított, hogy mostanra az Amazon már jelentős szereplő lesz a bankszektorban, hiszen már évek óta foglalkoznak vállalati hitelezéssel. Azonban úgy tűnik, ezt a platformot továbbra is niche-szereplőknek tartják fenn.Bosek végül kifejtette, hogy sosem fogják a bankok azt elérni, mint amit a tech-szolgáltatók, vagyis hogy egy kattintással egy csomó szolgáltatás egy tető alatt elérhetővé válik, már csak a szabályozói korlátok miatt sem. Ugyanakkor a bankoknak törekedniük kell arra, hogy legalább három klikkel elérhetővé tegyék pénzügyi szolgáltatások széles spektrumát, ezen a téren ugyanis - főleg az adatvédelmi és biztonsági technológia korszerűsége miatt - az ügyfelek sokkal jobban bíznak a pénzintézetekben.

Fotó: Erste