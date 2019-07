Leépíti brit privátbankját a SocGen

A francia pénzintézet a Rothschild & Co-val kedzett el dolgozni a Kleinworth Hambros privátbank értékesítésén, melyet 2016-ban szerzett meg a SocGen. Az üzletág körülbelül 14 milliárd fontnyi vagyont kezelt az Egyesült Királyságban és a királyság tengerentúli területein.A SocGen a nem-core üzletágainak leépítésébe azért kezdett, hogy a tőkemegfelelési mutatóit erősíteni tudja. Tavaly a belga privátbankját adta el az ABN Amro Groupnak, a brit érdekeltség mellett most épp a lengyel privátbank eladásán is dolgoznak.Bár a SocGen menekül a brit piacról, az exit nem az általános trend most: a Union Bancaire Privee a londoni ACPI Investment Mangers vásárlásáról döntött nemrég, míg a Julius Baer Group személyzetét bővíti.